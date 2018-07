Der Mann, den sie den "Verkäufer der deutschen Fußballseele" nennen, friert. Es ist ein Abend Ende Oktober. Aber die eisigen Temperaturen in München sind nichts im Vergleich zu der Kälte, die ihm aus der deutschen Fußballwelt, aus den Vereinen, aus den Medien und aus den Fankurven ins Gesicht weht. Christian Seifert zieht den Reißverschluss seines Anoraks hoch und stapft in die Dunkelheit.

Der Weg vom Hotel zur Abendveranstaltung führt durch den Alten Botanischen Garten, am Stachus vorbei Richtung Promenadeplatz. Seifert kennt sich hier aus. Er hat mal in München gelebt. Aber das waren noch andere Zeiten. Damals war er Mitte 20, gerade fertig mit dem Studium, ein Neuling in der Welt der Werber. Heute ist er 48 Jahre alt und einer der einflussreichsten Manager des Landes. Seifert vermarktet den Fußball in Deutschland und weltweit.

Er hat lange überlegt, ob er sich bei seiner Arbeit begleiten lassen soll. Er ist genervt von dem ewigen Vorwurf, als Ligachef aus dem kostbaren Kulturgut der Deutschen eine Kommerzveranstaltung zu machen. Zuschauer beschweren sich, sie seien für ihn doch nur Statisten. Andere leiden an Übersättigung, beklagen Wettbewerbsverzerrung, Langeweile, ganz zu schweigen von dem Ärger, der mit der Einführung des Videoassistenten verbunden ist. Dass Seifert dem Fußball Jahr für Jahr neue Umsatzrekorde beschert, scheint kaum jemanden zu interessieren.

Es war das Magazin Kicker, das "freundlicherweise an meinem Geburtstag" als Erstes den Zeigefinger hob. So gehe das alles in Fußballdeutschland nicht weiter, hieß es dort. Er könnte jetzt jeden einzelnen Folgeartikel aufzählen, hat sie alle mindestens so aufmerksam gelesen wie Jim Collins’ Manager-Bibel Good to Great. Aber wozu? "Alle sind doch sowieso immer über alles empört", sagt Seifert. Er spricht so leise, wie es für einen groß gewachsenen Mann eben geht. Trotzdem spürt man seine Wut und die Enttäuschung. Jede Frage kontert er mit einer Gegenfrage. Schlagfertigkeit ist eine hohe, aber manchmal auch verletzende Kunst. Seifert teilt gerne aus.

Nur mit dem Einstecken tut er sich schwer. Richtig fassen kann er die Empörung nicht, die seit dieser Saison auch in den Stadien angekommen ist. Jedenfalls noch nicht an diesem Oktoberabend in München. In den vergangenen Wochen hielten Ultras Plakate mit Parolen wie "Fick dich, DFB" in die Luft und ernteten damit viel Aufmerksamkeit für ihren Unmut über den Kommerz und dessen Väter – allen voran Christian Seifert.

Christian Seifert studierte Kommunikationswissenschaften und Soziologie in Essen, schrieb seine Magisterarbeit über "radikalen Konstruktivismus in Bezug auf die Werbeforschung". Von 1998 bis 2000 leitete Seifert das Marketing Zentraleuropa für MTV. Von 2000 bis 2005 saß er im Vorstand der KarstadtQuelle New Media AG, 2005 übernahm er das Amt des Geschäftsführers bei der Deutschen Fußball-Liga, DFL.

Er ist der Chef der DFL, des Zusammenschlusses aller 36 Profivereine. Die DFL ist ein Mitglied des Deutschen Fußballbundes DFB, dessen Vizepräsident Seifert ebenfalls ist. Als Geschäftsführer der DFL vertritt er die Interessen der Ligen, der Direktoren, Trainer, Spieler und Fans. Ein Autokrat ist er nicht, er ist auf die Kooperation aller Beteiligten angewiesen. Das muss man wissen, um ihn und das, was gerade im deutschen Fußball geschieht, zu verstehen.

Christian Seifert ist ein Antreiber, der mehr im Morgen als im Gestern lebt, ein Mann, der den deutschen Fußball in eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft navigieren will. Er will voranschreiten, sich beim Rechtehandel nicht im Wettbewerb von den internationalen Ligen abhängen lassen. "Wer internationale Zweitklassigkeit nicht so schlimm findet, wird sich schnell in der Drittklassigkeit wiederfinden", rügte er die Vereinsvertreter zuletzt.

Aber er ist auch ein Getriebener, abhängig von der Macht der Medienmogule, die dem Fußball immer mehr Kompromisse abverlangen. Spieltage werden mit seiner Zustimmung in die Länge gedehnt, um möglichst viele Partien weltweit live übertragen zu können. So gewinnt das Spektakel immer mehr an Wert – die Tradition droht in Vergessenheit zu geraten.

Seiferts Weg endet an diesem Abend vor dem Bayerischen Hof. Er nimmt den Aufzug in den siebten Stock. Das Kaminzimmer. Die Boston Consulting Group, eine der einflussreichsten Unternehmensberatungsfirmen, hat internationale Medienchefs und Strategen sozialer Netzwerke zum Dinner geladen. Das Thema: How to deal with the increasing impact of content, "Wie umgehen mit immer wertvolleren Inhalten?" Referent: Christian Seifert.

Seifert nimmt neben der Gastgeberin auf einem Hocker vor den Tischreihen Platz und beantwortet 45 Minuten lang Fragen in akzentfreiem Englisch. Angeeignet hat er sich das während seiner Zeit im Management des Musiksender MTV, da sprachen alle Englisch. Im Gegensatz zur Fußballwelt, in der sich Trainer und Manager auf Pressekonferenzen noch heute von Dolmetschern helfen lassen.