Crispino Bergamaschi leitet eine der größten Fachhochschulen der Schweiz. Hier verteidigt er seine Institution gegen ihre Kritiker.

DIE ZEIT: Herr Bergamaschi, sind Sie eigentlich qualifiziert für Ihren Job?

Crispino Bergamaschi: Die Frage kann man sich immer stellen. Als Direktionspräsident der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) befasse ich mich mit allen Fachbereichen unserer Hochschule: Musik, Soziale Arbeit, Angewandte Psychologie, Wirtschaft, Gestaltung und Kunst, Architektur, Informatik, Pädagogik, Technik. Und dies als CEO für die gesamte Institution.

ZEIT: Ich frage, weil wir vor einer Woche in der ZEIT die Initiative Pro-Ing vorgestellt haben. Über hundert Ingenieure und Wirtschaftsvertreter fordern: Wer nicht mindestens 10.000 Stunden in einer Firma gearbeitet hat, der soll an keiner Fachhochschule unterrichten dürfen.

Bergamaschi: Seit ich 14-jährig bin, spiele ich Posaune in verschiedenen Bands. Wenn ich die 10.000-Stunden-Formel platt für den Fachbereich Musik anwenden würde, könnte ich sagen: Zahlenmäßig ist sie erfüllt. (lacht)

ZEIT: Sie machen sich lustig.

Bergamaschi: Selbstverständlich sollten Dozenten qualifizierte Praxiserfahrung haben. Was auch immer das heißt.

ZEIT: Was heißt es?

Bergamaschi: Das ist von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich.

ZEIT: Was heißt es für die Ingenieurausbildung?

Bergamaschi: Wie schon gesagt: Eine Formel, eine Zahl greift zu kurz. Der eine hat zehn Jahre in einer Firma gearbeitet, kann aber nicht auf eine Praxis zurückgreifen, die für den Unterricht relevant ist. Die andere war weniger lang in der Praxis, hat aber an zukunftsweisenden Technologien gearbeitet.

ZEIT: Die Fachhochschulkritiker sagen, viele Dozenten hätten weniger Praxisbezug als ihre Studenten.

Bergamaschi: Ich kann nur für die FHNW reden. Bei uns ist Berufserfahrung ein explizites Anstellungskriterium.

ZEIT: Ich habe mir am Wochenende Ihre Stelleninserate in der NZZ angeschaut: Sie suchen zum Beispiel eine Institutsleitung für die Abteilung "Lehrberufe für Gestaltung und Kunst". Eine Anforderung lautet: "Sie verfügen über Berufserfahrung." Warum so allgemein?

Bergamaschi: Wir könnten mehrjährig schreiben, aber das wäre auch nicht präzis.

ZEIT: Nicht?

Bergamaschi: Meinen wir ein, zwei, mehr Jahre?

ZEIT: Sie könnten sich festlegen.

Bergamaschi: Auch das wäre nicht präzis. Vollzeit oder Teilzeit? Was ist relevant für die Anstellung? Wenn Sie meinen Lebenslauf anschauen, sehen Sie meine Tätigkeiten in der Industrie auch nicht.

ZEIT: Warum erwähnen Sie dort lediglich, dass Sie nach der Lehre als Elektromechaniker eine akademische Laufbahn gemacht haben – und nicht auch Ihre Arbeit in der Industrie?

Bergamaschi: Weil diese nur zum Teil relevant ist für meine Funktion.

ZEIT: Schätzen Sie Ihre Praxiserfahrung so gering, dass Sie sie verschweigen?

Bergamaschi: Nein.