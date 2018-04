Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) hat in den letzten Jahren ein kleines Ritual eingeführt: Immer im Januar jubelt er öffentlich, wie gut das vergangene Jahr wieder gelaufen sei und dass die Stadt wegen der Sparsamkeit des Senats finanziell hervorragend dastehe. Wie so oft, wenn sich Menschen selbst auf die Schulter klopfen, ist Vorsicht angebracht.

Von Tschentschers Amtsantritt 2011 bis heute sind die jährlichen Ausgaben der Verwaltung von etwa 11 Milliarden auf 13,5 Milliarden gestiegen, also um etwa ein Fünftel. Für 2017 gibt es noch keine Vergleichsdaten, aber in den Jahren davor war der Anstieg im Durchschnitt in etwa so hoch wie in den anderen Bundesländern. Von der herausragenden Disziplin, für die sich der Senator lobt, ist somit nichts zu erkennen.

Dass die städtische Verwaltung 2017 trotzdem eine Milliarde Euro mehr eingenommen als ausgegeben hat, liegt weniger an der Politik der vergangenen Jahre als an historisch einmaligen Bedingungen. Die Steuereinnahmen sind seit Regierungsantritt der SPD um mehrere Milliarden Euro gestiegen, deutlich stärker als im langjährigen Durchschnitt. Auch der Bund hat seine Zuschüsse an die Länder in dieser Zeit kräftig erhöht.

Und schließlich profitiert der Senat von historisch niedrigen Zinsen. Allein durch sie hat er, über die vergangenen Jahre addiert, mehr als eine Milliarde Euro gespart.

Die hohen Einnahmen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hamburg mittelfristig über seine Verhältnisse lebt. Die Ausgaben der Stadt sind in der Ära Scholz nicht nur deutlich stärker gestiegen als die Zahl der Einwohner, sie sind auch stärker gewachsen als die Wirtschaftsleistung.

Bei genauerer Betrachtung sind selbst die guten Ergebnisse nur die halbe Wahrheit. Die Stadt hat zuletzt systematisch Ausgaben ausgegliedert, die in Tschentschers Überschussrechnung gar nicht vorkommen. Wenn die Stadt etwa neue Gebäude errichtet, macht sie das nicht mehr selbst, sondern gründet dafür eine Tochterfirma, die Kredite aufnimmt und damit den Bau finanziert. Die Stadt zahlt nachher lediglich Miete. Das hat den Vorteil, dass die entstehenden Schulden den Haushalt zunächst nicht direkt belasten, sondern die Kosten erst mit der Nutzung entstehen. Das Modell sei intransparent, kritisiert sogar der sonst recht freundliche Rechnungshof und bemängelt wie schon oft, dass das Geflecht aus mehr als 400 städtischen Firmen kaum noch zu kontrollieren sei.

Das Ergebnis ist am Schuldenstand der Stadt abzulesen. Trotz permanenten Selbstlobs sind die Schulden seit Tschentschers Amtsantritt um mehrere Milliarden Euro gestiegen, wenn man die Schatten- und Nebenhaushalte mitrechnet. Dieser Anstieg erklärt sich nur teilweise aus dem finanziellen Desaster bei der staatseigenen HSH Nordbank.

Ärgerlich ist Tschentschers Verfahren, weil die Stadt im Übrigen um Transparenz bemüht ist. Jedes Jahr im Herbst erscheint der Geschäftsbericht, in dem der Senat ein angemesseneres, aber deutlich skeptischeres Bild der städtischen Finanzen zeichnet. Aber mit Blick auf Verluste kann man die eigenen Leistungen eben viel schlechter selbst loben als mit dem Hinweis auf Überschüsse.