Warum besinnen sich so viele Jüngere plötzlich auf ihre Ost-Herkunft? Christoph Dieckmann wundert sich – eine Antwort auf Valerie Schönian.

Liebe Valerie Schönian, überrascht las ich in der ZEIT vom 14. Dezember Ihren Text "Jahrgang 1990". Sie schildern Ihr wachsendes Gefühl, ostdeutsch zu sein. Das sei Ihnen gegönnt, allerdings neige ich – Jahrgang 1956, gleichfalls aus Sachsen-Anhalt stammend – zur Ansicht Ihres Vaters: "Der Osten ist Geschichte."

Erfreulicherweise schreiben Sie individuell. Sie meiden Ost-Identität als bockigen Kollektivbegriff. Sie empfinden nachgeborene Zugehörigkeit, in diffuser Differenz zum Westen, dessen Ost-Verachtung Sie nervt. Aber was wäre der Osten? Der Staat DDR ist gottlob futsch. Das Land lebt, völlig umgepflügt, sozial und politisch labil. Prägungen vererben sich. Mentalitäten überdauern Generationen, ebenso die Erzählungen der Opfer und Täter. Vergeblich erwartet der Westen den Aufstand der Zonenkinder. Einst hatten die Achtundsechziger von ihren Vätern und vom Staat die Offenlegung der braunen Vergangenheit verlangt. Dementsprechend müssten heute die Spät- und Nachgeborenen der "zweiten deutschen Diktatur" Rechenschaft von ihren Eltern fordern: Wie konntet ihr leben mit Stasi und Stacheldraht? Was habt ihr dagegen getan?

Die DDR war nicht Nazi-Deutschland, die Ostdeutschen arrangierten sich mit den Gegebenheiten des Kalten Kriegs. Die meisten Menschen sind pragmatisch. Sie wollen gewohnheitlich leben oder Karriere machen. Die DDRler passten sich den Verhältnissen an, vor 1989 wie danach. Zum Erstaunen des Westens nehmen Ost-Kinder ihre Eltern meist in Schutz. Sie tun ihnen leid. Die eigene Freiheit empfinden sie als Lebenschance, die den Älteren vorenthalten blieb. In diesem Sinne, liebe Valerie, solidarisieren Sie sich "mit der ostdeutschen Geschichte, den Erfahrungen, den Biografien". Sie verstehen, "wieso man Anerkennung für das Geleistete einfordert und mit Selbstbewusstsein über sein Leben reden will". Sie begreifen Heimat und zitieren Ihren Vater: "Wir haben mit dem Leben nicht gewartet, bis die Mauer weg war."

Als die Mauer fiel, endete auch die ostdeutsche Revolution. Das Heldenvolk stoppte seine soeben begonnene Emanzipation, privatisierte die Freiheit, hüpfte vielmillionenfach auf den Schoß von Papa Kohl. Unlängst erklärte mein Theologie-Kommilitone Thomas Krüger, heute Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung, die Eliten-Dominanz des Westens werde im Osten als "kultureller Kolonialismus" empfunden. Gut gebrüllt, Thomas! Allerdings haben die "Kolonisierten" 1990 ihre Zukunft selbst gewählt, so frei wie kindlich naiv. Der Westen brauchte keinen Osten; er war stabil und komplett. Er koppelte die "neuen Länder" an wie eine Lok die Wagen 12 bis 16. Bisweilen keuchte die Lok, doch fortan war der Osten Drittelland und Fünftelvolk und hatte sich der Mehrheitgesellschaft und ihren Regularien zu fügen.

Das ließ sich erwarten. Mich verblüfft nur, wie wenig wir den Westen interessieren. Er kennt sich nicht als Teildeutschland, sondern hält sich für gesamtdeutsch normal. Ostdeutsche Geschichte? Ist Sowjet-Diktatur, also russischer Sondermüll. "Aufarbeitung" gilt nur der SED-Herrschaft, nie den Traumata des Totalumbruchs. Nach 1990 wurde der Osten überformt von West-Strukturen, deren akkurate Nachahmung die Entknechteten Freiheit nennen sollten. Alle gesamtdeutschen Medien sind westdeutsche Medien. Nationale Debatten, von ihnen entfacht, sind West-Debatten. Die aufgerufenen Geschichtserfahrungen die der Bundesrepublik.

Liebe Valerie, ich bin weder Ostalgiker noch Separatist. Mir wurde die Einheit zum Segen. Ost und West bedeuten mir keinen Gegensatz, sondern gleichberechtigte Komplementärfarben. Es stimmt: Der Osten ist Geschichte – der Westen auch. Wer politisch denkt, erkennt die doppeldeutsche Nachkriegshistorie als weltgeschichtlichen Schatz. Freilich muss man ihn suchen, heben, erkunden. Irritieren würde mich Ihr junges Ost-Gefühl, falls es nur Empfindung bleiben und nicht Wissen werden will. Sie waren nie in Erfurt? Bitte erweitern Sie Ihre Heimat im neuen Jahr um diese enorme Stadt. Die großen Bücher und Filme des Ostens sind gleichfalls leicht zu finden. Die besten sprechen auch zu unserer Gegenwart, wie jede echte Kunst.

Auf dem Umschlag von Christa Wolfs Epochenroman Kindheitsmuster von 1976 steht eine Mahnung: "Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd." Der erste Satz ist wahr, der zweite zu widerlegen. Nie vergesse ich Christa Wolfs Begräbnis am 13. Dezember 2011. In der Kapelle des Dorotheenstädtischen Friedhofs zu Berlin sprach auch die Enkelin, unsere Kollegin Jana Simon. Sie entsann sich des großelterlichen Ringens mit der partei-ideologischen Willkür in der DDR. "Manchmal beneide ich euch um die Tiefe, die Existenzialität eurer Gefechte", sagte Jana zu ihrer lieben Omi. "Oft bin ich froh, dass ich ein paar deiner Kämpfe nicht führen, ein paar deiner Entscheidungen nicht treffen musste." Liebe Valerie, dank Ihrer Jugend haben Sie viel verpasst. Seien Sie froh und so ostdeutsch, wie es Ihnen bekommt. Der Mensch braucht Wurzeln. Und Flügel.