DIE ZEIT: Herr Thanner, die Bundeswettbewerbsbehörde, die Sie leiten, hat viel dazu beigetragen, dass die Europäische Kommission der Übernahme der Fluglinie Niki durch die Lufthansa nicht zugestimmt hat, wodurch die kleine Fluggesellschaft in die Pleite trudelte. Wurden da Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt, nur um den Wettbewerb zu schützen?

Theodor Thanner: Es war letztlich eine Entscheidung der Lufthansa, die auch uns überrascht hat ...

ZEIT: ... aber schon aufgrund der Einwände der Europäischen Kommission.

Thanner: Die Kommission hat, mündlich oder schriftlich, Einwände erhoben, die auch Wien betroffen haben. Signalgeber war der Markt selbst.

ZEIT: Welche Argumente haben Sie nach Brüssel geliefert?

Thanner: Uns ist es um drei Bereiche gegangen. Einmal sind da die höheren Ticketpreise, die den Konsumenten getroffen haben. Zeitweise hat man für einen Flug von Salzburg nach Frankfurt 828 Euro gezahlt. Die Lufthansa hat behauptet, sie könne nichts daran ändern, weil die Preise von einem Algorithmus gesteuert würden.

ZEIT: Die Lufthansa hat allen Ernstes argumentiert, ihr seien die Hände gebunden, weil der Computer selbstständig für die Preisgestaltung verantwortlich ist?

Thanner: Unglaublich, nicht? Das kam sogar vom Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr, der zuvor sagte, Preise würden sinken. Also erstens ging es uns um den Konsumenten. Dann haben wir der Kommission auch vermittelt, dass die Arbeitsplätze ein Kriterium sind, da Niki in Wien ein Standortfaktor ist. Wir haben angeführt, dass auch der Wirtschaftsstandort Wien berücksichtigt werden müsse. Man muss sich überlegen, dass die Lufthansa in den letzten drei Jahren 17-mal gestreikt hat – nicht nur im Passagierbereich, sondern auch im Cargobereich. Wenn nun ein Monopol entsteht, sind Streiks ein Standortproblem. Passagiere haben dann mangels Alternative Probleme, nach Hause zu kommen, und Unternehmen können dank der knapp kalkulierten Logistikketten Nachschubschwierigkeiten bekommen. Und bei diesem Punkt habe ich seitens der Lufthansa bis heute keine vernünftige Antwort gehört, welche Vorkehrungen getroffen werden könnten.

ZEIT: Jetzt werden aber vonseiten der Lufthansa die Wettbewerbshüter für die Insolvenz von Niki verantwortlich gemacht.

Thanner: Insolvenzen haben es an sich, dass man die Gründe dafür auch im Unternehmen suchen sollte. Jetzt im Nachhinein die Schuld der Wettbewerbsaufsicht zuzuschieben, ist vielleicht der subjektiven Emotion geschuldet. Aber das Kartellrecht gilt eben auch für die Lufthansa. Und das gibt es nicht erst seit gestern, sondern auf europäischer Ebene seit über 50 Jahren

ZEIT: Wie eng ist in dieser Frage die Kooperation zwischen Ihnen und der Kommission gewesen?

Thanner: Wir haben schon vor einem Jahr bemerkt, dass sich dieses Projekt anbahnt. Ich habe schon damals in einem Vortrag davor gewarnt, dass die Lufthansa versucht, um das Kartellrecht herumzufliegen.

ZEIT: Weil sie sich von einem Monopol Vorteile verspricht.

Thanner: Wir haben das nach der Übernahme der AUA durch die Lufthansa untersucht. Nachdem die Strecke Wien–Brüssel nurmehr von der Lufthansa oder einer ihrer Töchter bedient wurde, stiegen die Ticketpreise um 25 Prozent, während sie auf einer vergleichbaren Strecke, auf der Konkurrenz herrschte, fielen. Ähnlich verhielt es sich mit der Flugverbindung von Wien nach Zürich, nachdem Air Berlin hier nicht mehr verkehrte.

ZEIT: Jetzt hätte die Lufthansa in Wien ein Monopol erhalten.

Thanner: Es hätte auf ursprünglich 21 Verbindungen, auf denen sowohl Lufthansa als auch Niki verkehrten – das sind die ganzen Feriendestinationen – keine Konkurrenz mehr gegeben. Wenn man die Preiserhöhung aufgrund anderer Untersuchungen simuliert, kommt man auf ein Plus von 30 Prozent.

ZEIT: War die Wiener Situation ausschlaggebend für die Haltung der Kommission?

Thanner: Wohl nicht nur, aber es war sicherlich ein wesentlicher Baustein.

ZEIT: Bestand je für die Lufthansa die Chance, sich Niki einzuverleiben?

Thanner: Das ist mir zu retrospektiv. Man hätte aber in jedem Fall früher miteinander reden und einen intensiveren Kontakt mit uns und vor allem auch mit der Kommission pflegen sollen.

ZEIT: Was vermuten Sie, war die Strategie der Lufthansa?

Thanner: Die Lufthansa hat seit 1998 insgesamt 15 Fusionen abgewickelt. Sie ist auf großer Akquisitionstour, die noch nicht aus ist. Das nächste Ziel ist wohl die Alitalia. Ich gehe schon davon aus, dass aufgrund der vergangenen Verfahren das notwendige kartellrechtliche Wissen bei der Lufthansa vorhanden ist. Aber der Insolvenzverwalter war ja verpflichtet, nur mit dem Bestbieter Lufthansa zu verhandeln.

ZEIT: Anstatt?

Thanner: Auch mit anderen Interessenten. Da ist das Insolvenzrecht zu eng, es sollte auch kartellrechtliche Aspekte berücksichtigen.

ZEIT: Ist es generell so, dass bei großen Insolvenzfällen der Wettbewerbsschutz in Gegensatz zur Erhaltung der Arbeitsplätze gerät?

Thanner: Das ist ein klassischer Zielkonflikt im Kartellrecht, auf den ich schon oft gestoßen bin. Ich vertrete den Standpunkt, dass man das Kartellrecht wirtschaftlich gesamthaft betrachten muss. Da gibt es andere Schulen, für die Arbeitsplätze keine Rolle spielen. Ich hingegen meine, man muss Fusionen immer im Sinne des magischen Viereckes betrachten.

ZEIT: Was bitte ist das magische Viereck?

Thanner: Positives Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigung, Produktivität und Wohlstand – die zentralen Kriterien, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Reine Kartellrechtler hingegen meinen, Arbeitsplätze dürften nicht berücksichtigt werden. Ich denke mir allerdings meinen Teil, wenn wenige Tage vor Weihnachten tausend engagierte Menschen ihren Job verlieren.

ZEIT: Jetzt will der Insolvenzverwalter bis zum 29. Dezember entscheiden, ob er einem der verbliebenen vier Interessenten den Zuschlag erteilt und zumindest ein größerer Teil der Niki-Mitarbeiter ihren Job behalten können.

Thanner: Das heißt, unser Job oder der Job der Kommission ist noch nicht vorbei.

ZEIT: Weshalb?

Thanner: Es könnte durchaus noch einmal ein Fusionsverfahren notwendig werden, etwa wenn Niki von British Airways übernommen werden soll. Ob national oder europäisch, kann ich heute noch nicht sagen. Sollte die Fusion wieder bei uns landen, sind wir darauf vorbereitet. Mindestfrist sind bei uns zwei Wochen plus zwei Tage.