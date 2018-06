Er ist nicht mehr der Jüngste. Aber deshalb zum Couch-Potato mutieren? Bloß nicht! Und dafür nennt er gute Gründe: Sobald wir damit nachlassen, unsere grauen Zellen zu fordern, bauen wir geistig und auch körperlich in rasantem Tempo ab – und dann werden wir wirklich alt und hinfällig. Davor warnt er inständig und hält dagegen: "Auch mit 70 Jahren ist man noch imstande, Chinesisch zu lernen. Allerdings muss man sein Gehirn auch zuvor ausreichend gefordert haben."



Er selber wird nicht müde, das gesammelte Wissen und auch aktuelle Erkenntnisse unters Volk zu bringen – als Autor, in der Lehre, in der Wirtschaft. Dabei interessieren ihn jene Fragen, die Dichter und Denker seit je umtreiben: Wie entstehen Wahrnehmung und Bewusstsein? Woher kommen die Gefühle? Und was ist eigentlich das "Ich"? Früher bezeichnete man einen wie ihn als Universalgelehrten, ist er doch in den Geistes- wie den Naturwissenschaften zu Hause, der Promotion in Philosophie folgte umgehend eine zweite in Zoologie: "Wenn Philosophen nachdenken und das mit biologischen oder psychologischen Einsichten verbinden können, ist das etwas ganz Tolles."



Prominent wurde er mit Büchern zu jener spannenden Disziplin, die den Blick auf den Menschen seit einiger Zeit verändert. Und wenn auch der eine oder andere seiner Denkanstöße nicht überall nur Beifall fand, eines steht fest: Er gehört nach wie vor zu den klügsten Köpfen der Gegenwart. Und ist der beste Beweis für seine eigene These: Denken hält jung. Wer ist’s?

Lösung Nr. 3:

Philipp Schwartzerdt (1497 bis 1560), genannt Melanchthon, studierte in Tübingen. Mit 16 Jahren war er Magister, 1518 erschien sein Bestseller, eine Grammatik des Griechischen. Im selben Jahr erhielt er einen Ruf an die Universität Wittenberg und schloss sich Luther an. Sein "Augsburger Bekenntnis" wurde zum Dokument der Spaltung der Kirchen