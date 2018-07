Lufthansa: Die Freunde des Monopols

Die Lufthansa und der Deutsche Aktienindex (Dax) hatten lange eine recht heftige Beziehungskrise. Noch im vergangenen Jahr drohte der Fluggesellschaft der Rausschmiss aus dem Dax 30, in dem sich die 30 wertvollsten Unternehmen der Republik eingerichtet haben – von Adidas bis Vonovia. Im Oktober 2016 war eine Lufthansa-Aktie 9,30 Euro wert. Im Dezember 2017 kostete sie dann aber mehr als 30 Euro. In den 14 Monaten dazwischen passierten so viele Dinge gleichzeitig, dass selbst ein erfahrener Analyst wie Guido Hoymann, der die Luftfahrtaktien für das Bankhaus Metzler beobachtet, sagt: "So etwas habe ich noch nicht erlebt." Was er meint: Die Lufthansa hatte vor Jahresfrist eine ganze Reihe an Herausforderungen und hat sie im vergangenen Jahr alle nacheinander abgeschüttelt.

Herausforderung Nummer eins: der Wettbewerb in Europa. Auf vielen Strecken rivalisierte Lufthansa jahrelang mit Air Berlin. Durch die Pleite des Konkurrenten und die Übernahme vieler Flugzeuge und Strecken kann Lufthansa heute vielerorts Monopolpreise verlangen. Die Nachfrage ist so hoch, dass Geschäftsreisende fast jeden Preis zu zahlen bereit sind. Es gibt ja keine Alternative, wenn man wirklich schnell sein muss. Und die Fluggesellschaft, die nun aggressiv in den Markt drängen könnte, hat genug mit sich selbst zu tun: Bei Ryanair ist der Unmut der Piloten über ihre Arbeitsbedingungen so groß, dass Unternehmenschef Michael O’Leary nun sogar Gewerkschaften zulassen wird. Die Löhne werden bei Ryanair steigen, die Gewinne sinken.

Herausforderung Nummer zwei: die Rivalen in der Welt. Lange sah es so aus, als ob Emirates, Etihad und Turkish Airlines die Lufthansa ausstechen könnten. Nun aber ist es genau andersherum. Die Unruhen im Mittleren und Nahen Osten vertragen sich nicht mit dem aggressiven Wachstum der dortigen Airlines. Lufthansa hingegen gilt bis heute als ein Hort bundesrepublikanischer Stabilität. Ein bisschen piefig, aber sicher.

Quelle: finanzen.net © ZEIT-Grafik

Dritte Herausforderung: die eigenen Konflikte. Jahrelang stritt sich auch Lufthansa mit ihren Piloten. Doch in diesem Jahr legte das Management nicht nur die Auseinandersetzung mit den Piloten bei, die ihre eigenen Maschinen steuern, sondern auch die mit denen, die für die Tochtergesellschaft Eurowings arbeiten. Streiks, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen Euro gekostet haben, sind somit deutlich unwahrscheinlicher geworden – und die Lufthansa damit verlässlicher.

Viertens: der Aufschwung. Kaum eine Branche profitiert mehr vom Wirtschaftswachstum als die Luftfahrtindustrie. Nicht nur Touristen geben in guten Zeiten mehr Geld aus und gönnen sich eher mal eine Flugreise. Es sind vor allem die Geschäftsreisenden, die während eines Booms Businessclass fliegen und den Preis dafür akzeptieren. In der Rezession sparen Unternehmen hingegen oft zuerst an den Reisekosten.

Der Kursanstieg der Lufthansa-Aktie ist damit keine Blase oder Übertreibung, sondern folgt rationalen Gründen. In diesem Jahr wird Lufthansa-Chef Carsten Spohr wohl das beste Jahr der Unternehmensgeschichte verkünden. Ein Gewinn von mehr als zwei Milliarden Euro ist wahrscheinlich. Und dann im Jahr 2018 eine vergleichsweise hohe Dividende. Auch diese Aussicht wird den ein oder anderen zum Kauf verleiten.

Die andere Story dahinter interessiert Investoren kaum. Sie handelt davon, dass die Personalpolitik der Lufthansa seit Jahren einem harten Sparkurs folgt. Beschäftigte, die mit Stolz ihren Lufthansa-Hausausweis ans Jackett klemmen, sind seltener geworden. Und auch die Gehaltsniveaus innerhalb des Konzerns sind gefährlich ungleich verteilt. Hier die alten Kapitäne im Kranich, dort die Billigkräfte von Eurowings. Ewig wird der Betriebsfrieden nicht halten, aber die Börse feiert nun erst mal den Wunderknaben Spohr. Claas Tatje