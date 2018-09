Noch immer sorgen die Vorfälle beim König-Abdel-Asis-Kamelfestival in den deutschen Leserbriefspalten für Empörung. Wie berichtet, wurden beim Schönheitswettbewerb in Al-Dhana (Saudi-Arabien) zwölf Kamele wegen unerlaubten Einsatzes von Botox-Präparaten disqualifiziert und in die Wüste geschickt. Herr Dr. Omedar aus 89358 Kammeltal schreibt dazu: "Die Entscheidung ist eine Eselei ersten Ranges. Seit Jahren behandele ich mein Kamel mit Botox und habe dabei nur beste Erfahrungen gemacht. Endlich ist der Unterlippenbereich windschnittig gerundet. Dasselbe gilt für meine Frau. Wir Menschen haben die gottverdammte Pflicht, die Schöpfung dort zu verbessern, wo sie altersbedingt Mängel aufweist!" In dasselbe Horn stößt ein Bürger aus dem hessischen Linsengericht (Name der Redaktion bekannt): "Dank Botox sieht mein Kamel tierisch gut aus und ist das schönste im ganzen Dorf. Liquid lifting verleiht ihm eine jugendliche Note. Botox – ich liebe es!"

Verehrte Empörte, wir dürfen Ihnen versichern, dass sich die Veranstalter von "Miss Kamel" ihre Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Doch bekanntlich spielt Saudi-Arabien beim Tierschutz den Vorreiter. Eher kommt ein Reicher durchs Nadelöhr ins Himmelreich als in Al-Dhana ein Botox-Kamel über die Ziellinie.

Zum Schluss noch ein guter Rat. Wer unbedingt Verschönerungsmaßnahmen an seinem persönlichen Kamel vornehmen will, sollte nur auf Mittel zurückgreifen, die auf pflanzlicher Basis hergestellt wurden. Im Fall von frühvergrauten Kamelhaaren hat sich diesbezüglich Levante mittelblond aus der Produktlinie Beauty Camel bewährt. Das beliebte Präparat verfolgt einen natürlichen Ansatz und optimiert bei Schönheitswettbewerben den Gesamtauftritt des Kamels. Bei der Erstanwendung am naturbelassenen Ausgangshaar reiben Sie Beauty Camel Levante mittelblond bei artgerechter Außentemperatur (45 Grad Celsius im Schatten) gleichmäßig in den gekräuselten Kamelflaum ein und lassen es so lange unbedeckt einwirken, bis der Wunschton erreicht ist. Je länger die Einwirkzeit, desto perfekter das ästhetische Ergebnis. Anschließend streicheln Sie Ihr Kamel wie gewohnt liebevoll an den Hängepartien im Frontbereich. Dies beschleunigt den Stoffwechsel, fördert den Lymphfluss und reduziert Fetteinlagerungen und Cellulite. Nun steht einem Sieg beim König-Abdel-Asis-Festival nichts mehr im Wege.

FINIS

