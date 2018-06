Ein neues Jahr ist stets gefährlich für Ökonomen. Der Jahreswechsel verleitet sie zu Prognosen, und diese wiederum verleiten die Konsumenten der Prognosen im Verlauf des Jahres – wenn alles nicht ganz so eintrifft – dazu, sich des großen John Kenneth Galbraith zu erinnern, der sagte: "Die einzige Funktion der ökonomischen Prognose ist, dass sie die Astrologie respektabel aussehen lässt." Besser also, man lässt es mit der Prognose und versucht es lieber mit ein paar guten Vorsätzen, die Notenbanker, Ökonomie-Professoren und sonstige Wirtschaftsinteressierte im Jahr 2018 beherzigen sollten.

1. Schaut nicht zuerst auf die Daten, schaut auf die Menschen, die kommen!

Was die Weltwirtschaft angeht, so fallen im Jahr 2018 zwei Wechsel bei zwei gewichtigen Institutionen ins Auge. Am 1. Februar soll in Amerika der neue Präsident der Notenbank Federal Reserve sein Amt antreten. Und in Europa könnte sich herauskristallisieren, wer 2019 Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank nachfolgen wird.

Der Nachfolger von Fed-Präsidentin Janet Yellen steht schon fest. Sein Name ist Jerome Powell, und das Revolutionärste an seiner Ernennung ist, dass er kein Ökonom ist, wie sonst üblich, sondern Jurist. Außerdem ist er reich, ungewöhnlich für einen Fed-Präsidenten. Seine geschätzten 112 Millionen Dollar Vermögen hat er größtenteils als Manager von Private-Equity-Firmen selbst verdient. Was die Geldpolitik angeht, war er bislang unauffällig und ist deshalb schwierig einzuschätzen. Das kann interessant werden.

In Europa wird die Nachfolge an der EZB-Spitze noch diskutiert. Der Kandidat, der das Feld anführt, ist allerdings weit bekannter und leichter einzuschätzen als Powell in Amerika: Bundesbank-Chef Jens Weidmann gilt als Favorit. Er ist ein langjähriger Widersacher des derzeitigen Präsidenten Mario Draghi und als sogenannter Falke eher auf der Seite der strikten Geldpolitik. Sollte es auf Weidmann hinauslaufen, müssen viele Europäer beruhigt werden. Denn er dürfte die Märkte weniger befeuern, als das die EZB bislang tat. Profitieren könnten die Sparer.

2. Beobachtet das, was keiner versteht!

Neue Krisen entstehen manchmal da, wo man sie vermutet – und meistens dort, wo keiner so genau hinschaut, weil es wahnsinnig kompliziert ist. Schwer zu durchschauende Märkte sind genau die Orte, die alle klugen Notenbanker und Nobelpreisträger dringend erkunden sollten.

3. Misstraut dem, was alle glauben!

In fast allen großen Organisationen gilt: Wer mit der Mehrheit geht, aber am Ende unrecht hat, bekommt weniger Ärger als derjenige, der sich gegen die Mehrheit stellt und am Ende recht behält. In der Ökonomie ist dieses Herdenverhalten besonders folgenreich, denn es führt zu eklatanten Fehleinschätzungen, die eine ganze Branche nah an den Abgrund treiben oder eine Profession wie die Konjunkturprognostiker dazu verleiten, Warnsignale zu übersehen.

Der baldige Fed-Chef Powell neigt wohl zum Herdenverhalten. Er sitzt seit 2012 im Gouverneursrat der Federal Reserve und hat dort bislang mit der Mehrheit gestimmt. Das ist in Ordnung in normalen Zeiten. Kommt allerdings eine Krise, ist unklar, ob Powell unabhängig genug ist, sie zu managen.

Von Jens Weidmann hingegen kann man nicht sagen, dass er ein Angepasster wäre – auch wenn es schon Zeiten gab, in denen er kritischer gegenüber der Mehrheit in der EZB war als heute. Für ihn ist trotzdem eher Vorsatz Nummer vier interessant.

4. Seid nicht so ängstlich!

2017 könnte als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem es weltweit bombastisch lief, aber die Notenbanker und Finanzpolitiker dem nicht trauen mochten und zu langsam reagierten. Ein guter Vorsatz für 2018 wäre, diese Angst endlich abzulegen. Zehn Jahre nach der Finanzkrise muss die Welt aufpassen, dass sie nicht aus lauter Angst neue Krisen erzeugt.