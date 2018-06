I. Das Kolosseum wird versteigert

In Köln wurde gerade das Kolosseum verkauft. Nicht das originale flavische Amphitheater in Rom, sondern ein Modell aus Kork. Im 19. Jahrhundert gefertigt. Für 49.000 Euro. Das klingt nach viel Geld für ein eigenartiges Souvenir. Aber diese Korkmodelle antiker Bauwerke haben ihren Preis. Schon im Dezember 2016 kletterte in England ein Modell des Rundtempels der Sibylle in Tivoli auf 66.000 Euro.

II. Die Antike en miniature

Es war ein Modell von Antonio Chichi (1743–1816), der Ende des 18. Jahrhunderts unbestritten als herausragender Meister dieser Handwerkskunst galt. 36 verschiedene Bauwerke wurden von seiner Werkstatt in verschiedenen Maßstäben aus Kork geschnitzt. Dazu gehörten als teuerste Stücke das Kolosseum und das Pantheon. Aber auch der sogenannte Poseidontempel in Paestum, der Konstantinbogen, die Cestiuspyramide oder der Rundtempel in Tivoli waren bei ihm zu haben. Um 1.500 Dukaten kostete die vollständige Serie. Das entsprach etwa dem, was ein Arbeiter in fünfzehn Jahren verdiente. Aber seine Modelle waren so begehrt, dass es lange Lieferzeiten gab. Erst 1782 war die Serie komplett, die der Landgraf von Hessel-Kassel 1777 bei seinem Besuch in Rom bestellt hatte.

III. Ein repräsentatives Souvenir

Die Technik, Gebäude verkleinert in Kork nachzubilden, kannte man seit dem 16. Jahrhundert. Doch populär wurde sie erst, als sich mit den Ausgrabungen in Herculaneum 1748 und Pompeji 1763 der Klassizismus durchsetzte – und mit der Ruinenromantik zugleich für einen gewissen Gefühlsüberschwang sorgte. Den jungen Adligen, die Rom besuchten, genügten deshalb als Mitbringsel die Stiche der römischen Altertümer von Piranesi nicht. Es sollte schon etwas Besonderes sein. Die Korkmodelle gaben den Zustand der antiken Bauwerke ungeschönt und zugleich ein wenig verklärt wider. Die verschiedenen Brauntöne des Korks, seine Löchrigkeit entsprachen den Stadien des Verfalls. In den fürstlichen Kunstkammern gehörten sie einerseits zu den staunenswerten, bestaunten Stücken. Andererseits aber sollten sie in den Kunstakademien als Lehrobjekte den Studenten die Ideale der Klassik nahebringen.

IV. Der Erfolg des Zuckerbäckers

Chichi war nicht der Einzige, der solche Korkmodelle fertigte. Über Deutschland hinaus schätzte man die Nachbildungen von Carl Joseph May aus Aschaffenburg. Der war ursprünglich Konditor. Doch statt als Tischzier bei fürstlichen Banketten "allerley Bildwerk aus Zuckergebackenem" zu machen, entschied er sich für Kork – und kupferte meist Chichis Modelle ab. Die waren bei ihm rund ein Drittel billiger. Mit 54 Korkmodellen, davon 43 von May, besitzt Aschaffenburg deshalb eine der größten Sammlungen.