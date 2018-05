Klicken Sie auf die Markierungen , um unsere Anmerkungen anzuzeigen

"Eine andere Integrations-, eine andere, auch fordernde Einwanderungspolitik Wenn Sie eine Einwanderungspolitik fordern, sagen Sie es doch einfach ist übrigens im Interesse der Zuwanderer selbst Vor Furcht zitternd beim Bäcker recherchiert? und auch im Interesse derjenigen, die wir überhaupt noch einladen wollen, zu uns zu kommen überhaupt noch – also eigentlich niemanden mehr reinlassen wollen?. Machen wir uns klar: Unser Land braucht qualifizierte Zuwanderung. Der Sachverständigenrat hat die Zahlen gerade genannt. In der Zukunft gilt, entweder 500.000 qualifizierte Zuwanderer im Jahr oder Rente mit 70. Das ist die Entscheidung, wovor vor der diese Gesellschaft steht. Ich ahne, dass wir das kombinieren werden 300.000 intelligente Sklaven ermöglichen uns die Rente mit 68,5?.



Wir Wer ist dieses "Wir"? Der deutsche Volkskörper? Wer gehört dazu? werden aber qualifizierte Einwanderung brauchen und dafür müssen wir ein weltoffenes Land bleiben. Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden warum sollte man das überhaupt können müssen? Dürfen Nicht-Muttersprachler keine Brötchen essen?, wenn einer mit gebrochenen Deutsch in gebrocheneM Deutsch ein Brötchen bestellt kauft? Beim Bäcker bestellt man nicht, ob das der hochqualifizierte Entwickler Künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender unschönes Gerundium, höchstens geduldeter Ausländer.



Damit die Gesellschaft befriedet Befinden wir uns schon im Krieg? ist, müssen die anderen, Othering: Wer genau sind hier die anderen? die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen, und Angst Huch? Angst wovor? Dass ein Illegaler das letzte gute, deutsche Laugencroissant wegfuttert? vor ihm haben, sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich auch legal bei uns aufhält Jeder trägt seine Papiere laminiert um den Hals mit sich herum?. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht Achtung, Rassismus! Anders aussehen als wer? und nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtschaffenheit Grimmsches Wörterbuch: "rechtschaffen heiszt in seiner art recht und richtig; tüchtig, durchgebildet, vollkommen." Wenn das der Maßstab ist, darf niemand mehr zum Bäcker gehen gibt. Das ist die Aufgabe unklar: Was genau ist die Aufgabe? Einheimische und Einwanderer zu Rechtschaffenen zu machen? Oder sicherzustellen, dass alle frei in Deutschland Herumlaufenden rechtschaffen sind? einer fordernden, liberalen rechtsstaatlichen Einwanderungspolitik. Und dafür müssen, liebe Freundinnen und Freunde, Länder, der Bund und Gemeinden zusammenarbeiten. Da geht es um anderes Recht und besseres Management."