Mâdar-e aziz, liebe Familie, verehrte Trauergemeinde,

die Geschichte, die mich als Kind von unserem Vater am meisten beeindruckt hat, handelt von einer Ohnmacht. Unser Vater war ein starker Mensch, jeder weiß das, der ihn jeden Tag erlebte, am besten, manchmal auch am schmerzhaftesten unsere Mutter; er definierte sich gleichsam durch seine Kraft, durch den Willen, das zu bekommen, das durchzusetzen, das zu erreichen, was er sich in den Kopf gesetzt hatte, oft für sich selbst, häufiger jedoch für das Wohl anderer, seiner Familie, das Wohl der Bedürftigen. Diese enorme Kraft habe ich als Kind immer auch als etwas Physisches erlebt, ja, warum es verleugnen?, als etwas Männliches. Sein Gesicht, das sich in tausend Falten auflöste und rot anlief, die Zähne gebleckt, wenn er ein ewig gelagertes Marmeladenglas der Mutter zu öffnen versuchte, an dem sich meine großen, ja schon volljährigen Brüder die Zähne ausgebissen hatten, und nach ein paar Sekunden, während derer ich ihm atemlos zusah, legte er lässig den Deckel auf den Küchentisch, als habe er nur einen Klettverschluss aufgerissen. Oder im Garten, wenn er triefend vor Schweiß noch eine selbst gestellte Aufgabe bewältigen wollte, irgendeine Pumpe reparieren oder noch den letzten Fensterladen streichen, obwohl ihn unsere Mutter mit schriller Stimme ein ums andere Mal zum Mittagessen rief, Djavaaaaad, und wir Söhne ungerührt unsere Teller aufaßen, um zurück in unsere Zimmer zu stürmen – da kämpfte unser Vater immer noch mit einer schweren Holztür, die, warum auch immer, nicht auf die Angel passte.

Navid Kermani lebt als Schriftsteller in Köln. Die hier veröffentlichte Rede hielt er vergangenen Freitag bei der Trauerfeier für seinen Vater. Im Januar erscheint im Verlag C. H. Beck sein neues Buch "Entlang den Gräben. Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan"

Versteht sich, dass die Tür ordentlich im Rahmen hing, als wir am Nachmittag im Garten Fußball spielten, allenfalls dass noch die Holzsplitter auf dem Boden lagen, die einer von uns aufkehren sollte. Versteht sich ebenso, dass einer von uns immer gerade ein anderer der Brüder war, was unseren Vater zuverlässig zur Weißglut trieb. Ja, er konnte wütend werden, richtig jähzornig, das haben die Enkel nicht mehr an ihm erlebt, und die Urenkel sahen nur den gütigen Greis; unser Vater konnte schreien, dass alle Wände erzitterten, da hat mir seine Kraft auch Angst gemacht. Aber er konnte auch unglaublich zärtlich sein zu mir, er konnte weinen, er konnte vor Mitgefühl vergehen.



Nicht ein Lamm, sondern ein Kind Gottes

Allein, die Geschichte unseres Vaters, die sich mir am stärksten eingeprägt und die er vermutlich noch den Urenkeln auf den Weg gegeben hat, diese Geschichte handelt von etwas ganz anderem, denn da war er selbst noch ein Kind gewesen. Dass der Vater zugleich ein Sohn ist, das kann der Sohn erst ermessen, wenn er den Vater selbst bedürftig sieht vor dem Tod und ihm die Zärtlichkeit zurückgibt. Das Kind, das unser Vater werden sollte, lebte mit seinen Eltern, den vier Schwestern und weiteren Verwandten in dem Haus nahe dem Schah-Platz an der Kermani-Kreuzung, tschâhârrâh-ye Kermâni, so benannt nach dem Vorfahren, der Isfahans höchster Geistlicher gewesen war, und besaß ein Lamm. Ja, ein Lamm. Damals hatten die Häuser im Iran noch einen Innenhof, der wie ein kleiner Paradiesgarten war, mit einem Brunnen in der Mitte, in dem sich der Himmel spiegelte, und Obstbäumen, die kühlen Schatten spendeten, Quitten, Granatäpfel, die besten Kirschen auf der ganzen Welt. Bei den kleineren Leuten, zu denen die Großeltern inzwischen gehörten, also dort, wo sich mehrere Familien auf die vier Gebäudeflügel verteilten, da war der Hof zugleich Gemüsebeet, Hühnerstall und was nicht alles mehr. Und unser Vater, dieser nachgeborene, von allen verhätschelte Junge unter den vielen Mädchen und Frauen, hatte sich in das Lamm verliebt, das ebenfalls in dem Innenhof lebte, und das Lamm sich offenbar in ihn. Denn überallhin, wohin unser Vater ging, auf den Platz, durch den Basar, selbst ins Klassenzimmer, wenn man unserem Vater glauben durfte, der neben allem anderen auch ein Geschichtenerzähler war, selbst ins Klassenzimmer folgte ihm das Lamm.

