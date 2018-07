Einen Vorwurf kann man den Unterhändlern nicht machen: den der mangelnden Detailtreue. Der Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union – der zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe als Entwurf vorlag – regelt den Umgang mit dem Wolf (darf "entnommen" werden, wenn er Weidezäune überwunden hat), den Rentenbeitrag von Zeitungszustellern ("wird befristet bis 2022 von 15 auf 5 Prozent gesenkt") und stellt eine "nationale Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten" einschließlich "rechtlich verbindlicher Kriterien für die Kennzeichnung von vegetarischen und veganen Lebensmitteln" in Aussicht. Und so geht es weiter, auf fast 200 eng bedruckten Seiten.

Wer sich von diesem Bündnis Orientierung erwartet hat, vielleicht sogar Antworten auf die großen Fragen der Zeit, der wird enttäuscht sein. Was die Parteichefs am Mittwoch dieser Woche vorstellen wollten, ist ein Regierungsprogramm für ein Land, das trotz aller politischen Umwälzungen im Grunde auf dem richtigen Weg ist – auch wenn nun an der einen oder anderen Stelle nachjustiert wird. Der wohltemperierte Sound ändert gleichwohl nichts daran, dass die beschlossenen Vorhaben für ziemlich viele Menschen ziemlich konkrete Folgen haben.

Beispiel Steuern: Der Solidaritätszuschlag soll teilweise gestrichen werden, zudem sinken die Beiträge zur Arbeitslosen- und Krankenversicherung, und das Kindergeld steigt. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 36.000 Euro – das entspricht in etwa dem Durchschnittsverdienst in Deutschland – spart dadurch fast 900 Euro jährlich. Das reicht zum Beispiel für einen Kurzurlaub, und Urlaub ist immer gut, vor allem wenn man ihn sich sonst nicht leisten kann, weil das Geld gerade so zum Leben reicht.

Auch für die Digitalisierung hat die Koalition Geld vorgesehen. Sie will einen Fonds einrichten, aus dem unter anderem der Aufbau einer flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internetanschluss finanziert werden soll. Es soll auch mehr Mittel für die Bildung, den sozialen Wohnungsbau und zusätzliche Pflegekräfte geben, eine neue Grundrente für Geringverdiener, und das Mittagessen in deutschen Kindertagesstätten und Schulen soll künftig kostenlos sein.

Vor allem aber räumt der Koalitionsvertrag mit einer Lebenslüge auf: dass sich nämlich die Regierung der größten Volkswirtschaft der Europäischen Union der Debatte um die Zukunft Europas entziehen kann, indem sie alle Reforminitiativen unter Verweis auf die fehlende Zahlungsbereitschaft der eigenen Wähler abblockt. Die potenziellen Koalitionäre wollen einen Europäischen Währungsfonds aufbauen, um künftig Finanzkrisen besser bekämpfen zu können. Sie wollen europaweite Mindestsätze für Unternehmenssteuern durchsetzen, auch als Reaktion auf das Steuerdumping der amerikanischen Regierung, die gerade die heimischen Betriebe entlastet hat. Der Vertragsentwurf verspricht außerdem, mehr für die Länder Afrikas zu tun, um auf diese Weise Fluchtursachen zu bekämpfen.

In Paris wird man all das gerne lesen, zumal sich die Koalitionäre die Sache auch etwas kosten lassen wollen. Welchen Stellenwert die Europapolitik inzwischen einnimmt, zeigt sich daran, dass ihre Kosten als Investition in die Zukunft verstanden werden und nicht mehr wie zu Zeiten der Euro-Krise als Almosen für arbeitsscheue griechische Rentner.

Eine solche Einigung war nur möglich, weil das Thema Europa politisch in alle Richtungen anschlussfähig ist. Für den rechten Flügel der Union ist die Stärkung der EU ein Mittel, um nationale Souveränitätsrechte und Ordnungsvorstellungen zu sichern – zum Beispiel durch den Schutz der europäischen Außengrenzen und eine engere militärische Zusammenarbeit. Für den linken Flügel der SPD dagegen ist die europäische Solidarität eine Vorstufe der internationalen Solidarität.

Und dann gibt es natürlich auch in diesem Koalitionsvertrag Passagen, die sich aus der Sache heraus nicht erklären lassen. Die Ausführungen zum Klimaschutz wirken angesichts der Dimension des Problems seltsam unambitioniert. Ob die Mütterrente wirklich noch einmal aufgestockt werden muss und Subventionen für den Kauf von Immobilien geeignet sind, die Wohnungsnot wirksam zu bekämpfen, ist zumindest fraglich. Aber weil die Steuereinnahmen wegen der guten Konjunktur steigen, ist die Kasse nun mal voll. Das Land wird nicht daran zugrunde gehen, dass das Geld auch ausgegeben wird.

Man kann solche Wohltaten für gesellschaftliche Gruppen als Wahlgeschenke kritisieren, wie es Grüne und FDP nun tun und wie es die SPD getan hätte, wenn es zu einem Jamaika-Bündnis gekommen wäre. Man kann in ihnen aber auch den Versuch sehen, den politischen Frieden zu sichern, damit in Deutschland endlich wieder regiert werden kann. Es könnten vier gute Jahre werden – außer für die Wölfe.