Er muss hier raus, sofort, zu einem Arzt. Sein Herz sticht, so etwas hat er noch nie erlebt. Helmut Hofer klopft, schlägt, hämmert gegen die Gefängnistür mit der Durchreiche für das Essen, das ihn nie satt macht. Stundenlang. Niemand öffnet seine Zelle, die für ihn ein Verlies ist: zwei Meter breit, drei Meter lang, ein Wasserhahn, eine Toilette, eine Lampe. Die Lampe brennt ständig, sie raubt ihm den Schlaf. Hofer sitzt im für Folter berüchtigten Evin-Gefängnis im Norden Teherans. Der Winter naht, seine Zelle ist ungeheizt, er hat nur eine Wolldecke und schläft auf dem kalten Boden. Im Trakt über ihm warten Mörder auf ihre Hinrichtung.

"Da wirst du verrückt", erinnert sich Hofer zwanzig Jahre später an den Moment. "Ich habe geglaubt, die lassen mich verrecken. Interessiert keine Sau, was aus mir wird. Die Wärter haben morgens oft sechs, sieben Leichen rausgekarrt."

Hofer hat das Glück, kein gewöhnlicher Häftling zu sein. Nach Stunden öffnet ihm jemand. Der Deutsche wird zum Gefängnisarzt durchgelassen, der ihn untersucht und ihn in den Wochen darauf mit Wolldecken versorgt. Am Ende hat Hofer sechs.

Damals war Helmut Hofer der wohl bekannteste Hamburger in Deutschland. Am 26. Januar 1998 war der Geschäftsmann im Iran zum Tod durch Steinigung verurteilt worden, wegen einer vermeintlichen sexuellen Beziehung zu einer iranischen Medizinstudentin. Seine Inhaftierung belastete zweieinhalb Jahre das deutsch-iranische Verhältnis. Die Bild titelte: "Wie lange kann man einen Menschen quälen?"

Politiker aller deutscher Parteien sahen in Hofer eine Marionette eines inneriranischen Machtkampfs. Für sie war er eine "Geisel", mit der die Bundesregierung erpresst werden sollte. Im April 1997 war der iranische Agent Kazem Darabi in Deutschland zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt worden. Er war der Haupttäter des Mordanschlags im Berliner Restaurant Mykonos, bei dem 1992 vier iranische Exilpolitiker getötet worden waren. Sollte Hofer für das Urteil büßen? Oder gegen Darabi ausgetauscht werden?

Hofer ist heute 76 Jahre alt. Wer ihn in seinem kleinen Eimsbütteler Geschäft für Lederspezialitäten besucht, sieht auf den ersten Blick einen jung gebliebenen Mann: blaue Augen, fester Händedruck, freundliches Lächeln. Spricht man ihn auf den Iran an, verschwindet die Gelassenheit schlagartig. Er redet atemlos, sprunghaft, kann nicht still bleiben, läuft auf und ab zwischen den Gürteln und Lederjacken, die er in seinem Laden verkauft. Immer wieder deutet er Gefahren an: "Der Arm des iranischen Geheimdienstes ist lang." Kommen Kunden, schaltet er um auf charmant, berät geduldig bei Lammfellhandschuhen und verspricht, den verschlissenen Lieblingsgürtel noch repariert zu bekommen. Zurück in der Vergangenheit, ist er wieder wütend und empört.

Bis heute hofft Hofer, dass "diese Mullahs", die religiösen Rechtsgelehrten, die auch seine Verurteilung vorantrieben, "endlich verschwinden". Wenn es wie in den vergangenen Tagen zu Protesten im Iran kommt, verfolge er das "hellwach alle fünf Minuten". Denn Hofer sieht es so: Er habe "immer Pech gehabt", zwei gescheiterte Ehen, ein tragisch verunglückter Sohn, der seit Jahren im Wachkoma liegt. Seine Haft im Iran ist für ihn der Moment, in dem sich alles zum Schlechten kehrte. "Ich habe mehr verloren als zweieinhalb Jahre", sagt er. "Ich stand danach vor dem Nichts. Meine Kunden waren weg, alle Geschäftskontakte tot."

1997 kam ihm der Iran wie die Chance seines Lebens vor, "eine Goldgrube". Seit Jahren handelte der gelernte Autoschlosser schon mit Autoersatzteilen, exportierte etwa nach Zypern. Seine erste Geschäftsreise in den Iran begann gut: Hofer sollte mit einem Partner 500 Mercedes-Kurbelwellen liefern, ein sechsstelliger Auftrag.

Doch bevor er durchstarten konnte, tappte er in eine Falle. So sieht er es. Oder war er nur naiv? Zwei verschleierte Frauen hatten ihn in einem Hotel in Maschhad im Nordosten des Iran angesprochen. Angeblich wollten sie nur ihr Englisch trainieren. Hofer lud eine von ihnen, die 27-jährige Vahideh Ghassemi, zu einem Orangensaft ein. Man tauschte Adressen aus. "Das war alles", sagt er. "Der Rest: Lug und Trug."

Hofer, damals 56 Jahre alt und in Scheidung lebend, fühlte sich womöglich geschmeichelt von der hübschen Frau. Ein paarmal telefonierten die beiden nach seiner Rückkehr. Ghassemi schrieb zwei schwärmerische Briefe. "Mein schöner Mann, was machst Du wohl gerade?", stand in einem. An anderer Stelle sprach Ghassemi davon, sie wolle Hofer für immer "als guten Freund" behalten; es sei, als kenne sie ihn ewig. Sie versprach, den "liebenswerten, viel beschäftigten" Hofer bei seiner nächsten Reise am Flughafen abzuholen.