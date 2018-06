Uli Hoeneß quetscht sich noch mit in den kleinen Aufzug, einen Quader aus Glas, der hinauf in die Chefetage fährt. Zweiter Stock. Im Arm trägt der Präsident und Aufsichtsratschef ein paar Unterlagen, mit zwei Fingern der rechten Hand hält er einen silbernen Kübel – für Blumen vielleicht oder zur Kühlung eines Getränks. Ein Piccolo würde hineinpassen. Wird schon Champagner kalt gestellt, Herr Hoeneß?

"Gibt keinen Champagner mehr beim FC Bayern", knarzt der Mann, bevor er in dem Zimmer mit dem Schild "Aufsichtsratsvorsitzender" verschwindet. Kein Champagner. Hoeneß lässt offen, was er meint. Vielleicht, dass in der Vereinszentrale an der Säbener Straße keine Zeit mehr für solche Mätzchen ist, jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt – stilles Wasser und ran an die Arbeit.

Unsichere Zeiten sind das schließlich. Noch läuft alles rund. Bayern München dominiert die Bundesliga, doch die Fernseheinnahmen englischer Clubs fluten den Spielermarkt. Neureiche Vereine lassen mit arabischem Geld aus Staatsfonds die Transfersummen und Spielergehälter explodieren. Selbst der FC Bayern, mit rund 650 Millionen Euro Umsatz auf Platz vier im Ranking der Topclubs, würde sich schwertun, wollte er mithalten in diesem Kampf mit dreistelligen Millionen-Ablösesummen. Aber der FC Bayern will gar nicht.

Da stellen sich Fragen an strategische Denker im Powerhouse des deutschen Fußballs. Wie wappnet es sich für die Herausforderungen der neuen Zeit? Mit welchem Trainer wird der Kader der nächsten Jahre geplant? Mit welchem Geld? Wer könnte auf Jupp Heynckes folgen außer Jupp Heynckes?

Hasan Salihamidžić ist ein Mann, der die Bayern in die Zukunft führt, zumindest ausweislich seiner Position. Er ist Sportdirektor seit vergangenem Sommer, hat die Aufsicht über 15 oder 16 Abteilungen, genau weiß er das gar nicht. Er hat ins Besprechungszimmer einen Montblanc-Kugelschreiber aus seinem Büro mitgebracht, das neben dem von Hoeneß liegt und genauso groß ist, "nur spiegelverkehrt", sagt er. Der Bosnier wird hier jetzt Hasan genannt, nicht mehr Brazzo, Bürschchen, wie man ihn als Spieler rief, als er mit den Bayern sechs Meistertitel gewann und 2001 die Champions League. Er galt auf dem Feld als das fleißige Lieschen. Später, als Funktionär, verhängte er ein Rauchverbot im Lizenzspielertrakt. Bei seiner Arbeit gehe es darum, Fehler zu vermeiden, stellt er klar.

Salihamidžić spielt mit seinem kostbaren Kugelschreiber, an ein Blatt Papier hat er nicht gedacht. Hat er eine Vision, eine Vorstellung vom FC Bayern der Zukunft? Der Sportdirektor denkt lange nach. Es sei nicht so, dass man sich mit der Zukunft nicht beschäftige, sagt er dann in die Stille. Dann erwähnt er ein "Innovationszentrum", das entstehen soll. Genaueres könne er allerdings nicht sagen.

Bei dem erwähnten "Zentrum" gehe es auch nicht um ein Gebäude, so der Sportdirektor auf Nachfrage. Gedacht sei eher an einen Raum in den Köpfen der Bayern-Verantwortlichen. Offenbar hat die "Innovation" für Salihamidžić mit neuen Anstrengungen bei der Datenauswertung und bei Spielanalysen zu tun.

Wenn das so ist, dann bleibt die Frage, von welcher Mannschaft man künftig Daten erhebt. Bei den alten Haudegen Franck Ribéry und Arjen Robben laufen die Verträge aus. Neue, jüngere Spieler, die so gut sind wie die alten, sind teuer geworden. International werden Gehälter von 25 Millionen Euro aufgerufen. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge braucht einen Plan, wie man beim Tauziehen um die besten Spieler künftig bestehen will.

Der Fernsehmarkt sei, was die Einnahmenseite betrifft, noch nicht gesättigt, erläutert Rummenigge. Wenn erst "die großen Amerikaner" kämen, Amazon oder Netflix beispielsweise, dann sei noch was zu holen. Aber Clubs wie Manchester City und Paris Saint-Germain gaben in einer Transferperiode jeweils 240 Millionen Euro aus, Geld, das sie nicht im Fußball erwirtschaften mussten. Deshalb wollen die Bayern mit ein paar Verbündeten dem "Transferwahnsinn Einhalt gebieten", wie Rummenigge sagt, er wünscht sich ein Financial Fairplay, das den Namen wirklich verdient – ein "Financial Fairplay 2.0". Er wähnt den Uefa-Chef Aleksander Čeferin auf seiner Seite.

Rummenigge hat auch mit Günther Oettinger gesprochen. Der ist als EU-Kommissar zwar für Haushalt und Personal zuständig, also eher nicht für die Regeln des Fußballs. Er soll aber die Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ins Boot holen, vielleicht kann sie helfen, das Transfergeschäft zu regulieren, die Gehälter zu deckeln.