Gut, überallhin konnte unser Vater es doch nicht mitnehmen, das Lamm, offenbar nicht ins Klassenzimmer oder jedenfalls nicht jeden Morgen, denn eines Mittags kam er aus der Schule, und das Lamm war nicht mehr da. Jemand hatte es zum Schlächter geführt. Unser Vater behauptete – wie gesagt, ein Geschichtenerzähler vor dem Herrn –, unser Vater behauptete, dass er quer über den Platz in den Basar und durch halb Isfahan gerannt sei, heulend und schluchzend, um das Lamm zu retten, das sein Freund geworden war. Natürlich fand er es nicht, und kein Erwachsener begriff seine Tränen, als er in den Hof zurückkehrte, begriff den Rotz, der ihm aus der Nase lief, hörte sein Herzklopfen, achtete auf seinen anklagenden Blick. Es war doch nur ein Lamm, winkten die Erwachsenen ab, ein Lamm, wie man es jeden Festtag isst. Niemand dachte daran, dass für ein Kind ein Lamm mehr als nur ein Tier sein kann, nämlich ein Freund, ein Kind Gottes wie jedes andere Geschöpf, ein Sohn wie unser Vater selbst.

Ich sollte nicht zu viel in diese Episode hineinpsychologisieren, und doch ist es auffällig, dass ausgerechnet sie die prägende, die am häufigsten erzählte, gewiss auch ausgeschmückte Kindheitserinnerung eines Mannes war, der die Mitmenschen durch seinen unbändigen Willen, seinen durchaus auch rücksichtslosen Eigensinn, seine Durchsetzungskraft staunen machte. Unser Vater, der Berge versetzen konnte, wusste genau – tief in der Seele hatte sich die Erfahrung ihm eingebrannt –, dass der Mensch eigentlich ohnmächtig ist, dass er nichts in der Hand hat. Diese Einsicht trat in geradezu heiliger Manier in seinen letzten Lebensmonaten zutage, nur dass an die Stelle der Anklage längst, seit vielen Jahren, die Dankbarkeit gerückt war – seit so vielen Jahren und Jahrzehnten, dass kein Enkel uns Söhnen glaubt, dass ihr Großvater auch wütend werden konnte, richtig jähzornig. Denn die Weltenlenker, das waren für unseren Vater nicht mehr die anderen Erwachsenen, die Eltern, Onkel, Klassenlehrer und Staatsführer, der Weltenlenker, das war für ihn allein Gott, sein Wille geschehe, der selbst dort Gerechtigkeit walten lässt, wo sie den Menschen verborgen bleibt.

Die Episode vom gebrauchten Cadillac-Cabriolet

Dieses Vertrauen: Es ist gut, was geschieht, Gott sei gepriesen in egal welchem Augenblick – das war es, was wir alle und vermutlich selbst die Urenkel, die kleinen Kinder, an ihm bewunderten oder jedenfalls erspürten, als wir seit Anfang August an ein Krankenbett nach dem anderen traten. In vier Monaten des Elends, des Leidens, auch der Entblößung, die eine solche Hinfälligkeit nun einmal mit sich bringt, der ein ums andere Mal enttäuschten Hoffnung, in diesen vier Monaten hat er sich trotz Hiobsqualen nicht ein einziges Mal beschwert, nicht bei den Pflegern, nicht bei den Ärzten, nicht bei den Söhnen, Schwiegertöchtern und Enkeln, nur manchmal, heimlich, vor Hilflosigkeit aufstöhnend, bei seiner Frau. Immer, bei jedem Willkommen und jedem Abschied, an ungelogen jedem Tag, an dem er bei Bewusstsein war, hat er dankbar gelächelt, friedlich wie ein gesegneter Mann. Was für ein langer Weg seit dem Kind, das Rotz und Wasser heulend, mit anklagendem Blick in den Hof seines Elternhauses trat, wie viele Jahre, Erfahrungen, Einsichten, Glücksmomente, Schicksalsschläge, Erfolge und Misserfolge von Isfahan nach Köln.

Wie gesagt, unser Vater war aus kleinen Verhältnissen, die Familie der geistlichen Vorfahren wegen zwar angesehen, aber wohl ein bisschen verarmt, und sosehr er seine Eltern liebte, die gutmütige, sanfte Menschen gewesen sein müssen, wollte er doch so schnell als möglich aus diesen Verhältnissen heraus. Er schaffte es, zum Medizinstudium zugelassen zu werden, was für ein Kind der Altstadt keine kleine Sache war, und angelte sich – da besaß er nicht einmal einen Abschluss, sondern behauptete es nur – die schöne, ein bisschen freche Tochter aus großbürgerlichem Haus. Zufall oder nicht, war er mit dem Brautvater an einen ausgesprochen republikanischen Bourgeois geraten, der mehr auf die Frömmigkeit, den Anstand und auch den beruflichen Ehrgeiz des Bräutigams achtete als auf den sozialen Rang.

Dass unser Vater dennoch aufschneiden musste fast wie ein Filou, mit geborgtem Anzug, geliehenem Auto, vorgetäuschtem Abschluss und einem Neubau, der bis auf den letzten Rial auf Pump gekauft war, um auch die Schwiegermutter für sich einzunehmen, die flotten Schwägerinnen und natürlich die Braut selbst, das hat unsere Mutter herrlich in ihren Erinnerungen beschrieben, am lustigsten vielleicht die Episode vom gebrauchten Cadillac-Cabriolet, supergünstig, das unser Vater vom ersten Gehalt in Ratenzahlung erwarb, nur um festzustellen, dass die Karosse zu lang für den kleinen Innenhof war – egal, wie er einparkte, das knallrote Heck lugte immer auf die Straße heraus. Und auf der Straße abstellen konnte unser Vater das Cabrio auch nicht, denn das Cabrio hatte überhaupt kein Dach, nicht einmal ein Verdeck. Ach, deshalb das Sonderangebot, ging unsrem Vater leider zu spät auf.