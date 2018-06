Wirtschaft ist ein Wettlauf um Wissen. Die Turbulenzen an den Börsen zeigen das gerade. Nicht bloß dass junge Bitcoin-Millionäre am Strand ihren rechtzeitigen Ausstieg feiern. Wer um die Börsengeschichte weiß und die Konjunktur einzuschätzen vermag, der kann auch als Aktionär ruhig entscheiden, was zu tun ist. Der Unwissende wird zum Spielball des Moments, hin und her geworfen zwischen Euphorie und Panik.

Da wiegt das Ergebnis der neuen ZEIT-Studie umso schwerer: Im Schnitt schätzen drei Viertel der Deutschen Größen wie Inflation und Wachstum falsch ein (Wirtschaft S. 23–26). Dabei zielen ihre Antworten nicht bloß knapp an der Realität vorbei. Mitunter scheinen sie in einem ganz anderen Universum zu leben. Und es sind vor allem diejenigen mit geringer Bildung und damit auch geringem Wohlstand, denen Ökonomie fremd ist. Wirtschaftswissen ist in Deutschland Herrschaftswissen. Das muss sich ändern.

Spätestens mit den 68ern wurde es schick, nichts über die schmuddelige Wirtschaft zu wissen. In den Schulen kam Wirtschaft praktisch nur in Sachkunde und Sozialwissenschaft vor. Und als die Deutschen um die Jahrtausendwende privat vorsorgen sollten, wurden ihnen nur dünne Finanzkenntnisse vermittelt.

Doch Wirtschaftswissen ist wichtig. Nur wer etwas über Inflation weiß, kann seine Gehaltserhöhung einschätzen. Wer Gewinne und Risiken abwägen kann, wird es als Sparer oder Gründer weit bringen. Und Wähler sollten wissen, worüber sie eigentlich abstimmen.

Heute kennen vor allem die Wohlhabenden ihre wirtschaftlichen Interessen und wissen sie durchzusetzen. Das vergrößert noch den Spalt in unserer Gesellschaft. Wirtschaft gehört in die Schule. Nicht als Ideologie, sondern als Gegenstand sachkundigen und kritischen Denkens. Gerade Kinder aus sozial schwächeren Familien brauchen das. Und stehen später im Leben wichtige persönliche Entscheidungen oder Wahlen an, dann sollten die Bürger noch einmal die wichtigsten Fakten bekommen, um nicht einer Fiktion oder gar Manipulation zu erliegen. Dafür zu sorgen ist ein Akt der Chancengleichheit.

