NAME NACHRICHT DATUM STUNDE MINUTE SEKUNDE Mima Hast du eigentlich in deinem Laden auch Kollegen, die älter sind als du? Nee, was? 17.01.2018 11 1 0 Pia Klar! Unsere Office-Oma ist sogar schon über 40, die macht Admin. Im Durchschnitt sind wir so Ende 20. Wieso? 17.01.2018 11 2 0 Mima Ihr duzt euch alle, oder? 17.01.2018 11 3 0 Pia Ja, klar. Reden ja eh meistens Englisch. You can say you to me. 17.01.2018 11 4 0 Mima Harhar. Mich hat hier ein neuer Kollege, jünger als du, geduzt. Der kennt mich gar nicht. 17.01.2018 11 5 0 Pia Und du hast hyperventiliert. 17.01.2018 11 6 0 Mima War doch bisschen überrascht, ehrlich gesagt. 17.01.2018 11 7 0 Pia Ach, Mima. Ihr habt da irgendwelche ganz ausgefuchsten Regeln, nich? Siezen, aber mit Vornamen ansprechen, und an jedem zweiten Dienstag im Monat duzen oder so. 17.01.2018 11 8 0 Mima Hyperventiliert habe ich natürlich NICHT. Völlig unauffällig zurückgeduzt. Aber am nächsten Tag ich wieder so: Jonas, würden SIE bitte diesen Text noch mal ins Korrektorat geben ... 17.01.2018 11 9 0 Pia Ich duze auch jeden, den ich treffe. 17.01.2018 11 10 0 Mima Unmöglich. Finde das unangemessen gegenüber Leuten, die aus einer anderen Generation stammen. Oder nicht aus eurer hiphip Oberstolz/Berliner Ecke. 17.01.2018 11 11 0 Pia Wirklich? Aber irgendwie ist dieses Du/Sie-Ding doch für alle anstrengend. Wer verliert denn was, wenn man einfach auf "Sie" verzichtet? 17.01.2018 11 12 0 Mima Ich möchte das nicht. Dieses Vertraut-Getue. 17.01.2018 11 13 0 Pia Das ist so ein unfassbar umständliches Hierarchiegerüst, das man damit aufbaut. 17.01.2018 11 14 0 Mima Wir sind aber bei der Arbeit und nicht beim Drink. Es geht nicht um Hierarchie, die ist ganz nebensächlich dabei, und es gibt ja auch Chefs, die ich duze. 17.01.2018 11 15 0 Pia Wäre Arbeit nicht schöner, wenn’s bisschen mehr wie Drinks wäre? 17.01.2018 11 16 0 Mima Für Drinks hab ich grad genug compañeros und sehe keinen Mehrbedarf. 17.01.2018 11 17 0 Pia Aber Mima! 17.01.2018 11 18 0 Mima Ist das so abwegig? Ich duze alle im Büro, die ich schon lange kenne. Und von den Neuen eben einfach die Netten. Ganz einfach, oder? Und Jonas eben nicht. 17.01.2018 11 19 0 Pia Aaaah ... 17.01.2018 11 20 0 Mima ? 17.01.2018 11 21 0 Pia Das Sie ist deine Lady-Variante des Abbitchens. Denk mal an den armen Jonas, der muss sich nicht nur die Namen von 150 neuen Kollegen merken, sondern auch noch, wen er duzen darf und wer bitte gesiezt werden möchte. 17.01.2018 11 22 0 Mima Der arme Jonas? Vielleicht täte es ihm ganz gut zu registrieren, dass es ein paar Unterschiede im Umgang miteinander gibt. Zu Hause hat ihm das offenbar niemand erzählt. 17.01.2018 11 23 0 Mima Erem – sorry, das nehme ich zurück. Das ist arrogant. 17.01.2018 11 24 0 Pia Hat mir zu Hause offenbar auch niemand erzählt. Ich dachte, ihr wollt attraktiv sein für junge, wilde Starautoren. Flache Hierarchien und so. Deine Du/Sie-Politik ist der absolute Ober-Hierarchiesator. 17.01.2018 11 25 0 Mima Neee, neee, Moooment! Andersherum stimmt es. Fände es widerlich anbiedernd, wenn ich alte Zeitungsente jeden jungen Typen, der vorbeikommt, mit meinem unehrlichen, künstlichen, aufgesetzten "Du" überfalle, nur weil das angeblich so unkompliziert ist. 17.01.2018 11 26 0 Pia Sie würden es überhaupt nicht merken, Mima. 17.01.2018 11 27 0 Mima Du glaubst, das Sie ist für dich und für jeden sowieso abgeschafft – echt jetzt? 17.01.2018 11 28 0 Pia In meiner Bubble schon irgendwie. 17.01.2018 11 29 0 Mima Bin schon richtig gespannt auf die erste Gerichtsverhandlung, in der ein Angeklagter den Richter duzt. Nur so als Beispiel. 17.01.2018 11 30 0 Pia Dann würde es immerhin etwas mehr menscheln. Kann dich aber gern siezen, wenn es dir lieber ist. 17.01.2018 11 31 0 Mima Wir üben das jetzt mal. Finde ich gut. Damit du es nicht total verlernst. 17.01.2018 11 32 0 Pia Sie meinen: Damit Sie es nicht verlernen! 17.01.2018 11 33 0

Anna von Münchhausen, 64, ist nach dem Studium zur ewigen Angestellten mutiert und hat in 40 Jahren ganze vier Unternehmen von innen gesehen. Seit 2010 ist sie Textchefin der ZEIT.

Pia Frey, 29, hat Philosophie studiert und bei der "Welt" in der digitalen Produktentwicklung gearbeitet. Zusammen mit ihrem Bruder Cornelius gründete sie 2014 das Medien-Start-up Opinary. Sie lebt in Berlin und New York.