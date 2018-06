Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

In der Türkei stehen 2019 drei Wahlen auf einmal an: Regional-, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen.

Derzeit sitzen drei Oppositionsparteien im Parlament: die sozialdemokratische CHP, die nationalistische MHP und die HDP der Kurden.

Die MHP zog Staatspräsident Erdoğan auf seine Seite und gewann sie für ein Wahlbündnis. Damit hat er vor den heiklen Wahlen seine Macht gestärkt.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Die Co-Vorsitzenden der zweitgrößten Oppositionspartei HDP ließ er verhaften. Ihr vielversprechender populärer Vorsitzender Selahattin Demirtaş sowie zehn Abgeordnete und etliche Bürgermeister sitzen nach wie vor hinter Gittern. Und was die Oppositionsführerin CHP angeht ... Den Sozialdemokraten, die gegen Erdoğan stets unter 25 Prozent bleiben, gelingt es einfach nicht, die erwarteten Hoffnungsträger zu sein. Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu sieht sich Kritik ausgesetzt, weil er bereits achtmal gegen Erdoğan verlor. Dennoch wurde er jetzt am Wochenende auf dem Parteikongress wiedergewählt. Kritisiert wird auch, dass die CHP bei der jüngsten Syrien-Operation hinter der Regierung steht.

Erdoğan scheint also sämtliche Widersacher und die gesellschaftliche Opposition unter seine Kontrolle bekommen zu haben. Möglich wäre, dass er die von der Syrien-Offensive ausgelöste Welle des Nationalismus nutzt, um für diesen Sommer, bevor sich die Konjunktur wieder abzuschwächen droht, vorgezogene Neuwahlen anzusetzen. Es sieht zwar so aus, als liefe für den Präsidentenpalast alles rund, doch Umfragen zeigen, dass die 51:49-Horrorbalance vom letzten Referendum weiter anhält. Die Repression ist massiv, die Opposition ist zersplittert, doch die Hälfte der türkischen Gesellschaft leistet Erdoğans Sultansregime nach wie vor Gefolgschaft.

Jene, die jede Hoffnung auf die Opposition verloren haben, setzen heute noch auf eine andere Möglichkeit: die Entstehung einer Gegenbewegung in Erdoğans eigener Partei. Nahezu alle Mitstreiter, mit denen er vor 17 Jahren aufgebrochen war, hat Erdoğan inzwischen ausgeschaltet. Dadurch schuf er in der Partei ein Heer der Schmollenden. Hinzu kommen zahlreiche Bürgermeister, die er in letzter Zeit absetzte, weil sie angeblich gescheitert waren. Von einigen der Schmollenden werden mittlerweile "Vorwürfe" laut. An ihrer Spitze steht Abdullah Gül, der vor Erdoğan Staatspräsident war und weiterhin Gewicht in der Partei besitzt. Im letzten Monat zog er Blitze von Erdoğan auf sich, als er das Dekret kritisierte, mit dem Zivilisten-Milizen Immunität genossen, wenn sie Oppositionelle bekämpfen. Der Staatspräsident reagierte derart harsch auf die Minimalkritik, dass seine eigentliche Sorge deutlich wurde: Gerade hatte er die Opposition in die Enge getrieben, da konnte er divergierende Stimmen im Inneren nicht dulden.

Längst hat Erdoğan sich zum Präsidentschaftskandidaten erklärt. Das wird der Beginn seines Traums von der Alleinherrschaft und der Etablierung eines autoritären Systems in der Türkei sein. Der Kandidat der Opposition dagegen steht noch immer nicht fest. Das Warten auf eine Persönlichkeit, die fähig ist, die demokratischen Kräfte des Landes unter einem Dach zu versammeln und Erdoğan couragiert herauszufordern, mutet dieser Tage an wie das Warten auf Godot ...

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe