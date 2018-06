"Sind wir jetzt Hochkultur, oder was?!", fragte Hans Peter Geerdes alias H.P. Baxxter, der Frontmann und Ostfriesen-Billy-Idol der Band Scooter, vor einigen Jahren gespielt schockiert in einem Interview mit der Zeitschrift Spex. Der Interviewer hatte ihn soeben darauf angesprochen, dass die legendäre Fassbinder- und Schlingensief-Schauspielerin Irm Hermann beim Donaufestival im österreichischen Krems während eines Auftritts der Hamburger Band Die Goldenen Zitronen ans Mikro getreten war, um deutsche Übersetzungen von Scooter-Slogans zu skandieren: "Wir wollen harte Party machen. Die technologische Musik bekommt, was sie braucht. Springt alle hoch und nieder. Hüper, hüper!"

Das war schon sehr lustig. Vor allem aber war es der Beweis, dass das Scooter-Œuvre inzwischen im Kultur-Establishment angekommen ist, als neueres deutsches Kulturerbe. Auch der Maler Albert Oehlen hat längst Slogans der ehemals superpeinlichen Rave-Band in seine Bilder integriert. H.P. Baxxter wird sich nur bestätigt gefühlt haben, denn natürlich interessieren er und seine wechselnden Bandkollegen (aktuell heißen sie Michael Simon und Phil Speiser) sich nicht allein für extra-tumben Stadion-Techno – auch wenn Scooter mit über 20 Top-Ten-Hits ebendieser Machart immer noch die unangefochtenen Rekordhalter in den deutschen Singles-Charts sind.

Voilà: Zum 25-jährigen Bestehen von Scooter erscheint auf dem Label der Band ein ziemlich raffiniertes Album: 100% Scooter. Es schielt mutmaßlich in Richtung Hochkultur, indem es nicht irgendwelche Remixe enthält, so wie Karriere-Rückblicks-Alben im Pop es sonst gerne tun, sondern: Die angesehene klassische Pianistin Olga Scheps spielt hier instrumentale Piano-Versionen der Scooter-Hits.

Scheps, die in Moskau geboren wurde und als Teenager Privatstunden bei Alfred Brendel nahm, sagt von sich, dass sie Musik nicht nach Kategorien beurteile und dass die Gefühle, um die es in unterschiedlichen Stilen gehe, letztlich immer die gleichen seien. Sonst ist Scheps auf perlende Romantik, im Speziellen auf Chopin abonniert. Das Schönste für sie am Musikmachen, sagt sie, sei es, mit der Musik eins zu werden.

Was zu der Frage führt: Wie kann man denn, mit gerade mal zehn Fingern und 88 Tasten, die auf einem Flügel in der Regel zur Verfügung stehen, eins werden mit den auf viel mehr Kanälen monströs böllernden Techno-Hits von Scooter wie Maria (I Like It Loud)? Antwort: indem man viel weglässt und die Lücken zukitscht. Scheps spielt recht soßige Muzak. Mal klingen die Arrangements wie eine Schwundstufe von Erik Satie (nur etwas animierter), dann wieder wie eine nüchternere Version von Richard Clayderman. Jedenfalls: in keiner Sekunde nach Scooter.

Das liegt natürlich auch daran, dass die geniale Stupidität der H.P.-Baxxterschen Megafon-Lyrik fehlt: "Love, peace and unity / Siberia the place to be" oder "Respect to the man in the ice cream van", solche Slogans waren es, mit denen sich Scooter in den neunziger Jahren von vielen anderen deutschen Hard-Trance-Combos abhoben, sie waren stark inspiriert vom dadaistischen Humor des legendären britischen Techno-Duos The KLF. Auf dem Flügel lassen sich solche Slogans aber nun mal nicht nachbilden. Weswegen 100% Scooter, man muss es leider sagen, über weite Strecken sehr beliebig klingt, im Sinne von: Man erkennt fast nichts wieder, keine Harmonien, keine Beats.

Dann aber kommt die Stelle, an der man sofort denkt: Supertramp! Es ist jener Moment, wo im Scooter-Hit The Logical Song, der ja eine sehr stampfige Coverversion des gleichnamigen Supertramp-Hits von 1979 ist, die Trommelwirbel aufhören zu rasen und eine Schlumpfstimme beginnt, den Refrain zu singen: "When I was young it seemed that life was so wonderful ...". Scheps tupft diesen Refrain supersacht und elegant zerdehnt in die Tasten hinein.

Der Popkritiker Jens Balzer hat einmal den tollen Begriff "Statuspanikpop" erfunden für Musik, die sich für ihre eigene Vulgarität vielleicht ein bisschen schämt und deswegen versucht, alles Ordinäre mit klassischer Orchestrierung, Klavieruntermalung oder sonstigen Insignien musikalischer Hochkultur zu überwinden. 100% Scooter ist genau das aber nicht: Statuspanikpop. Weil es hier überhaupt nicht um Hochkultur beziehungsweise Hochkulturwerdung geht – Hochkultur sind Scooter, siehe oben, möglicherweise sowieso schon. Nein, es geht hier um größtmögliche Überraschung und Zielgruppenmaximierung. Weil: Scooter-Fans werden das Album sowieso toll finden, einfach weil es von Scooter ist. Scooter-Hasser hingegen werden es vielleicht als Einladung verstehen, mal ein wenig anders über dieses angeblich so eindimensionale Trio nachzudenken.

Und dann gibt es ja noch die Olga-Scheps-Fans, und das sind nicht wenige. Sie werden sagen: Ach, das spielt die Olga aber schön. Und Olga-Scheps-Hasser, falls es sie gibt, werden sagen: Die traut sich was! Sprich: Alle müssen sich zu diesem Album irgendwie positionieren. Bei einem Remix-Album wäre das nie passiert. Allein deswegen ist 100% Scooter, bei allem Kitsch, ein viel raffinierteres Produkt, als man zunächst dachte.