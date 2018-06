Das Artforum gilt als wichtigstes Kunstmagazin der USA. Galerien aus aller Welt inserieren in dem monatlich erscheinenden Heft – und wessen Kunst oder Ausstellung hier besprochen wird, der fühlt sich geehrt. Nun aber fordern Künstler, Galeristen und Kuratoren einen Boykott. Tausende haben online einen Appell unterzeichnet, darunter prominente amerikanische Künstlerinnen wie Cindy Sherman oder Barbara Kruger. Sie rufen dazu auf, Artforum nicht mehr zu lesen, keine Anzeigen mehr zu schalten und auch als Autor nicht für die Publikation zu arbeiten. Und zwar so lange nicht, bis die Redaktion auf die Forderungen von We are not surprised (WANS) eingegangen ist.

WANS ist ein Projekt von Kulturschaffenden, die sich gegen Machtmissbrauch engagieren. Schon vor drei Monaten erschien auf ihrer Website ein Beitrag zur #MeToo-Debatte. Dabei ging es um sexuelle Übergriffe im Kunstbetrieb, vor allem aber um Knight Landesman, den Mitherausgeber von Artforum. Eine ehemalige Mitarbeiterin hatte ihn Ende 2017 wegen sexueller Belästigungen angezeigt, neun weitere Frauen schlossen sich an. Landesman räumte Fehlverhalten ein und trat von seinem Posten zurück. Das Magazin setzte eine Arbeitsgruppe ein und versprach, die Diskriminierung von Frauen zum Thema künftiger Texte zu machen. Alles gut also?

WANS reicht das nicht. Landesman sei weiterhin finanziell an Artforum beteiligt und verdiene an der neuen kritischen Ausrichtung nun auch noch mit. Und während die Redaktion mehr Sensibilität bei sexuellen Übergriffen verspricht, versuchten die Verlagsanwälte, den Schaden für den Verlag so gering wie möglich zu halten. WANS fordert, dass Landesman nicht länger Mitbesitzer bleibt und sich auch Herausgeber und Anwälte an die ethischen Grundsätze halten müssten, die die Redaktion für sich formuliert. Erst dann werde man Ruhe geben.