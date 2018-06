DU BRAUCHST:

• einen (frischen!) Müllsack, den du wie einen langen Pullunder oder ein Kleid tragen kannst; wir haben einen 120-Liter-Sack verwendet

• 1 bis 2 Ausgaben der ZEIT

• Schere (oder Cutter mit Schneidematte)

• Wäscheklammern

• durchsichtiges Klebeband

• Tacker

• Stift

SO GEHT’S:

1: Einsacken

Zuerst brauchst du ein Unterkleid für dein Kostüm.

• Schneid dafür in den geschlossenen Boden des Müllsacks ein Loch für deinen Kopf und in die Seiten links und rechts zwei Schlitze für deine Arme.

• Probier, ob dir der Sack passt; falls nicht, vergrößere die Ausschnitte.

• Du hast schon zu viel weggeschnitten? Tacker den Müllsack so, dass die Öffnungen kleiner werden. Oder fang mit einem neuen Müllsack von vorne an.

2: Verfransen

Nun kommt das Zottelmonsterfell. Du musst also jede Menge Papierfransen schnippeln.

• Nimm dafür einzelne Doppelseiten der Zeitung, und falte sie in der Mitte.

• Damit es schneller geht, leg vier davon übereinander, und steck Wäscheklammern oben auf die geschlossene Seite.

• Nun geht es ans Schneiden. Aber Vorsicht, an der Wäscheklammer-Kante sollte ein etwa 4 Zentimeter breiter Streifen ganz bleiben.

• Schneid von der gegenüberliegenden Seite aus den Stapel durch alle Papierlagen hindurch in etwa 2 Zentimeter breite Streifen.

Verwandle auf diese Art alle Doppelseiten einer Ausgabe der ZEIT in Fransenblätter.

Tipp: Falls es ganz schnell gehen soll, spann für die Schnippelei alle verfügbaren Freunde und Verwandten ein.

3: Einhüllen

Nun kommen die Fransen auf den Müllsack.

• Fang unten an, dort, wo später deine Beine rausgucken werden.

• Kleb immer einen zerfransten Zeitungs- bogen parallel zur Öffnung mit Klebeband auf den Sack.

• Die nächste Fransenseite kommt etwa 5 Zentimeter darüber.

• Da der Sack breiter als die Zeitungsseite ist, kleb die Fransenbögen immer versetzt auf: einen links an die Kante, den nächsten rechts.

• Kleb immer so weiter, bis du oben bei den Schultern angekommen bist.

• Wenn die oberste Fransenschicht zu lang ist, einfach ein wenig kürzen.

Puh, die Hälfte ist geschafft, jetzt das Ganze noch mal auf der Rückseite.

4: Durchblicken

Ein echtes Monster braucht auch eine monstermäßige Kopfbedeckung.

• Leg fünf Doppelseiten der ZEIT übereinander, und tacker den unteren Rand zu.

• Form daraus eine große Rolle, durch die dein Kopf passt, und tacker sie zusammen.

• Stülp die Rolle über deinen Kopf, und markier mit einem Stift, wo sich deine Augen, deine Nase und dein Mund befinden. • Schneid an diesen Stellen vorsichtig Löcher hinein.

Wichtig: Das Nasenloch muss rund sein. Da soll gleich eine weitere Zeitungsrolle durch. Die Nase ist etwas kniffelig:

• Roll einen Viertelkreis doppellagiges Zeitungspapier (Radius circa 40 Zentimeter) zu einer sehr spitzen Tüte zusammen, und sicher sie mit Klebeband.

• Schneid kurze Fransen in den unteren Tütenrand, und knick diese nach außen um.

• Diese spitze Tüte steckst du von innen durch das runde Nasenloch und klebst die umgeknickten Fransen innen fest. Zuletzt kommt noch die Strubbelfrisur.

• Tacker die Rolle etwa in der Mitte flach zusammen, und schneid in den oberen Teil Fransen. Fertig!

Zwei Tipps zum Schluss

1. Assistent beim Ankleiden: Lass dir beim Kostümanziehen von jemand Großem helfen.

2. Vorsicht bei Regen: Dieses Kostüm ist leider überhaupt nicht wasserfest. Du solltest es also nur bei Karnevalspartys drinnen tragen.