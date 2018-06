Man ist ihr auf den Fersen, dieser Person im grauen Mantel, eine Strickmütze auf dem Kopf. Im Video ist sie nur von hinten zu erkennen, man folgt ihr durch Straßen aus festgetretenem Lehm, vorbei an Geschäften und Menschentrauben, Passanten, die sich nach ihr umdrehen, herzlich lachen. Denn an einer Leine zieht die Unbekannte ein Wägelchen hinter sich her, darauf befestigt ein Kohlkopf. Sie führt einen Kohl spazieren wie andere ihren Hund.

Die Szene ist auf YouTube zu sehen, gepostet kurz vor Weihnachten 2015. Sie spielt in Kaschmir, der umstrittenen Grenzregion zwischen Pakistan und Indien. Der Landstrich ist auf beiden Seiten hochgerüstet: Gespickt mit Armeestützpunkten, Checkpoints, vermutlich lagern hier Nuklearwaffen. Die Provinz steht unter Militärrecht, Menschen, die abweichlerisch handeln, werden regelmäßig zum Verschwinden gebracht, getötet. Was, wenn ein Soldat den Kohl für eine Bombe hält?

Einen Kohl spazieren zu führen ist fast überall sonst Quatsch. An diesem Ort einen Kohl spazieren zu führen ist lebensgefährlich. Wahrhaft absurd. Oder?

Das Video stammt vom Kashmiri Cabbage Walker, einem Kollektiv anonymer Bürger aus Kaschmir. Auf ihrer Website schreiben sie, dass sie so lange Kohl spazieren führen würden, bis die Leute den absurden Kohl-Gang normal fänden. Vielleicht wüssten sie dann, dass das, was hier als vermeintliche Normalität erscheint – die Militarisierung, der Alltag in ständiger Furcht –, nichts anderes ist als: wahrhaft absurd. "(Wir) möchten herausstellen, dass diejenigen, die behaupten, Sinn und Verstand zu haben, die wirklich Absurden sind. Wir sehen doch, wohin ihr Sinn und Verstand uns gebracht haben."

Ich bin zufällig auf dieses Video gestoßen. Seither trage ich den Kohl in Gedanken immer bei mir. Ich liebe die Szene wegen ihres Muts und Humors. Vor allem aber, weil sie ganz beiläufig mit dem Irrglauben bricht, eine Utopie sei erstens riesig und spiele zweitens in ferner Zukunft. Der Kohl sagt: Die Wirklichkeit lässt sich vielleicht nicht auf einen Schlag ändern. Aber sie ist auch nur von Menschen gemacht. Halten wir ihr den Spiegel vor!

Ich schreibe über Entwicklungen in Ländern wie Palästina, Saudi-Arabien, Syrien, dem sogenannten Nahen Osten. Wie Kaschmir ist diese Region zum Synonym geworden für nicht enden wollende Konflikte. Die "arabische Welt" gilt als verworren, patriarchalisch, gewaltvoll. Und Despoten, die mit hochgerüstetem Militär ihre Übermacht sichern, gelten als Garanten der Stabilität. Dass Europa sich mit repressiven Regimen arrangiert, nennen Diplomaten Realpolitik oder vernünftig.

So gesehen, ist Hoffnungslosigkeit die Normalität. Frieden im Nahen Osten? Utopisch.

Einen kurzen historischen Moment lang sah das ganz anders aus. Als 2011 Hunderttausende Menschen in Tunesien, Ägypten, Syrien auf die Straßen gingen, um gegen die Diktatoren und für ein Leben in Würde zu demonstrieren, da änderte sich auch bei vielen in Deutschland der Blick auf die Region. Dass Millionen Menschen der Willkür einiger alternder Autokraten ausgeliefert sein sollten, wirkte mit einem Mal absurd.

Sieben Jahre später ist von der Aufbruchstimmung nichts mehr übrig. Die Revolutionen in Ägypten, Syrien oder Libyen sind aus verschiedenen Gründen gescheitert. Im Rückblick schimpft mancher den Mut der friedlichen Demonstranten von 2011 naiv. Die alte Normalität, so scheint es, ist mit aller Macht zurückgekehrt und duldet keine weiteren Brüche.

Doch der Eindruck trügt. Denn überall finden sich Menschen, die die Utopie des friedlichen Miteinanders in Würde Wirklichkeit werden lassen – wenn auch im Kleinen.