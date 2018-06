Gute Vorsätze gehören zu Silvester wie klare Regeln zu jedem Spiel. Aber eigentlich ist es ein bisschen absurd: Nur weil die Jahreszahl wechselt, soll von jetzt auf gleich alles ganz anders laufen? Da muss man schon fest dran glauben. Und sie tut das offensichtlich, ist erleichtert, dass das Jahr 2017 vorbei ist. Weil ihr nichts von dem gelang, was für sie so selbstverständlich schien. "Irgendetwas wird sich ändern müssen", sagte sie in den vergangenen Monaten immer wieder. Vielleicht war aber auch nur plötzlich alles zu viel geworden, der äußere und der innere Druck. Die Frau mit den zwei Pässen hat von Kindesbeinen an für die Verwirklichung ihrer Träume gearbeitet, jetzt wird sie nicht gleich klein beigeben. Zumal sie schon öfter schwierige Phasen durchlebt hat und einmal sogar kurz davor war, alle Ambitionen zu begraben. "Für mich stand es eigentlich schon fest", erinnert sie sich an diese Zeit, "meine Eltern sagten, sie unterstützen mich auch in einem anderen Job, wenn ich nicht mehr will." Aber dann hat sie nach einer kurzen Pause doch weitergemacht. Und jetzt? Orientiert sie sich an den vielerorts üblichen Spielregeln. Personalwechsel. Und da das Leben bekanntlich in Sinuskurven verläuft, sind wir gespannt, was 2018 für sie bereithält – vielleicht erledigt sich das Dilemma ja tatsächlich von allein. Heute top, morgen Flop, übermorgen wieder top, manchmal geht das schneller als gedacht. "Ich weiß, dass ich stark bin", sagt sie, und man spürt die guten Vorsätze. Wer ist’s?

Lösung Nr. 53:



Für Gottfried Benn war Else Lasker-Schüler (1869 bis 1945) die größte deutsche Lyrikerin. In Berlin lernte sie ihren "Erlöser" Peter Hille kennen. In ihren Werken trat sie als "Prinz von Theben" und "Tino von Bagdad" auf. 1933 emigrierte sie in die Schweiz. 1939 konnte sie nicht mehr aus Palästina zurückkehren und lebte in Jerusalem, bis sie starb