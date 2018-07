Und auf einmal ist es wieder so wie 1999. Damals saß man zu dieser Jahreszeit unter dem Weihnachtsbaum und bei Feuerzangenbowle zusammen, und Leute, die sich nie für Geldanlage, Aktienmärkte oder Technik interessiert hatten, redeten über Firmen mit Namen wie Yahoo, Lycos oder Pets.com. Irgendwer hatte im Sommer T-Aktien erworben – "ganz schwierig, war total überzeichnet" – und wieder verkauft, "bevor der Kurs wieder fällt". Und der Allerängstlichste gab zu, dass er jetzt so weit war: Er überlegte, ins Geschäft mit den Aktien einzusteigen.

Jetzt ist dieser Übermut wieder zu spüren. Auf Familienfesten debattieren Lehrer, ob sie die Computer ihrer Schule nachts zum "Mining" benutzen können – also zum Schürfen der Kryptowährung Bitcoin. Leise haucht einer "Blockchain", und die Millionen der Investoren fliegen ihm fast automatisch zu. Und die neurechte amerikanische Nachrichtenseite Breitbart verschickt Werbe-Mailings an ihre Leser, in denen geraten wird, jetzt in Bitcoin einzusteigen; man könne das 55-Fache des Einsatzes verdienen.

Bitcoin ist die Dotcom-Euphorie von heute. Zugegeben, der Markt ist kleiner als damals, aber dafür ist er mindestens so aufregend. Eine Geldanlage, die innerhalb eines Jahres ihren Wert verzehnfacht, um dann an einem Tag fast 40 Prozent zu verlieren, ist nur etwas für die Nervenstarken. Was 1999 der IPO war, der Börsengang, ist nun der ICO, das Initial Coin Offering, die Ausgabe neuer Arten von Krypto-Coins. Es ist fast schon egal, was im Einzelfall dahintersteckt, Hauptsache, Coins.

Es ist heiß geworden in der Wirtschaft. Das liegt nicht nur am Bitcoin mit seiner manisch-depressiven Störung. Wer vor drei Jahren 1.000 Euro in den Dax investiert hat, hat mittlerweile rund 320 Euro Gewinn gemacht. Wer vor fünf Jahren eingestiegen ist, sogar mehr als 700 Euro. Noch besser lief es für einzelne Firmen. Der Lufthansa-Aktienkurs ist innerhalb eines Jahres um 140 Prozent gestiegen.

Und jetzt laufen auch noch die Uhren rückwärts. Es sind die Schuldenuhren des Bundes der Steuerzahler. Jahrelang zeigten sie die stets wachsende Verschuldung von Bund, Ländern und Kommunen an. Von Januar an aber werden sie in die andere Richtung laufen: rückwärts. Der Staat insgesamt senkt seine Schulden. Das liegt weniger an sparsamen Politikern als daran, dass viel mehr Steuern eingenommen werden als gedacht, was daran liegt, dass die Arbeitslosigkeit stark gesunken ist, was wiederum daran liegt, dass es aufwärtsgeht mit der Wirtschaft. Zwar hat das Land nicht die hohen Wirtschaftswachstumsraten der sechziger Jahre, sondern moderate zwei Prozent. Dafür wächst das Bruttoinlandsprodukt seit 13 Jahren, nur unterbrochen von dem kurzen, heftigen Einbruch in der Finanzkrise.

Deutschland ist nicht mehr allein mit diesem Trend. In ganz Europa ist ein Wirtschaftsklimawandel zu spüren. Nachdem insbesondere die südlichen Länder einige Jahre unter ihren hohen Schulden ächzten, geht es seit drei Jahren wieder aufwärts. Sogar die Volkswirtschaften in Italien, Zypern und zuletzt auch in Griechenland wachsen wieder.

In Amerika profitieren vor allem die oberen zehn Prozent der Einkommenspyramide, und dank Donald Trumps Steuerreform wird ihr persönliches finanzielles Feuerwerk noch weiter anhalten. Wie sie mittlerweile selbst Angst vor zu viel Ungleichheit bekommen, berichtet unsere New Yorker Korrespondentin.

2018 wird ein heißes Jahr. Das ist in Deutschland erst einmal eine gute Nachricht, wie ZEIT-

Autoren auf den folgenden Seiten zeigen. Viele Stellen sind sicher, manche Firmen führen endlich die flexibleren Arbeitszeiten ein, die ihre Mitarbeiter sich wünschen. Und wer ein Haus hat, kann sich über steigende Preise dafür freuen. Mehr noch freut sich Deutschlands führender Makler.

Das Wohlgefühl hat die absurde Folge, dass alle Welt nach Berlin schaut auf die neue Bundesregierung, die sich dort nun hoffentlich formiert, und kaum einer nach Frankfurt. Jetzt ist es so weit, dass Regieren eigentlich Spaß machen könnte, finanziell gesehen. Senkt man Steuern, baut Schulden ab oder investiert? Geld genug ist da, um sich beliebt zu machen bei den Bürgern. Aber einige dieser Wohltaten könnten die Wirtschaft noch mehr erhitzen.

In Frankfurt sitzen diejenigen, die auf unser Geld aufpassen und die Wirtschaft bewahren sollen vor zu viel Überschwang: die Notenbanker. Sie tun es bislang nur langsam, was bedenklich ist. Schon warnen die Wirtschaftsweisen vor einer Überhitzung der deutschen Wirtschaft. Selbst ein marktfrenetischer Nobelpreisträger wie der Chicago-Ökonom Eugene Fama rät im Interview von dem Einstieg in Bitcoin ab. Gleichzeitig ist die Bitcoin-Welt ebenso faszinierend wie fremd. Einer unserer Autoren tummelt sich dort seit einem Jahr und beschreibt, wie es ihm ergangen ist.

Wie jedes Mal, wenn es heißer wird in der Wirtschaft, geht es um Übermut und Angst. Man sollte sich dazu einen Satz in Erinnerung rufen, den der berühmte britische Ökonom John Maynard Keynes im Jahr 1936 verfasst hat: "Abgesehen von der Instabilität durch Spekulation, gibt es die Instabilität aufgrund der menschlichen Natur, die die Eigenschaft hat, dass ein großer Teil unserer positiven Handlungen eher von spontanem Optimismus geleitet sind als von mathematischen Erwartungen." Spontaner Optimismus – auch davon handeln unsere zwölf Seiten.

Kommen Sie gut ins Jahr 2018!