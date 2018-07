Der türkische Präsident Erdoğan hat den USA mit einer "osmanischen Ohrfeige" gedroht, sollten sie ihm bei seinem Kampf gegen die Kurdenmiliz in Syrien in die Quere kommen. Ich weiß zwar nicht genau, was eine osmanische Ohrfeige ist, aber schlimmer als eine sozialdemokratische Umarmung kann sie kaum sein. Bei einer sozialdemokratischen Umarmung herzen sich zwei Freunde so erbarmungslos innig, bis der eine nicht bleiben darf, was der andere schon mal war – und der andere nicht bleiben kann, was der eine unbedingt werden wollte. Oder auch: bis der eine nicht werden darf, was der andere gerade ist – und der andere nicht mehr werden kann, was der eine eben noch gewesen ist, da er selbst das auch schon mal war.

Zugegeben, das klingt verwirrend, geradezu irre, aber – wie die designierte neue Vorsitzende zu sagen pflegt: "Ey Leute, das ist die SPD!" Bätschi!

Mit diesem kleinen Exkurs habe ich zwar nicht die Probleme der SPD gelöst – wer könnte das? –, aber immerhin die der Welt. Jetzt müssen sich nur noch Erdoğan und Trump treffen, sich innig umarmen wie SPD-Freunde – und, schwuppdiwupp, wären sie so weg wie Schulz und Gabriel.