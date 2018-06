Coach Murray hat genug gesehen. Die Trillerpfeife schrillt. "Line up!" Der Feldwebelton trägt weit über die Trainingsfläche im Kwandong Hockey Centre. Sekunden später haben sich 35 Eishockeyspielerinnen artig in einer langen Reihe aufgestellt. "Wir müssen uns als Einheit besser bewegen!", sagt Murray. Ansprachen so kurz und straff wie der Zopf, zu dem die blonden Haare gebunden sind. Ehrfürchtig verneigen sich die Sportlerinnen vor ihrem Boss und verschwinden Richtung Kabine. Sarah Murray, 29 Jahre, US-amerikanische und kanadische Staatsbürgerin, ist die Trainerin der koreanischen Nationalmannschaft. Und die erste politische Gefangene dieser Spiele.

Sie hatte sich das anders vorgestellt, als 2014 die Frage auf sie zukam: ob sie sich vorstellen könne, den Koreanerinnen richtiges Eishockey beizubringen? Ein Team aus dem Hinterland der Weltrangliste, aber als Gastgeber automatisch qualifiziert für das olympische Heimspiel. Murray sagte zu. Sie stammt aus einer Eishockey-Sippe, ihr Vater Andy war Spieler und Trainer in der NHL, der besten Liga der Welt. Auch sie selbst hat hochklassig gespielt, in US-Universitätsmannschaften und der Schweizer Profiliga. Langsam, aber stetig arbeitet sie sich auch mit ihrem neuen Team nach oben. Und wäre dennoch bei diesen Spielen eine lokale Randfigur im Schatten der olympischen Superstars geblieben.

Dann hört sie im vergangenen Sommer erstmals Gerüchte, man habe etwas vor mit ihr und ihrem Team. Gewissheit aber gibt es erst im Januar: Das IOC und die politischen Führungen der beiden verfeindeten Koreas verfügen, dass Spielerinnen aus Nord und Süd gemeinsam antreten sollen. Ein einzigartiges politisches Symbol. Endlich eine gute Nachricht für das krisengeschüttelte IOC. Und ein schwerer Schlag für die Arbeit von Sarah Murray. Mit ihrem Enthusiasmus wolle sie die Welt verändern, hatte ihr Vater bei ihrer Berufung gesagt. Aber da meinte er nur die Welt des Sports. Nun kann seine Tochter vielleicht etwas bewegen in einem der gefährlichsten Konflikte unserer Zeit. Sie flucht. "Wie soll das gehen?" Vier Wochen vor Beginn des wichtigsten Turniers der Welt muss sie zwölf ihr völlig unbekannte Spielerinnen integrieren. "Teamgeist kannst du jetzt vergessen." Aus ihrem Sport wird ein politisches Pokerspiel. Und Sarah Murray gerät ins Auge des Weltöffentlichkeitstaifuns.

Selbst bei der Trainingseinheit am Tag nach dem Auftaktspiel, die in normalen Zeiten niemanden interessiert, drängen sich dutzende Reporter und Kamerateams. 0:8 haben die Koreanerinnen gegen die Schweiz verloren, die Torschussstatistik sagt es noch krasser: 8:52. "Emotional ausgelaugt" seien ihre Spielerinnen schon vor dem Spiel gewesen, sagt Murray. Zu viel Verantwortung, zu viel Druck. Dabei hatte sie ihnen sogar noch verschwiegen, dass während der Partie in der Ehrenloge das Gipfeltreffen von der Eröffnungsfeier fortgesetzt wird: Nordkoreas nomineller Präsident trifft auf seinen Amtskollegen aus dem Süden. Mit dabei: Kim Yo Jong, die jüngere Schwester des Diktators Kim Jong Un – erstmals seit dem Ende des Koreakrieges vor 65 Jahren hat damit ein Mitglied der Machthaberfamilie südkoreanischen Boden betreten. Murray versucht ihren Spielerinnen einzureden, es handele sich um ein Match wie jedes andere. Aber wenn der Norden ins Spiel kommt, ist in Korea nichts mehr normal.

Ein Modell der BRD-DDR-Grenzanlagen erinnert daran, dass nichts ewig währen muss

Man vergisst das ja leicht: Zwischen beiden Ländern herrscht seit 1953 lediglich ein Waffenstillstand; das Abkommen darüber trägt nicht mal eine südkoreanische Unterschrift, weil der damalige Präsident es nicht akzeptieren wollte. Ein US-General unterschreibt stattdessen, dazu der Norden und China. Das lernt man nur eine Stunde Fahrt nördlich vom Eishockeystadion, im großen Museum nahe der DMZ, der demilitarisierten Zone, des von den UN überwachten, vier Kilometer breiten Sperrgebiets zwischen den verfeindeten Brüdern. Koreas "romantische Straße" führt von der Olympiastadt Gangneung hinauf, immer an der Küste entlang. Ein winterstarres Idyll, das Ostmeer rechts der Straße leuchtet in den schönsten Karibikfarben, die dicken Eispanzer auf Buchten und Flüssen erzählen, warum die Sportnation Korea so erfolgreich Schlittschuh läuft.