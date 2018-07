DIE ZEIT: Herr Saviano, ein Rechtsextremer hat in der italienischen Kleinstadt Macerata gezielt auf schwarze Menschen geschossen. Er wollte ein Massaker anrichten. Sind Sie überrascht?

Roberto Saviano: Ich bin erschüttert und verbittert, aber nicht überrascht. Seit Monaten schüren Politiker und Journalisten eine rassistische Debatte. Das ist sehr gefährlich. Alle politischen Parteien in Italien sind beim Thema Migration auf derselben Seite, nicht weil die Gefahr einer Invasion real wäre, sondern weil sie an allen anderen Fronten gescheitert sind. Deswegen brauchen sie einen Sündenbock. Alle zeigen mit dem Finger auf den Fremden.

Roberto Saviano Der Journalist lebt seit Erscheinen seines Mafia-Reports Gomorrha unter Polizeischutz. Zuletzt veröffentlichte er zusammen mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo das Buch Erklär mir Italien!

ZEIT:Im März sind in Italien Wahlen. Was bedeutet der Anschlag von Macerata für den Wahlkampf?

Saviano: Alle profitieren davon. Und wenn ich alle sage, dann meine ich Politiker und Medien. Die Rechnung werden, wie immer, die einfachen Leute zahlen, je einfacher sie sind, desto mehr sind sie der Verwirrung ausgesetzt, die durch Fake-News entsteht, desto weniger Möglichkeiten haben sie, sich gegen den politischen Opportunismus zu wehren. Es gibt immer eine Minderheit, die man kriminalisieren kann. Man schürt den Hass. Man nimmt dieser Minderheit die Rechte, ohne zu verstehen, dass wir alle am Ende darunter leiden werden.

ZEIT: Das politische und gesellschaftliche Klima in Italien ist aufgeheizt. Könnte es zu weiteren Attentaten kommen?

Saviano: Ich hoffe natürlich, dass es keine weiteren Attentate geben wird. Es ist wichtig, die Reaktionen jener zu beobachten, die einen solchen Anschlag eigentlich verurteilen sollten. Sie tun es nicht, weil sie sich davon Vorteile versprechen. Matteo Renzi, der Chef der Partito Democratico (PD), hat alle Seiten zur Ruhe aufgefordert, um jede Instrumentalisierung des Attentats zu vermeiden. Welche Ruhe, frage ich. Luca Traini ...

ZEIT: ... der Attentäter von Macerata ...

Saviano: ... geht aus dem Haus, schießt auf Migranten, er schießt auch auf die Büros der PD in Macerata, und Matteo Renzi sagt als Erstes, es handle sich um die Tat eines Verrückten. Erst Tage später, schüchtern geradezu, spricht er von einem rassistischen Anschlag. Dabei ist die Art, wie die PD mit Migration umgeht, doppelbödig. Dies ist der Hauptgrund für die Barbarei, in die wir gefallen sind. Luigi Di Maio, der Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung, fordert alle zur Ruhe auf und bezieht keine klare Stellung, weil er einen Wahlkampf gegen alle macht – und die Stimmen der Faschisten sind immer willkommen. Er vermeidet es, den Anschlag als faschistisch zu bezeichnen, weil es ihn Stimmen kosten könnte.

ZEIT: Sie haben den Chef der Lega Nord, Matteo Salvini, als den "moralischen Auftraggeber" des Attentats bezeichnet. Das sind harte Worte. Was wollen Sie damit erreichen?

Saviano: Dass er die Verantwortung für seine Worte übernimmt.

ZEIT: Tragen Sie selbst nicht zur Verschlechterung des Klimas bei, wenn Sie einen Politiker wie Salvini als Auftraggeber eines Attentats bezeichnen?

Saviano: Das bedeutet nur, dass ich die Sache beim Namen nenne. Am 1. Februar dieses Jahres hat Salvini Folgendes getwittert: "Was machst du noch in Italien? Du WURM. Er ist nicht vorm Krieg geflüchtet, den Krieg hat er nach Italien gebracht. Die Linke hat ihre Hände in Blut getränkt. Ausweisungen, Ausweisungen, Kontrollen und wieder Ausweisungen!"

ZEIT: Salvini bezog sich in dem Tweet auf einen Nigerianer, der unter Verdacht steht, eine junge Italienerin ermordet und zerstückelt zu haben ...

Saviano: Genau, darauf bezog er sich. Zwei Tage später nahm Luca Traini seine Waffe, verließ das Haus und schoss auf die von Salvini Genannten: auf die Migranten und auf den Sitz der PD in Macerata.