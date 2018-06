Einer wie er, der kümmert sich um sein Quartier, der schaut nach ihm. Legt Hand an, wenn es nötig ist. Der ist ein guter Nachbar. Nachbar? Reimt sich auf Bar. Und dort stand er oft, Tinguely dä Chnächt, der Rapper, dort trank er oft und viel, so erzählen es jene, die ihn kannten, trafen, mittranken, und dort – oder war es doch in einem Büro? –, dort textete er auch diese Flyer, die auslagen, verteilt wurden, als es wieder einmal zu laut, zu wild, zu stinkig wurde in seinem Quartier: "Diese Strasse ist uns nicht lang wie breit."

Langstraße.

Kreis 4.

Kreis 5.

Züri.

Tinguely dä Chnächt gehörte zum Inventar. Auf dem Kies, dem lauschigen Platz vor dem Kino Xenix, wo sich, wenn die Stadt aus dem Wintergrau erwacht, tout Zurich die Beine in den Bauch steht, dort stand er so oft, also eigentlich immer, sodass ihn ein Comiczeichner in einem seiner Strips verewigte. So geht die Geschichte.

Doch das ist Geschichte. Denn dieser Tage erscheint Calvados, das neue Album von Tinguely dä Chnächt. Sein drittes, das erste nach einer Pause von acht Jahren.

Es ist ein Abschied.

Er habe herausgefunden aus seiner persönlichen Endlosschlaufe, schreibt einer, der ihn schon lange kennt. Früher ironisch, heute melancholisch, schreibt ein anderer über ihn.

Tinguely dä Chnächt selber erzählt auf Calvados davon, wie diese Stadt nicht mehr die seine ist. Wie die Gentrifizierung nicht nur die Huren, die Dealer, die Junkies, das Milieu, sondern auch ihn nach und nach verdrängt. Wie sich die Partypendler, die Touristen auf seine Straße zwängen. Sich vergnügen, durchmachen, abstürzen. Er kennt sie alle gut, sehr gut, zu gut, hat jahrelang vor und in den Clubs gearbeitet und gefeiert. Ein Nachtmensch, brummig, bärtig, massig, entspannt.

Sein erstes Album nannte er Mis Bier (2004), das zweite schlicht Bar (2010) – und genau davon handelten auch die Tracks, die darauf zu hören waren. Tinguely dä Chnächt war ein rappender Stadtschreiber. Er machte aus dem Tankstellenshop in Wiedikon einen place to be, aus der verqualmten Absacker-Bar beim Lochergut einen Hotspot.

Auch Calvados ist eine Referenz an eine Bar am Idaplatz, über der Tinguely dä Chnächt mal wohnte und Stammgast war.

Aber wer das Quartier kennt, dort gewohnt, gelebt hat, wer weiß, wie sie aussehen, die Ecken, die Hinterhöfe, die Tinguely dä Chnächt erwähnt, wenn er von ihnen rappt, der lächelt beim Hören und denkt sich: Eigentlich ist alles halb so wild.

An der Langstrasse.

Im Kreis 4.

Im Kreis 5.

In Züri.

Aber das Quartier ist, war das Urbanste, was die Deutschschweiz ihren jungen Rappern zu bieten hatte. Hier fanden sie, was sie in den Musikvideos aus Übersee sahen, aus New York, aus Los Angeles. Die Glasscherben auf der Straße, die Typen, die an Hausmauern pissen: "You know the just don’t care ..."

Rap ist ein Kind der Großstadt, entstanden in düsteren Wohnsilos, im Hintergrund die glimmernde Skyline. So erzählen es seine Erfinder. Parkdecks, Unterführungen, Hochbahntrassen, Autobahn-Fly-overs, Metro-Stationen wurden Teil seiner Ikonografie. Und dieser hatten sich auch junge Männer wie Tinguely dä Chnächt in der Schweiz verschrieben. In Zürich.

Deshalb: Langstrasse.

Kreis 4.

Kreis 5.

Tatsächlich versumpften die Quartiere in den neunziger Jahren im Drogenelend. Spritzen in den Pärken, Süchtige in den ultraviolett beleuchteten Hauseingängen, aggressive Händler, die ihren Stoff an die Leute bringen wollten. Aber als der Rap in der Stadt richtig groß wurde, da waren der Needlepark auf dem Platzspitz, die offene Szene am Letten längst geschlossen. Als E. K. R. seine Hymne auf den Chreis 5 rappte, als Gleiszwei Limmatplatz Hustlers spielten, als Bligg ’n’ Lexx vor der Polizei flüchteten, Lauf Junge Lauf, da hatten die ersten hippen Bars und Restaurants bereits geöffnet. Da kehrte das bürgerliche Vergnügen zurück.

Szenis statt Huren, Party statt Milieu. Staatlich gefördert und unterstützt. Das Langstraßen-Quartier wurde aufgewertet. Beste Lage, bestens erschlossen. Da lag mehr drin. Mehr Leben, mehr Kultur, vor allem aber – mehr Geld.

Auch Tinguely dä Chnächt kam in diesen Jahren Vo dä Agglo i d’City . So hieß ein Track seines früheren Duos SLM 52. Er ist ein Zugewanderter, wie fast alle Stadtzürcher. Aus Rüschlikon, am linken Seeufer. Dort hieß er noch Patric Dal Farra, der Vater aus Venedig, die Mutter aus dem Bündnerland. Der Sohn wächst mit Italienisch und Rätoromanisch auf. Nicht nur Deutsch, auch die Mundart ist für ihn fremd. Doch das schärft das Gespür für die Sprache, ihren Klang, ihren Witz.

Im boomenden Zürich der nuller Jahre fand Tinguely dä Chnächt, der von Charles Bukowski schwärmt, seine Welt. Er, der Rapper, wollte sein wie der Schriftsteller und Säufer, der das Leben lebte, von dem er schrieb. In dieser Stadt, in der die Spunten, die Bars bis frühmorgens offen haben, konnte er das.

Doch die Welt, die große, die kalte, sie drängte in sein Viertel hinein. Und mit ihr das Leben, das echte, in das Leben des Rappers. Der Tod der Mutter, der Tod des Vaters, das eigene Alter.

Auf Calvados klingt Tinguely dä Chnächt, inzwischen 41 geworden, schwermütig. Er hat den Blues – und wie.

Hier pumpt kein Beat, hier schleppt er sich über die Minuten. Hier funkt kein Synthie, hier jault eine verstimmte Gitarre. Hier wummert kein Bass, hier klingt er warm und holzig. Ein Klavier klimpert traurig, ein Glockenspiel klingelt, eine Frauenstimme singt ein deutsches Retro-Chanson.

Hier nimmt einer Abschied.

Tinguely dä Chnächt steht am Grab der Eltern, bevor er sich mit dem Taxi wieder zurück ins Nachtleben an die After-Hour-Party fahren lässt. Er wundert sich über die aufgekratzten Koksnasen, die ihn durch sein Nachtleben begleiteten und die ihm, dem betäubten Trinker, so fremd waren. Und er findet Einä, er findet den Menschen, der ihn zur Ruhe, der ihn ankommen lässt.

Trocken, geläutert. Wohl kaum. Aber es heißt, Tinguely dä Chnächt habe eine neue Leidenschaft: Er geht jetzt schwimmen.

Tinguely dä Chnächt: Calvados. Bakara Music. Erhältlich als Vinyl-LP, Stream oder Download