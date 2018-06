Einige Jahre lang galt Roland Schimmelpfennig als das produktive Genie des deutschen Theaters. Pausenlos wurden an maßgeblichen Bühnen Stücke von ihm uraufgeführt. Seltsam nur: Große Dramenfiguren hat er nie hervorgebracht. Wie kann das sein? Theater lebt doch von der Vitalität seiner Gestalten. Schimmelpfennig hat dieses Wesentliche nie gekonnt. Woher kommt also seine Bedeutung?

Sie liegt in der Raffinesse seiner Stück-Baupläne und der Schlichtheit seiner Charaktere. Man kann sogar vermuten: Die Abwesenheit großer, nachdrücklicher, prägender Theater-Gestalten war der Schlüssel für den Erfolg seiner Dramatik.

Schimmelpfennigs Stücke leben von Zeitsprüngen, Ortswechseln, Identitätsmetamorphosen. Aller Erfindungsreichtum geht bei ihm in den Bau, die Konstruktion des Werks, derweil die Figuren selbst – und ihre Sprache – eher einfältig wirken.

Ein weiteres Merkmal seiner Dramatik ist die stolze Kargheit der Mittel. Schimmelpfennig hat es immer geschafft, sein Publikum, welches an überfordernde, überladene Erzählformen gewohnt ist (Blockbusterkino & Stuntmänner-TV), durch die Abwesenheit von Geschmacksverstärkern und Imponiertechnik zu betören: Bei ihm wird etwas behauptet, "gesetzt", ungefähr so, wie sich der Erzähler früherer Jahrhunderte auf den Dorfplatz gesetzt hat und es der Fantasie der Zuhörer überließ, die Geschichte durch die Macht der eigenen Fantasie zu beglaubigen.

Seine Theatertexte wirken oft so, als werde einem Publikum bloß berichtet – als wäre das Stück die Inhaltsangabe eines größeren, unaufführbaren Dramas. Die Figuren sitzen im Geschehen wie Passagiere einer Achterbahn der sich überschlagenden Ereignisse: Sie werden transportiert, aber sie handeln nicht. Und vielleicht war Schimmelpfennigs Theater auch deshalb so erfolgreich. Er hat sein Publikum von der Konfusion des Entscheidens und dem Zwang des Handelns entlastet.

Der Charakter eines Menschen, so hieß es früher, erweise sich in seinem Handeln; heute, so zeigt uns das moderne Drama (mittels untertouriger Rhetorik, einer Struktur der Wiederholung und Ausweglosigkeit, einer Ästhetik des Wartens), ist Handeln nicht mehr möglich. Also muss sich kein Charakter mehr zeigen. Diesen Mangel hat Schimmelpfennig uns erträglich gemacht, ja versüßt durch das Wunderbare: Seine Stücke werden beherrscht von märchenhaften Erzählpassagen (in Zwischenräumen tun sich Welten auf; Tote können fliegen oder schwimmen), die selten durch Bühnenbilder oder aufwendige Effekte beglaubigt werden. Die Wirkung von Schimmelpfennigs Stücken hängt also vollständig von der Güte der Inszenierung und der Kunst der Schauspieler ab.

Wenn man einen Blick auf Schimmelpfennigs Werkliste wirft, wird klar: Seine große Zeit fiel mit den letzten Lebensjahren, dem sonderbar unerschrockenen Spätwerk des Regisseurs Jürgen Gosch zusammen. Von 2001 bis 2009 inszenierte Gosch sieben Stücke Schimmelpfennigs (mehrere als Uraufführung), und über die Proben zu dessen Idomeneus, im Juni 2009, starb er.

Auch wenn Schimmelpfennig danach emsig weitergeschrieben (und selbst inszeniert) hat, wird man den Eindruck nicht los: Mit Goschs Tod kam er an ein Erschöpfungsende – nun, da der Meisterregisseur fehlte, der die begrenzten Autorenmittel variierte und seinen Schemenwesen Eigenart gab. Wenn man jetzt Schimmelpfennigs neues Stück Der Tag, als ich nicht ich mehr war am Deutschen Theater Berlin sieht, ist es, als sei seit Goschs Tod keine Zeit vergangen. Schimmelpfennig vertraut immer noch demselben Rezept. Der Text erscheint wie eine ausufernde, über die Szene herfallende Regieanweisung: Schauspieler erzählen, was sie tun werden oder gern getan hätten. Wunschvorstellungen werden szenische Wahrheit (ein Mann verwandelt sich in den Knopf an der Bluse der begehrten Frau), Gestalten verdoppeln sich unter dem Druck ihres Begehrens.

In August Strindbergs Gespenstersonate sagt der Protagonist, ein Student: "Mich überkommt zuweilen ein rasendes Verlangen, alles zu sagen, was ich denke; aber ich weiß, dass die Welt zusammenstürzen würde, wenn man wirklich aufrichtig wäre."

Schimmelpfennig hat in seinem neuen Stück diesem Impuls der totalen Aufrichtigkeit auf seine eigene Weise nachgegeben. Seine Figuren sprechen nicht aus, was sie gern täten, was sie gern wären – sondern sie werden von diesem Impuls zerrissen. Das Unlebbare und Unsagbare bricht aus ihnen heraus und erzeugt Doppelgänger, Delegierte, die an Stelle des zurückbleibenden Zaudernden das Glück einsammeln, das dieser nicht zu fassen wagte.

In Anne Lenks beflissener Berliner Inszenierung hat das Stück nun das Wesen einer Zauberposse im Vorort: Fähige Schauspieler, von der Regie in die elastischen Cartoon-Umrisse der freundlichen Denunziation hineingequetscht, tun das Mögliche, um das Unternehmen zu retten.

Schimmelpfennigs Stück, dem der Horror zugrunde liegt, mündet hier ins Liebliche: Einen Doppelgänger kann man entweder umbringen (wie es in E. A. Poes Erzählung William Wilson geschieht), oder man kann ein wenig zur Seite rücken, wenn er sich nackt an den Frühstückstisch setzt und ein Nutellabrötchen will ...

Im Grunde ist Schimmelpfennigs ganzes Werk eine Ausweichbewegung: der Versuch, dem Konflikt durch Verzauberung zu entkommen. Immer wenn es ernst zu werden droht, tut sich der Boden, der Himmel oder sonst irgendetwas auf – ein Wunder geschieht, ein Mensch spaltet sich in zwei und entkommt sich selbst. Und das Entscheidende wird vertagt. Solange Schimmelpfennig den Kämpfen im Innersten seiner Figuren ausweicht, wird alles beim Alten bleiben – er wird weiterhin ein sehr produktiver Dramatiker sein, aber kein großer.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio