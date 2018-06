Bei der Bundestagswahl 2017 wurde die AfD drittstärkste Kraft: Jede achte Stimme in Deutschland ging auf ihr Konto. Neun Prozent der Katholiken gaben an, diese Partei gewählt zu haben. Kann das die katholischen Bischöfe kaltlassen?

Hinzu kommt: An der Basis mehren sich die Klagen, dass sich die Kirche zu sehr der Regierungspolitik Angela Merkels angedient habe. Sollte die Kanzlerin nun im Koalitionsvertrag von ihrer eigenen Willkommenskultur weiter abrücken, indem sie den Nachzug von Familienangehörigen begrenzt, stünden, so die Klage, die Bischöfe alleine da in ihrem Wirken für die Ärmsten und Schwachen. Priester berichten immer häufiger von dem Spagat, den sie in der Gemeinde Tag für Tag vollführen müssen: Einerseits sollen sie auch für Kirchenmitglieder seelsorgerisch tätig sein, die die Flüchtlingsintegration ablehnen, andererseits müssen sie die Werke der Barmherzigkeit hochhalten. Fühlen sich die Kirchenfürsten ihren christlichen Grundwerten inzwischen mehr verpflichtet als den Sorgen mancher Schäflein, die ihre Fremdenangst und ihre Abneigung gegen den Islam doch hilfesuchend thematisieren?

Und nun sind auch noch die Gegner der Flüchtlingspolitik und der im Grundgesetz verbrieften Religionsfreiheit zu einer etablierten politischen Kraft im Bundestag geworden, nachdem sie schon in mehreren Landtagen vertreten sind.

Als sich in den Jahren 2015/16 die Rechtspopulisten noch als außerparlamentarische Sammelplattform verstanden, die sich ganz im Geiste der Pegida als letzte Gralshüter des christlichen Abendlandes in Szene setzten, war es für beide Kirchen vergleichsweise einfach, klare Kante zu zeigen. Den islamophoben Hassparolen trat die Deutsche Bischofskonferenz ebenso wie die EKD entschieden entgegen. In seiner Stern-Kolumne der Online-Ausgabe im Herbst 2016 lastete der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki dem "grassierenden Rechtspopulismus" an, er schüre "Daueraufgeregtheit, Verbissenheit in die eigene Weltsicht und Interessenegoismus". Woelkis Kritik machte dabei nicht vor der eigenen Kirche halt. Auch dort gebe es "kleine Gruppen mit einer besorgniserregenden Anfälligkeit für ideologisches Denken, fanatische Selbstgewissheit, Ressentiments gegen alles Fremde – ethnische, religiöse und sexuelle Minderheiten – und aggressive Parolen gegen eine liberal-rechtsstaatliche Politik des Maßes und der Mitte". Die große Mehrheit jedoch, konstatierte Woelki, "folgt diesen Irrlichtern nicht".

Die große Mehrheit wird auch Kirchenlenkern wie Marx oder Woelki nicht vorwerfen, dass sie sich in ihren eigenen Rigorismus verliebt haben und sich im Gefühl sonnen, historisch endlich auf der Seite der Guten zu stehen, nachdem ihre Rolle in den beiden letzten Diktaturen in Sachen moralischer Widerstand nicht gerade dem Heldenfach entsprang. Man kann sich aber zunehmend fragen, warum solche Schlussfolgerungen, wie sie etwa der Magdeburger Bischof Gerhard Feige nach der Bundestagswahl zog, bisher nicht fruchten. Feige sagte, die Kirchen müssten nun noch deutlicher herausstellen, "dass wir Christen an keinen kleinkarierten Nationalgott glauben". Für ihn sei es immer noch nicht vorstellbar, dass jemand meine, fremdenfeindliche und rassistische Tendenzen, Hass und Hetze mit dem Christentum vereinbaren zu können. Aber es passiert, leider.

Es gibt keine generelle Gesprächsverweigerung. Sorge bereitet mir aber der Rechtspopulismus in Europa. Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Die Vorstellungen der AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alice Weidel, reichen da offenbar weiter. Sie bezeichnete die AfD kürzlich als "die einzige christliche Partei, die es noch gibt". Ihr Vorwurf an die Kirchenoberen: "Die Trennung von Staat und Kirche wird nicht mehr eingehalten. Damit spielen weite Teile der Kirche bis auf wenige Ausnahmen genau die gleiche unrühmliche Rolle, die sie auch im Dritten Reich gespielt haben."

War diese Nazikeule eine Retourkutsche auf die Kölner Kirchenaktion unter dem Motto "Unser Kreuz hat keine Haken", mit der das Bistum den Protestzug gegen den AfD-Parteitag mitorganisierte?

Unmittelbare Tagespolitik sollte nicht zum Gegenstand der Verkündigung gemacht werden. Rudolf Vorderholzer, Bischof von Regensburg

Es könnte durchaus sein, dass die AfD-Politikerin mit den "wenigen Ausnahmen" in der Kirche den Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer meinte. Der kritisierte nicht nur die "Integrationseuphorie" seiner Amtskollegen, sondern ermahnte Ende Januar 2017 alle Prediger, die "unmittelbare Tagespolitik" nicht zum Gegenstand der Verkündigung zu machen. Bischöfe und Priester sollten nicht zu schnell bestimmte politische Positionen in den Rang von Glaubenssätzen erheben und andere zu Häresien erklären. Vielmehr sollten sie Hirten sein "für alle, auch für die, die sich verirrt haben in kruden Auffassungen". Den Bischof deshalb als AfD-Sympathisanten zu bezeichnen, ginge zu weit. Voderholzer hat schon deutliche Zeichen gegen Rechtsaußen gesetzt: Als die NPD vor dem Regensburger Dom aufmarschierte, ließ er die Glocken läuten, um ihren martialischen Auftritt zu überschallen. Mit seiner Einstellung zum Islam spielt er allerdings den Gegenpart zum Common Sense in der Bischofskonferenz. Für ihn ist der Islam eine "postchristliche Erscheinung", die mit dem Anspruch auftrete, die Kerninhalte des Christentums zu negieren: "Nur wer seinen eigenen Glauben entweder nicht kennt oder nicht ernst nimmt, kann hier eine weitreichende Integration des Islam für möglich halten."

Das Verhältnis wird sich in jedem Fall entkrampfen. Stefan Oster, Bischof von Passau

Diese These könnte der AfD gefallen, mindestens so wie Bischof Voderholzer ein Flyer mit dem Logo der Deutschen Bischofskonferenz missfiel. Dessen Titel: "Geschlechtssensibel: Gender katholisch gelesen". Voderholzer protestierte gegen das "naive" Papier und rechnete in der Regensburger Bistumszeitung mit dem gesamten Gendermainstreaming ab. Er argumentierte, dass es dabei vorrangig um die soziale und politische Akzeptanz der Homosexualität gehe. Gälten alle sexuellen Orientierungen als gleichrangig, werde "Heterosexualität als das Schöpfungsgemäße" infrage gestellt.

Schützenhilfe erhielt er von seinem Fuldaer Amtskollegen Heinz-Josef Algermissen. Dessen bitteres Fazit zu diesem Gendervorstoß: "Was ist von katholischen Einrichtungen zu halten, die nicht mehr fähig sind, die Differenz zwischen der grundsätzlich geschenkten gleichen Würde von Mann und Frau einerseits und der geplanten Gesellschaft ohne Geschlechterunterschiede andererseits zu akzeptieren?"