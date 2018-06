Als die zwölf FBI-Agenten seine Wohnung in Virginia mit erhobenen Waffen stürmen, liegt Paul Manafort, 68, noch neben seiner Frau im Bett. Es ist sechs Uhr am Morgen des 26. Juli 2017. Bevor Kathleen Manafort aufstehen kann, wird sie von den Beamten schon auf Waffen abgetastet. Der Hausherr muss sich auf den Boden legen und wird mit Handschellen gefesselt. In den nächsten zehn Stunden fotografieren die Agenten die Kleiderschränke mit den Maßanzügen, kopieren elektronische Daten, konfiszieren alle Unterlagen. Ein derart brachiales Vorgehen ist sonst eher bei Mafia-Bossen üblich. Es erscheint unerhört gegenüber einem Mann, der noch ein Jahr zuvor als Wahlkampfchef von Donald Trump, als internationaler Politikberater und Multimillionär im Zentrum der Macht stand.

Der FBI-Sonderermittler Robert Mueller, der seit Mai die möglicherweise kriminellen Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und russischen Politikern untersucht, hat die Durchsuchung veranlasst. Vier Wochen nachdem die FBI-Beamten Manafort in seiner Wohnung festgenommen haben, folgt der Haftbefehl. Die 30-seitige Anklageschrift, die sich auch gegen seinen Kompagnon Richard Gates richtet, führt zwölf schwere Vergehen auf, darunter Verschwörung gegen die USA, Geldwäsche und Falschaussage. Bei einer Verurteilung muss Manafort mit bis zu 20 Jahren Gefängnis rechnen.

Manafort und seine Russland-Kontakte sind ein zentraler Bestandteil in Muellers Ermittlungen gegen das Wahlkampfteam von Donald Trump. Sagt Manafort aus und verrät bislang unbekannte Details über die Zusammenarbeit von Trumps Leuten mit dem russischen Staat, könnte das den Präsidenten erheblich in Bedrängnis bringen.

Viele Beobachter in Washington sind der Überzeugung, dass der Sonderermittler Mueller mit seinem rabiaten Vorgehen eine Art letzte Warnung an Manafort aussprechen wollte, um so seine Kooperation zu erzwingen. Einen besonders prominenten Zeugen zog Mueller mit einer ähnlichen Taktik schon auf seine Seite: Michael Flynn, zwischenzeitlich Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus, hat sich Anfang Dezember überraschend schuldig bekannt. Er gab zu, das FBI bei früheren Aussagen belogen zu haben, und räumte Kontakte mit Moskau ein, die er im Auftrag von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner unterhalten haben will. Im Gegenzug werden Flynn für seine Kooperation einige Anklagepunkte erlassen – seine Strafe dürfte deshalb deutlich milder ausfallen.

Manafort könnte der nächste Kronzeuge werden. Aber dieser Mann ist ganz anders als Flynn. Bei ihm scheint Muellers Plan nicht so leicht aufzugehen. Gegenüber den Behörden erklärt er sich in allen Punkten der Anklage für nicht schuldig. Ohne Probleme kann er die geforderte Kaution von zehn Millionen Dollar hinterlegen und darf fürs Erste nach Hause gehen. Dort steht er unter Hausarrest, am Fußgelenk trägt er eine GPS-Fessel.

Wer ist dieser Paul John Manafort, der schon so viele prominente republikanische Politiker und eine ganze Handvoll berüchtigter Diktatoren und Autokraten beriet und zuletzt über ein Jahrzehnt in der Ukraine arbeitete? Was weiß er? Was war seine Motivation, Trump im Wahlkampf zu dienen? Und wie gut sind seine Beziehungen zum Kreml wirklich?

Um Antworten auf diese Fragen zu suchen, hat die ZEIT mit Personen gesprochen, die Manafort teils seit Jahren kennen und viel über ihn zu erzählen wissen. Im Mittelpunkt der Recherche stehen zwei Quellen: ein ehemaliger Kollege, mit dem der Lobbyist lange Seite an Seite gearbeitet hat. Und ein ukrainischer Parlamentarier, der Manafort seit Jahren hinterherrecherchiert.