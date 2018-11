Spanien hat seine Bedenken gegen den Brexit-Vertrag fallen gelassen. Das erklärte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez nach Gesprächen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk. Vorangegangen war eine Einigung zwischen Spanien, der EU und Großbritannien über das Verfahren für künftige Verhandlungen über Gibraltar. Damit ist der Weg frei für den EU-Gipfel am Sonntag.

Zuvor war die gesamte Nacht verhandelt worden. Die britische Regierung erklärte sich zu Gesprächen mit Spanien bereit. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen auf dem Sondergipfel über die Entwürfe der Verträge über den Austritt Großbritanniens aus der Union entscheiden.

Streit um Überseegebiet

Spanien hatte gedroht, den Gipfel zu blockieren, falls es bei späteren Verhandlungen zwischen EU und London über Gibraltar nicht mit am Tisch sitzen würde. Die kleine Halbinsel im Süden Spaniens ist seit Jahrhunderten britisches Überseegebiet. Wegen der strategischen Lage an der für den Seehandel wichtigen Straße von Gibraltar gibt es schon seit langem Streit zwischen den Regierungen in Madrid und London.

In der spanischen Region Andalusien steht bald eine Wahl an, weshalb EU-Diplomaten hinter Sanchez’ harter Haltung innenpolitische Motive vermuten.