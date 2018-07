Er sieht aus wie der kleine Bruder von Christoph Waltz. Mit diesem Schmäh, der leicht hinterhältigen Eleganz. Unterstellt man ihm natürlich, also die Hinterhältigkeit. Nicht die Eleganz. Er trägt den besten Anzug des Abends. Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz. Genau so wird er angekündigt, mit allen Namen und Titeln, als sei er ein Beamter der K.-u.-k-Monarchie.

Schmidt-Trenz, der im Unfrieden ausgeschiedene Präses der Handelskammer, ist Hamburger des Jahres in der Kategorie Wirtschaft. Im Einspielfilm wird er gelobt als "Mann der schnellen Entscheidungen". Dabei sieht man ihn, wie er sehr bedächtig etwas in den Rechner tippt. Im Medienjargon sagt man zu so einem Widerspruch Text-Bild-Schere.

Die ganze vom Privatsender Hamburg 1 ausgerichtete Preisverleihung im Hotel Atlantic ist eine Text-Bild-Schere. Menschen, die Großes geleistet haben, und dazu Kommentare von Moderatoren, die so unbeholfen sind, dass das Mitgefühl irgendwann in Beklemmung umschlägt.

Bei Schmidt-Trenz zum Beispiel fragt Michael Schmidt, einer der beiden Conferenciers des Abends, ob er, Schmidt-Trenz, nicht wissen wolle, was Herr Bergmann über ihn gesagt habe. Tobias Bergmann ist der neue Präses der Handelskammer, der Trenz aus dem Amt gedrängt hat. Er habe Bergmann angerufen, sagt Schmidt, um ihm mitzuteilen, dass sein Vorgänger als Wirtschaftspersönlichkeit 2017 ausgezeichnet werde. Schmidt-Trenz: Nein, muss ich nicht wissen.

Schmidt, überrascht, dass er eine Pointe nicht anbringen kann, fragt am Ende des Gesprächs ein zweites Mal: "Sie wollen wirklich nicht wissen, was Herr Bergmann gesagt hat?" Schmidt-Trenz, weiterhin Waltz-mäßig lässig, erklärt: Nein, Bergmanns Meinung, lieber nicht.

In diesem Moment will man aufspringen und rufen: Jetzt lassen Sie den Mann doch in Ruhe! Wenn Sie unbedingt ein Bergmann-Zitat loswerden wollen, dann schreiben Sie’s in Ihr Tagebuch. Und wenn Sie schon dabei sind, machen Sie eine Notiz: Meine Moderationskollegin daran erinnern, dass man eine Aktivistin wie Marlies Paschen (Preis für soziales Engagement), die dem UKE mit Charity-Aktionen dabei hilft, Kinderdemenz zu bekämpfen, dass man so eine Persönlichkeit nicht verabschiedet mit den Worten: "Wie toll, wie toll." Wie toll – das sagt man einem Fünfjährigen, wenn er sich das erste Mal die Schuhe selbst gebunden hat. Aber nicht einer Frau, die ihr Leben in den Dienst der Nächstenhilfe stellt.

Ob in der Kategorie Sport (Ruderer Torben Johannesen), Kultur (Dörte Inselmann; Gründerin der HipHop Academy) oder Zivilcourage (Sönke Weber, Toufia Araba, Ömer Ünlü, Ekow Maxwell, Mohamed Wali, Mohamed Bousbia und Saifallah Chourabi, jene Männer, die im Juli den Messerstecher in Barmbek stoppten) – Hamburger des Jahres sein bedeutet, Tapferkeit aufzubringen und Ausdauer. Auch bei der Preisverleihung.