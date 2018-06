Was früher der Briefwechsel war, ist heute der SMS-Wechsel. Sein Reiz besteht darin, dass man die Flüchtigkeit des Mediums durch leporelloartige Überlängen der Mitteilungen oder poetische Überhöhungen der Sprache gleichsam torpediert, einerseits, und sich der Flüchtigkeit andererseits bedient, indem man die Sprunghaftigkeit der eigenen Assoziationen und Gedanken nicht scheut.

Der österreichische Bariton Georg Nigl ist ein Meister des SMS-Schreibens. Nigl, 1972 in Wien geboren und ehemaliger Sängerknabe, gilt dem Musikfeuilleton als Inbegriff des "Schmerzensmanns" auf der Opernbühne, als "Meisterhedonist und Megavirtuose" (Süddeutsche Zeitung), ihn zeichne, so schreibt die Welt , "etwas borderlinehaft Junkiemäßiges" aus. Was auch an den Partien liegt: Pascal Dusapins Faustus in Berlin, Rihms Jakob Lenz in Stuttgart, Manfred Trojahns Orest in Zürich – und, aktuell, Luigi Dallapiccolas Il prigioniero (Der Gefangene) in Brüssel. Ein Klassiker der Moderne, eine radikale Grenzgänger-Figur, gefangen zwischen Leben und Tod. Regie führt Andrea Breth, die rostigen Käfige auf der Bühne des Théâtre de la Monnaie stammen von Martin Zehetgruber, Franck Ollu dirigiert. Nigl verehrt dieses Team, man kennt sich aus diversen Produktionen, ist sich längst gegenseitig künstlerische Heimat geworden.

Widrige Umstände verhindern ein Treffen mit dem Bariton in Hamburg, als er an der Staatsoper in Peter Konwitschnys 20 Jahre alter Wozzeck-Inszenierung ein paar Vorstellungen singt. Zum Leitmotiv der Zwölfton-Partitur ("Wir arme Leut’!") regnet es Geldscheine aus dem Schnürboden, und nicht Wozzeck bringt am Ende die arme Marie um, sondern die Gesellschaft, wir alle. An Aktualität hat das nicht verloren, im Gegenteil. Der SMS-Wechsel mit Georg Nigl beginnt, rasch vergessend, dass sich die beiden Textenden, Tippenden persönlich gar nicht kennen.

"Leider hat sich Konwitschnys Sicht auf die Zustände bewahrheitet", schreibt Nigl Ende November, "aber die Linke ist so alternativlos." Viel später, als es um die Bedingungen künstlerischer Arbeit geht, bezeichnet er, der manische Viel-Arbeiter, sich sogar einmal als "Sozi im Herzen". Ist das heute überhaupt noch jemand, Herzens-Sozi, in Österreich, in Europa? In welcher Welt lebt der Mann?

Die nächste SMS kommt aus Brüssel, 2. Dezember, die Proben zum Gefangenen haben begonnen: "Für mich ist das ja himmlisch: Vorgestern haben wir 7 Min Musik 3 Stunden musikalisch gearbeitet und geredet, was wie zu deuten ist. Wenn es doch immer so wäre! Und nicht solche Durchlauferhitzer!" Der Durchlauferhitzer ist der normale Opernbetrieb. Dem Nigl – der bei der Wiener Gesangspädagoginnen-Legende Hilde Zadek, 100, studiert hat und den Dirigenten Nikolaus Harnoncourt seinen geistigen Mentor nennt – wenig bis gar nichts abgewinnen kann. Noch nie. Eine Karriere ganz auf Eigensinn gebaut, vorbei, trotzigen Hauptes, an den Trögen, um die sich alle scharen. Alte Musik, Neue Musik und relativ wenig dazwischen: Das ist Nigls Profil. Hie und da etwas Mozart (wird bald mehr werden), in Zukunft vielleicht der eine oder andere Verdi, aber definitiv kein Puccini. Und kein Richard Strauss.

Interessant ist, dass Nigls Karriere vor ein paar Jahren just zu dem Zeitpunkt Fahrt aufnahm, als sich der klassische Mainstream selbst verachten lernte (aus Gründen des Marktes, aus nichts sonst). Sie nutzen sich eben ab, die notorischen Reize, all die Cover-Schönheiten, die Virtuosen um der Virtuosität willen, das Kassenfutter. Nigl besetzte eine Nische, die unter Sängern weniger verbreitet ist als unter Instrumentalisten: die des Nonkonformisten, des Sonderlings. Und behauptete sich.

21. Dezember, 19.58 Uhr: "So ein Probenprozess kann sehr schmerzhaft sein, weil man während der Suche sich weit öffnen muss. Keine Ahnung, wie andere das machen, aber mir gehen die Rollen schon durch Mark und Bein. Die Phantasie fährt auf Hochtouren, die Nächte sind kurz und Träume nicht so erbaulich. Es ist wunderbar und schön halt auch, aber Geld oder Ruhm ist es nicht, worum es geht, denn da wüsste ich mir Besseres. Es ist ein Tanz am Abgrund, und hoffentlich darf ich noch eine Zeit."

Diese SMS sei ja schon der halbe Artikel, scherze ich und wünsche erholsame Weihnachtstage.