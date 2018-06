Das Zerwürfnis hätte kaum tiefer sein können. Im Betriebsrat des Stahlbauers Salzgitter Flachstahl, einer Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hatte es sich der Einzelkämpfer Adnan Köklü mit der gesamten IG-Metall-Fraktion verdorben. In Fraktionsprotokollen war die Empfehlung nachzulesen, Köklü nicht mehr die Hand zu geben. Im Dezember 2016 stimmte der Betriebsrat geschlossen für den Ausschluss Köklüs aus dem Gremium. Im vergangenen März wurde ihm zudem von seinem Arbeitgeber gekündigt, weil er angeblich führende Betriebsratsmitglieder in der Öffentlichkeit denunziert hatte (ZEIT Nr. 15/17).

Und nun das: Die Chancen stehen gut, dass Einzelkämpfer Köklü im Frühjahr erneut in den Betriebsrat gewählt wird. Und zwar auf einer gemeinsamen Liste mit der IG Metall. Es wäre eine erstaunliche Wende in einem Fall, der sogar die Frankfurter Gewerkschaftszentrale beschäftigte.

Dahinter steht zunächst einmal die Angst der IG Metall vor einer Zersplitterung der Fraktion und einem entsprechenden Machtverlust.

Köklü stand mit anderen Mitarbeitern im Werk bereit, erneut mit eigener Liste zu kandidieren. Trotz Kündigung durfte er für die Wahlvorbereitung das Werk betreten. Der IG Metall unterbreitete er im Herbst ein Angebot. Köklü forderte, dass sich die Kandidaten alphabetisch auf dem Wahlvorschlag wiederfänden und nicht auf Listenplätzen, wie man sie von der Bundestagswahl kennt. "Ich wollte verhindern, dass das Postengeschacher schon vor der Wahl anfängt. Eine Vorsortierung durch IG-Metall-Funktionäre lehne ich ab."

Mit den örtlichen Vertretern kam Köklü nicht überein, dann aber schaltete sich eine Kollegin von ihm in die Debatte ein und schrieb direkt an Hans-Jürgen Urban, der nicht nur im Frankfurter Vorstand der Gewerkschaft sitzt, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der Salzgitter AG und deren Tochter ist.

Nur wenige Tage später traf Urban Köklü in einem Café in Salzgitter. Am Ende stand eine Einigung auf die alphabetische Wahlliste – eine seltene Ausnahme. Zudem werden die Stimmzettel nach der Wahl bewacht, sodass Manipulationen ausgeschlossen werden können. Ob Köklü, wenn er denn gewählt wird, sein Amt überhaupt antreten kann, hängt vom Landesarbeitsgericht Hannover ab. Es müsste dem Urteil der ersten Instanz folgen und die Kündigung Köklüs für unwirksam erklären.