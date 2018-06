I. Die Erfindung des Porträtisten

Wer kennt schon John Goffe Rand? Dabei sähe die Kunstgeschichte ohne ihn ganz anders aus. Nicht weil er sich als Porträtmaler durchs Leben schlug. Sondern weil er eine Kleinigkeit mit großer Bedeutung erfand: die Tube für Farben. Zuerst aus Blei, später aus Zinn. 1841 ließ er sich in den USA "ein Behältnis, das Farben (...) konservieren soll, indem man sie in ein metallenes Gefäß füllt, das man zusammendrücken und nach Gebrauch wieder luftdicht verschließen kann", patentieren.

II. Die Mühsal der Lehrlinge

Lange mussten die Pigmente in einem Mörser gerieben und zu einem Brei gemischt werden. Eine mühevolle und gefährliche Aufgabe, die meist Lehrlinge übernahmen. Der Autor Valentin Boltz warnte 1549 in seinem Illuminierbuch vor arsenhaltigen Pigmenten: "Wann du die rybst, so verbindt mund und nasslöcher, dass dir der Dampf und stoub nit darin riech. Unnd hüt dich du kein pensel diser Farb leckest." Der größte Nachteil: Der Farbbrei wurde an der Luft schnell fest und ließ sich nicht mischen und vermalen. Die Tubenfarben lösten all diese Probleme.

III. Ohne Tuben keine Impressionisten

Wenngleich manch Maler alter Schule gegen die Farbklecksereien aus der Tube wetterte, so ermöglichten es erst die Tubenfarben der "Schule von Barbizon" um Charles-François Daubigny pleinair und "wirklich nach der Natur zu malen", wie Renoir zitiert wird. Ohne sie hätte es seiner Meinung nach keinen Cézanne, keinen Monet, keinen Impressionismus gegeben.

IV. Der Kummer der Restauratoren

Industriell gefertigte Tubenfarben hatten ihre Schwächen, waren anfangs wenig stabil, blichen schnell aus. Auch heute noch haben sie Tücken. Als etwa das Gemälde Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue von Barnett Newman mutwillig beschädigt wurde, schien die Wiederherstellung kein großes Problem zu sein, weil man den Namen und die Produktnummer der verwendeten Farben kannte. Dann mussten die Restauratoren erfahren, dass der Hersteller die Rezepturen geändert hatte. Dadurch fielen ihre Ausbesserungen auf den monochromen Flächen deutlich ins Auge, das Kunstwerk war ruiniert.