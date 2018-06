Es liest sich wie eine Fußnote, doch was die New Yorker Kunstmesse Frieze gerade ausprobiert, erschüttert eine ganze Branche. Ein kleiner Zusatz in den Zulassungsregeln der auf zeitgenössische und moderne Kunst spezialisierten Ausstellung könnte schon ab Mai dafür sorgen, dass Galerien zum Zug kommen, die sonst gar keine Ausstellungsräumlichkeiten vorweisen. Eine Ohrfeige für den Nachwuchs.

Zwar verlangen die Organisatoren wie in der Vergangenheit, dass jeder Galerist, der sich um einen – auch Koje genannten – Präsentationsplatz bewirbt, ansonsten Ausstellungen mit regelmäßigen Öffnungszeiten vorweisen muss. Doch die Messe kann Ausnahmen nach eigenem Ermessen zulassen.

Ein Grund: Der Frieze bleiben schon länger wichtige Galerien fern. Anfangs war die Messe eine Attraktion, ihre Anziehungskraft vor allem auf die New Yorker hat inzwischen jedoch nachgelassen. Die Lücken im Angebot könnte sie nun mit Galeristen füllen, die ihre Ausstellungsräume aus Kostengründen aufgegeben haben. Aber auch Verkäufer ohne Galerie, die keine Künstler betreuen, indem sie etwa in Schauräume oder Kataloge investieren, könnten plötzlich präsentieren dürfen.

Die Frieze, so ist zu vermuten, liebäugelt mit beiden. Viele der Galerien, die ihre Ausstellungstätigkeit in jüngerer Zeit aufgegeben haben, vertreten spannende zeitgenössische Künstler. Und der sogenannte Secondary Market – der Handel mit Werken, die schon einmal einen Besitzer hatten und teils zum wiederholten Mal veräußert werden – bietet prominente, auf dem Markt begehrte Namen wie Pablo Picasso.

Doch was ist, wenn auch die Londoner Schwester der Frieze im Herbst den Passus übernimmt? Wenn die Art Basel als Nächste alle Regeln fallen lässt, weil einer begonnen und mit der jahrzehntealten Tradition gebrochen hat? Immer wieder hört man von Galeristen, dass sie sich ihre Ausstellungsräume auch deshalb leisten, um die Messekriterien zu erfüllen. Und schon jetzt vergeht kaum ein Monat, in dem nicht ein bis zwei etablierte Galerien ihre Ausstellungstätigkeit beenden. Fällt die Regel, werden sich einige Galeristen gut überlegen, ob sie so aufwendig weitermachen. Vor allem für junge Künstler, die in Galerien oft ihren ersten öffentlichen Auftritt haben, wäre das ein Desaster.