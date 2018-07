Ende des Jahres, Rückblicke überall. Was war gut, was war schlecht? Und immer auch die Frage: Wer waren wir 2017? Das Hamburger Wir bleibt eine imaginierte Größe. Es gibt nicht die Hamburgerin, den Hamburger. Zu sagen, was dieses sogenannte Uns beschäftigte, hieße, verschiedenste Vorlieben und Hoffnungen, Ängste und Nöte in ein Meinungspassepartout zu zwängen.

Es gibt jedoch zwei Statistiken, anhand derer sich ein Profil des Kulturkonsumenten in Hamburg erstellen lässt.

Was die Hamburger lesen

Eine Erhebung unter 80 Buchhandlungen liefert einen guten Überblick über hiesige Lektüregewohnheiten. Aufschlussreich ist der Abgleich mit den bundesweiten Interessen – also Hamburger Top Ten in der Belletristik versus gesamtdeutsche Top Ten.

Erste Abweichung: Deutschland liest den Thriller-Metzger Sebastian Fitzek, Hamburg den ebenso hämoglobinhaltigen Jussi Adler Olsen. Fitzeks Roman Flugangst 7A handelt von einem Psychiater, der im Auftrag einer Terrorgruppe einen Verrückten derart manipulieren soll, dass er ein Flugzeug zum Absturz bringt. Olsens neuer Thriller Selfies präsentiert eine Sozialarbeiterin, die Frauen in Serie meuchelt.

Was beweist das? Das Hamburger Lesepublikum hat Abstiegsängste und/oder sorgt sich um die oft an der Burn-out-Grenze agierenden Behörden.

Zweite Abweichung: In den gesamtdeutschen Top Ten gar nicht, in Hamburg aber weit oben vertreten ist Zeiten des Aufbruchs von Carmen Korn. Romanpersonal: zwei Hebammen, eine Großbürgerin, eine Lehrerin mit Hang zur Reformpädagogik. Das beweist ein Interesse sowohl an historischen als auch an emanzipativen Stoffen. Hamburg, eine traditionsbewusste und aufgeklärte Stadt.

Abweichung drei: Die Zweisamkeit der Einzelgänger, das neue Buch des Schauspielers Joachim Meyerhoff, taucht in den gesamtdeutschen Top Ten gar nicht auf. In Hamburg wird auch der vierte Band dieses Memoiren-Projekts leidenschaftlich gern gelesen. Das Ganze begann mit der Kindheit des Erzählers: Arztsohn, wächst auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik in Schleswig auf. Im neuen Band fächert Meyerhoff ironisch seine ersten Liebschaften auf. "Zu große Zähne, zu große Augen, zu platte Nase, verdammt kurze Haare. Sie gefiel mir sofort." Das ist der Sound dieser Prosa.

Für Hamburg heißt das: Die Leser mögen es persönlich, humorvoll, mit einem Schuss Melancholie.

Was die Hamburger hören

Hier wurde die Statistik über den Streamingdienst Spotify ermittelt. Die Stadt hört weitgehend konform mit dem Rest des Landes. Alle lieben den Briten Ed Sheeran mit seinem knuffigen Golden-Retriever-Gesicht und dem Song Shape of You. Refrain: "I’m in love with your body." Das dokumentiert in einer auf Selbstoptimierung abgestellten Gesellschaft womöglich sogar Integrität.

Auch auf den weiteren Plätzen Kongruenz zwischen D und HH. Das meiste ist leicht verdaulicher Tanzpop, Luis Fonsi zum Beispiel mit Despacito, einer Song gewordenen Piña colada. Im Video sieht man Frauen, die sich vor Strandkulissen auf Kühlerhauben rekeln.

Bemerkenswert: In den Hamburg-Top-Ten ist kein einziges Stück von Bonez MC und 187 Straßenbande, obwohl diese Hamburger Rapper an der Spitze der meistgestreamten Alben in Deutschland stehen. Hat man hier, nach Rockerkriegen und G20-Krawallen, kein Interesse mehr an Gangster-Folklore?

Die Videos der Straßenbande spielen auf St. Pauli, man führt Pitbulls und tätowierte Schönheiten spazieren und besingt die Vorteile der Schattenökonomie. Vielleicht wirken solche Impressionen auf Münchner exotisch, auf Hamburger nur realsatirisch bis traurig. Die Texte haben wenigstens Humor: "Ich häng auf meim Kiez / unter Palmen aus Plastik. Ein Meer aus Benzin / ohne Sand / aber macht nix."

Fazit: Popmusikalisch ist Hamburg mehrheitsfähig, distanziert sich aber vom national gefeierten Rap-Prekariat. In der Literatur mag man es sozialkritisch-mürrisch (Krimis) bis skurril-persönlich und authentisch (Romanbiografien).

Wie sagt man zu so einem Kulturprofil? Unprätentiös? Klar. Sympathisch? Auf jeden Fall.

Was Hamburg las

1. Elena Ferrante: Meine geniale Freundin

2. Maja Lunde: Die Geschichte der Bienen

3. Jussi Adler-Olsen: Selfies

4. Elena Ferrante: Die Geschichte eines neuen Namens

5. Jean-Luc Bannalec: Bretonisches Leuchten

6. Dan Brown: Origin

7. Carmen Korn: Zeiten des Aufbruchs

8. Martin Suter: Elefant

9. Daniel Kehlmann: Tyll

10. Joachim Meyerhoff: Die Zweisamkeit der Einzelgänger

Was Hamburg hörte

1. Ed Sheeran: Shape of You

2. Luis Fonsi, Daddy Yankee: Despacito – Remix

3. French Montana: Unforgettable

4. Axwell Ingrosso: More Than You Know

5. Jason Derulo: Swalla

6. Imagine Dragons: Thunder

7. The Chainsmokers: Something Just Like This

8. Burak Yeter: Tuesday

9. Luis Fonsi: Despacito

10. Kygo: It Ain’t Me