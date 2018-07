Die Finanzkrise 2008 und diverse Korruptionsskandale in deutschen Unternehmen haben in letzter Zeit einer totgeglaubten Idee neues Leben eingehaucht: der Einführung eines Unternehmensstrafrechts. Das Land Nordrhein-Westfalen stellte 2013 bereits einen ausformulierten Gesetzentwurf zur Diskussion. Geltendes Recht wurde er nicht – vor allem aus politischen Gründen. Die Gegner des Projekts berufen sich dabei zumeist auf einen Satz, der auch in deutschen Hörsälen gern zitiert wird: Societas non delinquere potest – ein Verband kann sich nicht strafbar machen. Ein Satz wie eine letztgültige Erklärung dafür, dass Unternehmen, Vereine und andere Verbände in Deutschland nicht bestraft werden können.

Dabei ist die Straffähigkeit juristischer Personen nicht nur international die Regel, sondern war auch in Deutschland bis Mitte der 1950er Jahre gesetzlich anerkannt. Als die Rechtspolitik damals vor der Frage stand, ob die wenigen Regeln zur strafrechtlichen Verbandshaftung erweitert werden sollten, waren es zeitbedingte Argumente, die den Ausschlag gaben: Einflussreiche Stimmen stellten einen Zusammenhang her mit den Nürnberger Prozessen und der Debatte um die Kollektivschuld. Jeder Einzelne "von uns", schrieb etwa der Strafrechtsprofessor Karl Engisch 1953 in seinem Gutachten für den Deutschen Juristentag, trage Last genug, dafür einzustehen, was er selbst getan habe. Man wolle nicht auch noch für die Fehler anderer verantwortlich gemacht werden, "mit denen uns Zufall, Ahnungslosigkeit, Gutgläubigkeit in einem Verband zusammengeführt haben".

Verbandsschuld und Verbandsstrafe schrieben bedeutende Strafrechtler wie Hans-Heinrich Jescheck historisch unzutreffend dem "fremden, die heimatliche Tradition der Besatzungsmächte widerspiegelndem Rechtsdenken" zu und hielten die "angloamerikanische" Schuldlehre für weniger durchdacht als die "moderne" deutsche. Das Thema Unternehmensstrafrecht wurde also zu den Akten gelegt. Erst Ende der 1960er Jahre schuf der Gesetzgeber im Ordnungswidrigkeitenrecht die Möglichkeit, auch juristischen Personen für die unternehmensbezogenen Straftaten einer Führungskraft ein Bußgeld aufzuerlegen.

Münchner Staatsanwälte durchsuchten die Kanzlei, die für VW intern ermittelte

Für das Verhängen eines derartigen Bußgelds gelten im Wesentlichen dieselben Verfahrensregeln wie bei Verkehrsordnungswidrigkeiten: Den Bußgeldbescheid erlässt eine Behörde, zumeist die Staatsanwaltschaft. Gerichte werden nur dann tätig, wenn das betroffene Unternehmen Einspruch gegen den Bescheid einlegt. Zuständig ist dann nicht etwa die spezialisierte Wirtschaftsstrafkammer eines Landgerichts, sondern ein Amtsrichter. Dieser wendet ein vereinfachtes Beweisrecht an, das zwar bei simplen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ein Verfahren zu beschleunigen vermag, keineswegs aber zur Klärung komplexer Verantwortlichkeiten in Firmen passt. Zudem schneidet das geltende Recht den Unternehmen jene Verteidigungsmöglichkeiten ab, die das Strafverfahren dem Angeklagten bietet. Unklar ist sogar, ob sich "juristische Personen" auf das Prinzip berufen können, nach dem ein Angeklagter sich nicht selbst belasten muss. Im Strafverfahren ist dies von zentraler Bedeutung.

Erst recht findet sich in dem 50 Jahre alten Ordnungswidrigkeitenrecht keine Antwort auf moderne Fragen, die solche Ermittlungen aufwerfen. So beauftragen große Unternehmen, wenn sie von systematischen Straftaten ihrer Mitarbeiter erfahren, meist selbst Anwaltskanzleien mit einer ersten Aufklärung der Vorgänge. Die Anwälte sichten dann die unternehmensinterne Kommunikation, befragen nicht selten Hunderte Mitarbeiter und fassen ihre Erkenntnisse in Berichten für Vorstand oder Aufsichtsrat zusammen. Dürfen nun Staatsanwaltschaften die hierbei gewonnenen Erkenntnisse (etwa Gesprächsprotokolle mit geständigen Mitarbeitern) beschlagnahmen und gegen das Unternehmen verwenden? Münchner Staatsanwälte hielten ein solches Vorgehen für zulässig und durchsuchten die Räume der Kanzlei Jones Day, die für Volkswagen interne Ermittlungen durchgeführt hatte. Der Fall liegt nun beim Bundesverfassungsgericht – und sorgt für erhebliche Rechtsunsicherheit bei Firmen und Anwälten.

Wenn das geltende Recht den Unternehmen überhaupt einen Vorteil bietet, dann scheint er in der Begrenzung der Bußgeldhöhe auf zehn Millionen Euro zu liegen. Tatsächlich wird die Sanktionshöhe nicht wie bei natürlichen Personen an die individuelle Leistungsfähigkeit angepasst, sondern ist gedeckelt. Dies begünstigt jedoch wiederum bloß große Fische: Zehn Millionen Euro sind für Google keine relevante Summe, können für kleine und mittlere Unternehmen aber existenzbedrohend sein. Da zusätzlich die Erlöse einer Straftat abgeschöpft werden können, neigen manche Strafverfolger dazu, als zu niedrig empfundene Sanktionen durch eine umso großzügigere Schätzung des abzuschöpfenden Erlöses wettzumachen. Diese Strategie vermengt jedoch zwei Handlungsvarianten des Strafrechts – Abschöpfung und Sanktion – und bringt weitere Ungleichbehandlung mit sich. Ökonomisch betrachtet stellen derartige Rechtsanwendungsungleichheiten vor allem Verzerrungen von Wettbewerbsbedingungen dar und sind für die Unternehmen höchst problematisch. Hinzu kommt, dass die Berechnung von Sanktion und Abschöpfung wenig transparent ist. Da keine rechtlichen Regelungen existieren, ist kaum festzustellen, ob der Staatsanwalt die Ausgaben eines Unternehmens für interne Aufklärung oder für Verbesserung seiner Strukturen bei der Bemessung der Geldbuße berücksichtigt.

Die deutlichste Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen resultiert jedoch daraus, dass die Strafverfolgungsbehörden eine Ordnungswidrigkeit nicht zwingend verfolgen müssen. Im Ordnungswidrigkeitenrecht gilt nämlich das sogenannte Opportunitätsprinzip: Die Staatsanwaltschaft hat demnach ein weites Ermessen, ob und wie sie einem Verdacht nachgeht. In der Praxis machen die deutschen Staatsanwaltschaften davon recht unterschiedlich Gebrauch. Untersuchungen zeigen, dass Geldbußen gegen Unternehmen nur selten und bundesweit auch nicht einheitlich verhängt werden. Im Süden und Westen der Bundesrepublik Deutschland gehen die Behörden in der Regel härter vor als im Norden und Osten. Für eine Firma ist es also entscheidend, ob sie ihren Sitz in Bayern oder in Berlin hat. Gute Chancen hat ein Unternehmen auch dann, wenn der zuständige Staatsanwalt gerade mit anderen Verfahren eingedeckt ist oder vom Ordnungswidrigkeitenrecht (an deutschen Universitäten kein Pflichtstoff!) nur wenig versteht.