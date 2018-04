Zwei Tage nach seinem Attentat saß Ahmad A. am 30. Juli 2017 im Vernehmungsraum der Polizei und lächelte süffisant. Ein bisschen schade finde er es ja, dass er nicht mehr Menschen getötet habe. Und dass die Medien nicht ihn als Helden darstellten, sondern diese Männer, die ihn bei seiner Tat stoppten, "Hunde" nennt er sie. Aber er war stolz auf sich. Er habe einen göttlichen Auftrag gehabt, erzählte er den Polizeibeamten, und den habe er erfüllt.

Einen undurchsichtigeren Terroristen gab es selten. Ein Mann, der sich zum Terror bekennt, aber kein Mitglied einer Terrorgruppe ist. Der im Namen seiner Religion getötet haben will, aber zu seinem Glauben vor Gericht am ersten Verhandlungstag nichts sagen will. Der beim Attentat noch ein westliches Aussehen hatte und jetzt mit langem Bart vor dem Richter erscheint.

Ahmad A. hat am 28. Juli in einem Supermarkt in der Fuhlsbüttler Straße in Barmbek einen Mann erstochen und versucht, sechs weitere Menschen zu töten. Wahllos attackierte er Menschen, Hauptsache, Deutsche, Hauptsache, Christen, so sagte er es bei der Polizei aus. Die Generalbundesanwaltschaft übernahm den Fall, weil A. sich noch am Abend der Bluttat selbst als Terrorist bezeichnete. Die Anklage wirft ihm Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen vor.

Was sie ihm nicht vorwirft, ist die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Ahmad A. hatte den Ermittlungen zufolge zu keiner Terrorgruppe Kontakt. Dennoch sieht er sich als Teil des Heiligen Kriegs. Bei seiner polizeilichen Vernehmung im Juli sprach er einen Treueschwur, in dem er dem Führer des sogenannten Islamischen Staates (IS) Gefolgschaft versprach. In seiner religiösen Einstellung sieht die Bundesanwaltschaft auch das Motiv für seine Tat. "Er entschloss sich, wahllos Deutsche christlichen Glaubens zu töten", sagt eine Bundesanwältin zum Prozessauftakt: "Er handelte aus der Überzeugung, dass Muslime weltweit unterdrückt werden."

Ahmad A. gesteht am ersten Prozesstag, was sowieso kaum zu leugnen ist. "Er bekennt sich in allen Anklagepunkten ausdrücklich schuldig", liest der Anwalt des 26-Jährigen aus einer schriftlichen Erklärung vor. "Die Taten hatten aus seiner Sicht einen religiösen Hintergrund." Bei diesem pauschalen Geständnis bleibt es allerdings. An Details der Tat erinnert sich Ahmad A. angeblich nicht mehr. Er habe sie aus einer "großen inneren Anspannung" heraus begangen, sagt sein Anwalt noch.

Fragen zu seinem Drogenkonsum will der Angeklagte nicht beantworten, auch keine zu seiner Radikalisierung.

In den vergangenen Jahren war das Leben des Palästinensers geprägt von der Suche nach Halt. Nach einem Ort in Europa, an dem er leben darf. Viele Versuche habe er unternommen, sagt er vor Gericht, alle seien gescheitert. Er beantragte Asyl in Norwegen, Schweden, Spanien und Deutschland, kein Land erkannte ihn an. Er habe schließlich in den Gaza-Streifen zurückgewollt, das sei an fehlenden Passpapieren gescheitert. Am Ende suchte er seinen Halt offenbar in der Religion.

Ahmad A. stammt aus einer muslimischen Familie. Die habe ihren Glauben aber nicht praktiziert, sagt er vor Gericht. Auch in Deutschland habe er nicht streng religiös gelebt. "Ich bin meiner Lust hinterhergejagt", sagt er. Das heißt: Er nahm Drogen und trank Alkohol. Bis er sich radikalisierte und die Propaganda des IS anschaute.

Am Morgen der Tat war er noch in seinem Deutschkurs, anschließend erkundigte er sich in der Ausländerbehörde, ob seine Passersatzpapiere endlich angekommen seien. Auf der Rückfahrt zu seiner Unterkunft in Ohlsdorf habe er plötzlich einen göttlichen Auftrag empfangen. So erzählte er es bei der Polizei, wie der Vernehmungsbeamte vor Gericht berichtet. Demnach stieg Ahmad A. aus dem Bus und ging spontan in den Edeka-Markt in der Fuhlsbüttler Straße. Zunächst zögerte er, verließ den Supermarkt, stieg wieder in einen Bus. Dann erinnerte er sich angeblich daran, dass er Gott ein Versprechen gegeben habe, und wollte es nicht brechen. Er lief zurück in den Laden, riss ein Küchenmesser aus der Verpackung und erstach einen 50-jährigen Mann, der zufällig neben ihm stand. Anschließend attackierte er weitere sechs Menschen, ein Mann konnte nur dank einer Notoperation gerettet werden. Eine Gruppe von Anwohnern verfolgte Ahmad A. und überwältigte ihn schließlich mit Stühlen und Steinwürfen.

Ist Ahmad A. ein verwirrter Einzeltäter oder ein fanatischer Terrorist? Der psychiatrische Gutachter Norbert Leygraf geht zurzeit davon aus, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist. Dann könnte er wegen Mord verurteilt werden. Darauf steht lebenslange Haft.