Die Unis bröckeln, weil sie sich scheuen, mehr Geld zu fordern.

Seit Jahren liegt der Hochschulbau im Argen. Manche Gebäude sind so marode, dass sie wegen Einsturzgefahr geschlossen sind. Die Misere ist bekannt. Doch es gibt keinen Aufschrei. Wer das verstehen will, muss sich in eine Welt hineindenken, in der Reputation alles ist.

Beispiel Hamburg: 2019, zu ihrem 100. Geburtstag, möge die Uni Exzellenzstatus genießen. Diesen Wunsch äußerte Olaf Scholz kurz vor dem Jahreswechsel in der Presse. Es wäre wichtig, sich "zur Exzellenz" zu bekennen, sie "aktiv" anzustreben. Fast zeitgleich stellten Studierende bei einem Rundgang an der Uni Hamburg den dortigen Sanierungsstau zur Schau. Wer mochte, konnte etwa über Eimer hüpfen, in denen sich Regenwasser sammelt, das durchs Dach tropft. Beide Episoden passen nicht zusammen und ergeben dennoch ein Bild. Wer im akademischen Wettbewerb vorn mitspielen möchte, meidet imageschädliche Botschaften.

Ein Etikettenschwindel. Selbst die Kultusminister haben das Desaster beschrieben. Der Sanierungsstau an Universitäten und Kliniken summiert sich demnach bis 2025 auf 42 Milliarden Euro. Dazu kommt ein jährliches Defizit von acht Milliarden Euro für den Erhalt von Uni-Bauten. Die Zahlen sind seit 2016 öffentlich – geändert hat sich nichts.

Der Niedergang begann 2006 mit dem Ende der Bund-Länder-Hochschulbauförderung und betrifft alle Länder. Auch reiche Länder wie Baden-Württemberg lassen Uni-Bauten verrotten. Mit der Abschaffung der Gemeinschaftsaufgabe wurden zwar Ersatzzahlungen des Bundes bis 2019 vereinbart. Das Problem: Ein guter Teil der Bundesmilliarden kommt nicht bei den Hochschulen an.

Wilhelm Krull, der im Auftrag der Stuttgarter Landesregierung den Hochschulbau speziell im Südwesten untersuchte, erklärt das mit dem eher schwachen Standing der Wissenschaftsminister. "Anders als früher" könnten sie "nicht mehr damit argumentieren, dass für jeden Euro aus dem Land einer vom Bund hinzukommt", sagt der Generalsekretär der Volkswagenstiftung. Sein Fazit: "Die Betonbauten aus den sechziger- und siebziger Jahren krümeln vor sich hin."

Doch die Länder allein sind nicht der Buhmann, auch der Bund trägt Verantwortung, ebenso die Hochschulen, die das Problem nicht offensiv angesprochen haben. "Echte Versäumnisse in der Lobbyarbeit" räumt etwa Frank Kupfer, Leiter des Uni-Kanzler-Arbeitskreises Hochschulbau, ein. Um die Misere zu lindern, schlägt der Arbeitskreis in einem der ZEIT vorliegenden Papier vor, dass Geldgeber zu Forschungsdrittmitteln immer noch eine Infrastrukturpauschale beisteuern. Die Höhe schwankt zwischen 3,5 (Geisteswissenschaften), 5,5 (Ingenieurwissenschaften) und 13 Prozent (Naturwissenschaften). Der Vorschlag wird von Experten wie Wilhelm Krull begrüßt, aber er lindert nur die Not an Drittmittel-starken Unis, nicht aber die an Fachhochschulen.

Für eine Umkehr im Hochschulbau braucht es viel mehr. In erster Linie eine Kommunikations- und Lobbypolitik seitens der Hochschulchefs, die sagt, was Sache ist. Ja, es gibt tolle Neubauten, aber das ist nur die halbe Wahrheit.