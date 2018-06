Als Johannes Kepler am Morgen des 29. November 1618 das Dach seines Linzer Wohnhauses besteigt, um durch sein Fernrohr einen Blick auf die Sterne zu werfen, ist das Wetter jeder astronomischen Erkundung feindlich gesinnt. Um halb sieben jedoch klart es kurz auf, und es tritt etwas zwischen den Wolken hervor, das Kepler nicht erwartet hat: ein Komet von besonderer Strahlkraft, der sich auch ohne Teleskop gut beobachten lässt.

Kepler gehört zu den Ersten, die diesen außergewöhnlichen Schweifstern entdecken. Sein Kollege Johann Baptist Cysat, Mathematiker und Astronom am Ingolstädter Jesuitenkolleg, erblickt ihn wegen des trüben Wetters erst zwei Tage später. Überall im Heiligen Römischen Reich ist er bis weit in den Januar hinein mit bloßem Auge zu sehen. In Chroniken und Autobiografien findet er immer wieder Erwähnung.

Deren Verfasser allerdings sind, anders als die Astronomen, nicht fasziniert von der Himmelserscheinung. Der Komet versetzt sie in Angst, nicht in Staunen. "Kein schrecklichen Comet man spürt, der nicht groß Unglück mit sich führt", schreibt in seiner Thüringischen Chronik der Hofrat Volkmar Happe. Seine Worte sind angelehnt an einen Vers des spätantiken Dichters Claudian: "Nie", heißt es in dessen Buch De Bello Gothico, "wurde ein Komet am Himmel ungestraft erblickt."

Andreas Bähr ist Privatdozent für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Sein Buch "Der grausame Komet. Himmelszeichen und Weltgeschehen im Dreißigjährigen Krieg" ist kürzlich bei Rowohlt erschienen.

Happes Chronik, die bis ins Jahr 1642 reicht, belegt die dunkle Vorahnung eindrucksvoll. Wieder und wieder, notiert der Schreiber, ziehen Soldaten durch die Grafschaft Schwarzburg-Sondershausen. Sie plündern, morden und foltern mit dem "Schwedischen Trunck", indem sie den Betroffenen "Wasser in den Leib gefüllet und darnach auf die Leiber gesprungen, dass das Wasser aus dem Halse gesprungen". "In aller Welt" seien dem "schrecklichen" Schweifstern "Krieg, Aufruhr, Blutvergießen, Pestilentz und theure Zeit und unaussprechlich Unglück" gefolgt. Kein Zweifel, mit dem Winterkometen des Jahres 1618 beginnt für den bekennenden Lutheraner, was wir heute den Dreißigjährigen Krieg nennen – und nicht nur für ihn. Ein in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerter Befund.

Gelernt haben wir schließlich etwas anderes. Kaum ein Geschichtsbuch, das nicht den 23. Mai als Datum des Kriegsbeginns anführt. Vertreter der protestantischen böhmischen Stände stürzen an jenem Tag die Statthalter des Kaisers aus einem Fenster des Prager Hradschin und werfen damit ihrem verhassten Lehnsherrn, dem frisch gewählten König Ferdinand, den Fehdehandschuh vor die Füße, um sich gegen dessen kompromisslose Rekatholisierungspolitik zu wehren. Doch erst die Historiker haben sich rückblickend darauf geeinigt, darin den Auslöser des Krieges zu sehen.

Eine solche nachträgliche Setzung war notwendig, denn auf eine formale Kriegserklärung ging der immer weiter ausgreifende Gewaltkonflikt nicht zurück. Im Frühjahr 1618 halten es die wenigsten für denkbar, dass die regionale Ständerevolte bald reichs- und europaweite Dimensionen erreichen wird. Erst allmählich werden die verstreuten Kampfhandlungen nach der Prager "Defenestration" als ein Geschehenszusammenhang gedeutet: die Niederlage Kurfürst Friedrichs V., des böhmischen "Winterkönigs", der 1620 bei Prag in der Schlacht am Weißen Berg geschlagen wird und seine Erblande, die Pfalz, verliert. Anschließend die Ausweitung des Krieges in den Norden des Heiligen Römischen Reiches, wo der Kaiser seine Rekatholisierungsmaßnahmen mehr und mehr intensiviert und so die Intervention Schwedens im Jahr 1630 provoziert.

In seiner Chronik nennt auch der Hofrat Volkmar Happe die Geschehnisse des 23. Mai als Auftakt des "blutigen Böhmischen Krieges", der, wie er schreibt, "viel Jahr [...] fast die gantz Welt durchkrochen und alle Lande verderbet" habe. Doch sind es nicht die Ereignisse selbst, die Happe diese Klarheit verschaffen. Es ist der Winterkomet. Auch andere Chronisten bringt erst das Himmelszeichen dazu, die politischen und militärischen Ereignisse in einen größeren Zusammenhang zu rücken. Es ist für sie ein Prodigium, ein göttlicher Fingerzeig, mit dem Gott Krieg und Unheil als Strafe für die Sünden der Menschen verkündet. Gleichen die Strahlen am Himmel nicht einer feurigen Rute? Muss der gelbrötliche Schweif nicht jeden an ein Schwert, an dem Blut herabrinnt, erinnern?

Offenkundig ist das insbesondere für jene, die sich zum Protestantismus bekennen, denn gerade sie leben im Bewusstsein der nahenden Endzeit. Der Komet verheißt ihnen eine furchterregende Zukunft. Schon bald predigen es die Geistlichen von den Kanzeln herab, der lutherische Theologe und Superintendent Conrad Dieterich etwa, der am zweiten Advent 1618 in Ulm über die apokalyptischen Verse des Lukasevangeliums spricht.