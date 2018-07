Es war das Jahr Achtzehn, und es ist das Jahr Eins. Das Jahr, in dem unsere Zeit erst wirklich beginnt. Der große Anfang. Denn natürlich können wir 1918 als einen Anfang sehen. Endlich Frieden. Endlich Freiheit. Endlich Republik. Alle dürfen wählen, zum allerersten Mal auch die Frauen. Das Parlament hat die Macht. Das Volk ist souverän. Kunst und Wissenschaft erblühen in der neuen Demokratie von Weimar. Und wie hart die Bedingungen auch sind nach dem verlorenen Krieg, unter den Bestimmungen des Versailler Vertrags und in den Wirbelstürmen der Weltwirtschaftskrisen, so wird doch das Fundament eines neuen, sozialen Staats gelegt – unseres Deutschland von heute: mit mehr Rechten für die Arbeiter und Angestellten, öffentlichem Wohnungsbau und medizinischer Versorgung für alle. Nicht zuletzt modernisieren Justizreformen die Gesellschaft und machen das Land zu einem der fortschrittlichsten Staaten Europas. All dies getragen durch viele schwierige Jahre hindurch von einer großen Koalition aus jenen Parteien, die Fürst Bismarck einst so kurzsichtig verfolgen ließ: den Sozialdemokraten, den Katholiken (Zentrum) und den mehr oder weniger demokratischen Liberalen.

Natürlich kann man die Revolution von 1918 und die Republik von Weimar so sehen. Und ganz gewiss wird der große Aufbruch 2018 so gefeiert und festlich gewürdigt werden. Mit dicken Büchern, dünnen Fernsehfilmen, in Ausstellungen, gedankenschweren Essays und meinungsstarken Leitartikeln. Das Jahr Achtzehn, in dem das moderne Deutschland begann.

Und doch kann man alles auch ganz anders sehen. Herzog Bernhard III. zum Beispiel, Schwager Kaiser Wilhelms II. und bis 1918 Souverän des thüringischen Zwergstaates Sachsen-Meiningen, sah das ganz anders. "Die Koalition von Sozialdemokraten, Jesuiten und Juden beherrscht noch immer das deutsche Volk, diese jammervolle Masse von mit Menschenhaut überzogenen Lebewesen", schreibt er 1925. "Das deutsche Volk liegt auf dem Misthaufen, wo es stinkend vermodert." Im Übrigen sei der Deutsche nur brauchbar unter einer festen Hand, die auch die Peitsche zu schwingen verstehe.

Natürlich, auch so kann man es sehen. Denn gern wird heute vergessen, dass der große Anfang vor hundert Jahren vor allem ein großes Ende war: das Ende der Monarchie in Deutschland. Der Abschied von 22 souveränen Fürsten, wie jenem Bernhard zum Beispiel, Herzog von Sachsen-Meiningen, und Wilhelm natürlich, König von Preußen und Deutscher Kaiser.

Gott selber hatte diese Fürsten einst eingesetzt, in grauer Vorzeit, um über uns Untertanen zu herrschen. Davon waren Deutschlands gekrönte Autokraten jedenfalls bis zuletzt und lange über das annus horribilis 1918 hinaus zutiefst überzeugt. Und viele ihrer Landeskinder mit ihnen. Aber selbst wenn uns diese Zeiten heute mittelalterfern liegen, so scheinen sich immer noch viele Mitbürger nach einer stärkeren Autorität und mehr Lametta zu sehnen, als eine Demokratie bieten kann. Nach einer höheren Ordnung, in der jeder seine Aufgabe zugewiesen bekommt und alles trotz Globalisierung und Digitalisierung ganz lokal und analog an seinem Platz bleibt.

Davon zeugt allein schon der Publikumserfolg von Riesenausstellungen zu Wittelsbachern, Wettinern und Welfen, die wir seit den neunziger Jahren in den Museen der Republik erleben durften. Festlich gedeckte Prunktafeln empfingen uns da und Kronen auf Sammetpolstern. Porträts und Staatsgemälde in goldenen Rahmen: die Herren zu Throne und hoch zu Ross, siegreich auf dem Weg von Schlacht zu Schlacht. So soll es sein, das ist Geschichte, wie sie uns auch liebevoll in den staatlichen Schlossmuseen aufbereitet wird, in all den mit Steuermillionen zu Tode restaurierten Residenzen von Ludwigsburg bis Potsdam, wo wir auf Filzlatschen wandeln zum Schutz des edlen Parketts. Nix Gender-History – beachten Sie die Supraporten!

Und wie bewegend ist es erst, unseren Ersatzmonarchen Frank-Walter Steinmeier in seinem Berliner Palast zu sehen, machtvoll eingreifend, von ganz oben, in das triviale Treiben der niederen Parteipolitik. Alle befiehlt er sie zu sich, vor seinen Thron im Schloss Bellevue. Und wie er die Peitsche zu schwingen versteht – da kommt monarchistische Genugtuung auf! Ewig schade nur diese bronzene Büste in der Tiefe seines Audienzzimmers. Dort müsste natürlich Friedrich der Große stehen. Stattdessen nur Friedrich der Ebert, der erste Präsident der Weimarer Republik.