DIE ZEIT: Seit Kurzem steht der Arbeitsmarkt wieder im Zentrum der innenpolitischen Auseinandersetzung. Diesmal aber nicht wegen alarmierender Arbeitslosenzahlen, sondern weil offensichtlich die neue Regierung plant, das gesamte System der Arbeitsmarktverwaltung umzustellen. Ein Punkt, der zu einer Kontroverse geführt hat, ist die Ausweitung der Mangelberufsliste. Der SPÖ-Chef behauptet, das würde langfristig dazu führen, dass 150.000 neue Arbeitskräfte, die aus Ländern außerhalb der EU stammen, nach Österreich kämen. Ist das übertrieben?

Johannes Kopf: Diese Zahl ist viel zu hoch gegriffen, der Zuzug wird deutlich geringer sein, weil über die Mangelberufsliste nur sehr speziell Qualifizierte zu uns kommen können. Wir haben im letzten Jahr elf Berufe auf dieser Liste gehabt, da sind ungefähr 300 Personen gekommen. In diesem Jahr ist die Liste auf 27 Berufe ausgeweitet worden. Jetzt kann man nicht jeden Beruf gleich gewichten. Aber sollen es in mit der guten Konjunktur bis zu 1.000 Personen sein. Das erwarte ich mir maximal.

ZEIT: Ein Teil der Befürchtung wird durch die geplante Regionalisierung genährt.

Kopf: Die führt meiner Meinung nach dazu, dass es Bundesländer geben wird, die deutlich mehr Berufe auf der Liste haben werden. Spitzenreiter wäre Oberösterreich mit bis zu 60 Berufen. Aber andere Bundesländer, Wien beispielsweise oder das Burgenland, wären auf Basis der Zahlen des Jahres 2017 mit keinem Beruf mehr vertreten. Auch eine solche Ausweitung würde wohl nur einige Tausend Menschen pro Jahr bewegen.

ZEIT: 60 Mangelberufe?

Kopf: Ja, die gibt es. Was ein Mangelberuf ist, hängt von der politischen Definition ab. Vereinfacht gesagt haben sich die Sozialpartner darauf geeinigt, dass dort, wo es österreichweit keine 1,5 Bewerber für eine Stelle gibt, ein Mangel besteht.

ZEIT: Macht die Regionalisierung von Ihrer Warte aus Sinn?

Kopf: Ich persönlich halte sie für durchaus gerechtfertigt. Aber ich würde begrüßen, wenn die Sozialpartner wieder miteinbezogen werden. Am lautesten sind die Klagen über den Mangel an Köchen. Der herrscht unzweifelhaft, aber er ist regional stark unterschiedlich. Und da es im Tourismus Saisonen gibt, wird der Österreichschnitt durch die Saisonarbeitslosigkeit stark nach oben gedrückt. Jetzt ist der Beruf Koch mit 1,6 Bewerbern pro Stelle gerade nicht auf der Liste, und deshalb wird viel Lärm darum gemacht. Man könnte dieses Problem auch durch eine massive Ausweitung der Saisonniers lösen.

ZEIT: Ist es ein Ausbildungsproblem?

Kopf: Es gibt an sich nicht zu wenige ausgebildete Köche in Österreich, aber zu wenige, die im Tourismus arbeiten wollen. Denn sehr viele verlassen den Beruf wieder, wenn sie eine Familie gründen.

ZEIT: Liegt es nicht zu einem guten Teil daran, wenn Mangelberufe zunehmen, dass zu wenige in die Lehrberufe nachwachsen?

Kopf: Dass wir einen Tiefstand an Lehrlingen haben, liegt vor allem an der Demografie. Wir haben aktuell besonders wenige 15-Jährige. Das merken die Schulen, das merken die Lehrbetriebe. Neben einem generellen Rückgang der Fertilität bekommen seit einiger Zeit viele Frauen ihr erstes Kind auch später in ihrem Leben. Diese Entwicklungen haben sich gegenseitig verstärkt. In einigen Jahren wird die Zahl der 15-Jährigen wieder deutlich ansteigen. Aufgrund von drei Prozent Wirtschaftswachstum ist aber etwas Erstaunliches gelungen: Die Zahl der Lehranfänger ist zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder merkbar gestiegen. Derzeit beginnen vier von zehn Jugendlichen in Österreich eine Lehre.

ZEIT: Wobei man ja die Frage stellen muss: Welcher Lehrberuf verfügt überhaupt über eine Zukunftsperspektive? Wird etwa der herkömmliche Automechaniker aufgrund der E-Mobilität demnächst eine aussterbende Berufsgattung sein?

Kopf: Durch die Dynamisierung und Digitalisierung der Wirtschaft ist generell nicht nur bei Lehrberufen die Prognose des Qualifikationsbedarfes der Zukunft schwieriger und kürzer geworden. Wir sind sicher jene Organisation, die am meisten Geld für die Erforschung dieser Frage ausgibt. Wir sind ganz gut bei drei bis fünf Jahren; bei zehn bis 15 Jahren in die Zukunft wissen wir jedoch schon kaum mehr etwas.

ZEIT: Genau diese Zeitspanne ist entscheidend.