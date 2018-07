Als wir zum Start unseres Skiurlaubs an der Mautstelle zur Alpenstraße ankamen und der österreichische Beamte in seinem Ribisel-Deutsch fragte: "Haben Sie Allradantrieb? Sonst müssen Schneeketten drauf", hatte ich einen schweren Anfall von Schulz: "Klar, den Berg kommen wir locker hoch." Zwei Räder sind doch so gut wie alle. Auf halber Strecke, als ich zum ersten Mal in meinem Leben kleinlaut versuchte, zwei Autoräder in Ketten zu legen, feixten meine drei Frauen, Ehefrau plus Töchter, über die Verrenkungen eines ihnen wohlbekannten Mannes.

Oben angekommen sind wir schließlich doch.

Bei Schulz steht das ja noch aus. Seit meinem Schulz-Anfall ist unser Urlaub politisch: Meine Tochter Siri fährt immer auf Sicht – eine Angela Merkel auf Brettern. Ihre Schwester Hedda gibt den Dobrindt: voll Schuss voraus – und dann erst fragen, wo es hingehen soll. Ich mache so lange unberechenbare Schwünge mal nach links und mal nach rechts, bis ich denke, ich sei Sigmar Gabriel. Und meine Frau, die beste Skifahrerin unter uns, macht einen auf Andrea Nahles: leidenschaftliche Ansagen – und dann so lange den Berg runterwedeln, bis es quietscht.