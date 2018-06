Als Mister Ma in die Mittagshitze von Surinam tritt, spannt er einen kunterbunten Sonnenschirm auf. "Die Hitze", sagt er, als müsse er sich entschuldigen, "daran gewöhne ich mich nicht." Sekunden später scheint ihm die drückende Tropenluft nichts mehr auszumachen, er legt ein strammes Marschtempo vor, balanciert auf frisch verlegten Betonstiegen, bis er den Hafenrand erreicht. Rostige Fischerboote liegen in mehreren Reihen hintereinander, eine Crew aus Indonesiern, Malaysiern und Filipinos schrubbt Decks und hängt frisch gewaschene Wäsche auf. Nebenan röhrt eine Betonmischmaschine, Arbeiter mit Schutzkappen tragen Baumaterial herum.

"30 Millionen Dollar lege ich hier an", sagt Mister Ma und reicht seine Visitenkarte. Ma Hsing Jui, Managing Director der Surinam Sea Catch Aktiengesellschaft. 59 Jahre alt. Großexporteur, Investor und Fischereikönig von Surinam. Oder einfach, wie es auch auf seinem Kärtchen steht: "Mister Ma".

Vor 30 Jahren ist der Unternehmer aus der Gegend von Hongkong in den tropischen Kleinstaat umgezogen. Damals war er früh dran. Heute steht er an der Spitze einer wirtschaftlichen Revolution.

Chinesen wie er, leidenschaftliche Unternehmer mit wenig Geduld und vielen Plänen, haben in den vergangenen Jahren zunehmend Schlüsselbranchen in Süd- und Zentralamerika erobert. Sie haben die jahrelange wirtschaftliche Krise ausgenutzt, um Unternehmen zu kaufen und selbst welche zu gründen. Sie sicherten sich Zugänge zu Rohstoffen, die China braucht: Getreide, Holz, Diamanten, Öl oder – wie im Fall von Mister Ma – gekühlten Fisch. In den mageren Jahren konnten sie auf die Unterstützung der chinesischen Regierung bauen und auf die der wohlorganisierten Netzwerke chinesischer Unternehmer und Financiers. Nun stehen sie glänzend da: Die Wirtschaftsflaute der Region ist vorüber, viele Rohstoffe sind wieder etwas wert. Die Geschäfte laufen deutlich besser, und an vielen wichtigen Positionen sitzen jetzt Chinesen.

"Hier vorn, gleich am Ufer, kommt die Eisfabrik hin", sagt Mister Ma, "so sparen wir Zeit beim Verladen aufs Schiff." Er führt durch Hallen, in denen Krabben und Fische für den Export verarbeitet werden, mit schweren Stahltüren und blitzsauberen Arbeitsflächen aus Edelstahl. Es riecht nach Reinigungsmitteln. "Wir sind von Gesundheitsbehörden in aller Welt zertifiziert", sagt er stolz: 200 Tonnen Shrimps pro Jahr, 2500 Tonnen Fisch, und das ist nur eine von mehreren Betriebsstätten. Der Finanzminister war schon hier, weil Mister Ma als ein Vorzeigeunternehmer gilt. Er hat ihn gefragt, wie er denn in so kurzer Zeit eine mustergültige Fabrik nach der anderen realisieren könne und sogar noch Hafenausbauten dazu? "Ich habe chinesische Baufirmen beauftragt", sagt Ma und lacht.

Dann wird er ernst und hebt zu einem kleinen Vortrag an. "Und ich habe doch in Shenzhen gelernt – der härtesten Schule für Unternehmer auf der ganzen Welt. In Shenzhen habe ich gelernt: Zeit ist Geld! Nutze jede Minute in deinem Leben, um etwas daraus zu machen!"

Gold, Öl und Holz Gold, Öl und Holz Land Die frühere niederländische Kolonie (Niederländisch-Guyana) ist seit 1975 unabhängig. Surinam wird heute demokratisch regiert, Präsident ist aber der frühere Militärdiktator Desiré Bouterse. Das Land hat eine halbe Million Einwohner, ist knapp halb so groß wie Deutschland und von tropischem Regenwald bedeckt. Wirtschaft Surinam exportiert Rohstoffe wie Öl, Gold, Aluminium und Holz. Die niedrigen Preise stürzten das Land zuletzt in eine Krise. Wichtige Handelspartner sind die USA, die Arabischen Emirate und Europa, immer stärker aber auch China. Probleme Arbeitslosigkeit und Kriminalität sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Die Regierung hat zwar einige Spar- und Reformprogramme aufgelegt. Vor allem aber wartet sie auf Investitionen aus aller Welt.

In dem tropischen Kleinstaat Surinam, dem früheren Niederländisch-Guayana, kann man die Resultate der chinesischen Investitionspolitik besonders gut sehen. Chinesische Auswanderer gab es hier schon vor einem Jahrhundert, als asiatische Arbeitskräfte für große Bauprojekte als Arbeiter in die Tropen verschifft wurden. Die neue Welle an Unternehmern, die seit einigen Jahren ins Land strömt, hat ehrgeizige unternehmerische Ziele und den Segen aus Peking. Die kommunistische Partei hat ein strategisches Interesse an Süd- und Zentralamerika bekundet, wie aus einem Fünfjahresplan von 2015 hervorgeht: 250 Milliarden Dollar wolle der chinesische Staat in dieser Region investieren, vor allem in Rohstoffe und in die Infrastruktur für deren Transport.

Tatsächlich vereinbarten die Chinesen in quasi allen Ländern teils aufsehenerregende Projekte: Quer durch Nicaragua soll beispielsweise ein Wasserweg als Konkurrenz zum Panama-Kanal gebaut werden. Von Peru bis Brasilien soll eine neue Eisenbahnstrecke entstehen. Überall sind neue Minen, Ölgewinnungsanlagen, Kanäle, Häfen und Straßen im Gespräch – die mithilfe chinesischer Arbeitskräfte und Baukonzerne verwirklicht werden sollen. Auch wenn viele der besonders spektakulären Großprojekte bislang nur Ankündigungen blieben, sind Chinesen heute ein vertrauter Anblick zwischen Feuerland und dem Golf von Mexiko. Sie asphaltieren irgendeine Straße, ziehen als "Gastgeschenk" für eine Regierung Hunderte Sozialwohnungen hoch, eröffnen Supermärkte und Restaurants für die zugewanderten Arbeiter und lassen ganze Chinatowns entstehen. Nirgendwo ist das bisher so weit gegangen wie in dem kleinen Land Surinam, dessen Bevölkerung mittlerweile offiziell zu zehn Prozent aus China stammt.

"Wir sind mit Abstand das chinesenfreundlichste Land der Region!", ruft Jim Bousaid. Er ist der Chef der Hakrinbank, einer der drei großen Banken von Surinam. In seinem Büroturm in der Hauptstadt Paramaribo thront der kräftige Bankier in einem der oberen Stockwerke, über einen riesigen Schreibtisch gebeugt, streicht die breit gestreiften Hemdsärmel glatt und erläutert zur Begrüßung seine Familiengeschichte. "Ich bin der Nachfahre libanesischer Einwohner", sagt er, "aber ich habe auch einen Chinesen in der Familie." Sein Großvater sei einst als Arbeiter in das tropische Land gekommen, ein Hakka-Chinese, der in einer der frühen Einwanderungswellen (im späten 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert) als weitgehend rechtloser Arbeiter nach Südamerika verschifft wurde.