1. Wenn die große Koalition kommt: Muss ich dann keinen Soli mehr bezahlen?

Das kommt auf Ihr Einkommen an. Union und SPD wollen den Solidaritätszuschlag für 90 Prozent aller bisherigen Soli-Zahler abschaffen. Er beträgt 5,5 Prozent der Einkommen- und Körperschaftsteuer und ist in den neunziger Jahren eingeführt worden, um die Kosten der deutschen Einheit zu finanzieren.

Nun ist zwischen Unionsparteien und SPD eine Freigrenze im Gespräch, die im Fall von unverheirateten Alleinverdienern bei einem zu versteuernden Einkommen von 60.000 Euro liegen soll. Das entspricht, weil das Finanzamt nicht den kompletten Verdienst besteuert, etwa einem jährlichen Bruttoeinkommen von 72.000 Euro. Wer weniger hat, der bezahlt künftig überhaupt keinen Soli mehr. Wer mehr verdient, der bezahlt wie bisher den vollen Satz – und zwar auf das gesamte Einkommen.

Das könnte aber dazu führen, dass ein Arbeitnehmer nach einer Gehaltserhöhung netto weniger Geld in der Tasche hat als vorher, nämlich dann, wenn sein Einkommen durch die Erhöhung die Grenze überschreitet. Deshalb soll es eine sogenannte Gleitzone geben. Das bedeutet: Der Soli-Satz soll nach dem Überschreiten der Grenze nur allmählich ansteigen, sodass mehr Brutto nie zu weniger Netto führt. Nicht verhindern lässt sich dadurch aber, dass unter ungünstigen Voraussetzungen ein großer Teil – schätzungsweise bis zu 70 Prozent – des zusätzlichen Geldes an den Fiskus abgeführt werden muss. Ein Arbeitnehmer, der 72.000 Euro brutto verdient und von seinem Arbeitgeber einen Bonus von 5.000 Euro erhält, bekäme davon nach Abzug des Soli und der übrigen Steuern möglicherweise nur 1.500 Euro ausbezahlt. Insgesamt bezahlt allerdings auch dieser Arbeitnehmer nicht mehr Steuern als bisher. Die neue Regel soll nach den Vorstellungen der Sondierer ab 2021 greifen und wird den Bund rund 10 Milliarden Euro im Jahr an Einnahmen kosten.

2. Ökonomen haben den Kompromiss kritisiert – warum?

Vielen Ökonomen gehen die Steuersenkungen nicht weit genug. Sie sagen, dass der Staat genug Geld hat, um die Steuern noch tiefer und vor allem für alle Bürger zu senken. Die Sondierer beziffern den Finanzspielraum des Bundes in der laufenden Wahlperiode zwar nur auf 45 Milliarden Euro, die schon verplant sind. Die meisten Experten gehen aber davon aus, dass die Überschüsse deutlich höher ausfallen werden, zumindest wenn der Aufschwung anhält.

Andere Ökonomen sagen, dass durch die Abschmelzung des Soli vor allem die Gutverdiener entlastet würden und dass Geringverdiener von der Maßnahme nichts hätten. Das ist ebenfalls nicht ganz falsch. Zwar müssen Spitzenverdiener mit einem Einkommen von mehr als 72.000 Euro den Soli weiter entrichten, aber viele Geringverdiener werden tatsächlich nicht entlastet, weil sie den Zuschlag in der Regel schon heute nicht bezahlen müssen. Am meisten profitieren dürften von der Neuregelung Arbeitnehmer mit einem Jahreseinkommen von 60.000 bis 70.000 Euro. Wer so viel verdient, ist noch kein Superreicher, hat aber deutlich mehr als der Durchschnitt aller Arbeitnehmer.

3. Union und SPD planen, "untere und mittlere" Einkommen zu entlasten. Was ist daraus geworden?

In den Sondierungsgesprächen ist schnell klar geworden, dass dieses Ziel durch steuerpolitische Maßnahmen schwer zu erreichen ist, weil vor allem Geringverdiener kaum Steuern bezahlen. Sie sollen aber von der geplanten Reform der Sozialabgaben profitieren. So sollen die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte gesenkt werden. Außerdem sollen die Arbeitgeber den gleichen Krankenversicherungsbeitrag bezahlen wie Arbeitnehmer. Seit einigen Jahren waren Beitragssteigerungen allein von den Beschäftigten übernommen worden. Überdies will man die Einkommensgrenze erhöhen, ab der geringfügig Beschäftigte die vollen Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssen.

Nach ersten Schätzungen könnten dadurch Arbeitnehmer mit einem Monatsbrutto in Höhe von 1.500 Euro um knapp 120 Euro im Jahr entlastet werden. Bei 3.500 Euro beläuft sich der Nachlass auf gut 270 Euro. Zusätzlich soll das Kindergeld erhöht werden – und der Eigenanteil für das Mittagessen in Kitas und Schulen soll komplett entfallen.