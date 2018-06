I. Wichtig sein

Bei der Vernissage geht es um das Sehen und das Gesehenwerden. Als 1965 das Museum of Modern Art in New York nach sechsmonatigem Umbau wiedereröffnet wurde, kamen Tausende – doch nur 600 Auserwählte waren zum anschließenden Dinner geladen. Wer Vernissagen heute für zu populär hält, spricht lieber von "Private View" oder "Opening". Und weil die "Preview" einer Ausstellung oder Messe oftmals bereits zu einem Massenauflauf führt, gibt es für die "very, very important people" inzwischen die "Pre-Preview".

II. Glanz in letzter Minute

Das französische Wort vernir heißt lackieren oder firnissen. Vernis ist der Lack, der Firnis, mit dem ein Gemälde früher überzogen wurde, um die Oberfläche zu schützen. Manche Maler meinten auch, mit einem frisch aufgetragenen Firnis dem Bild zusätzlich Leuchtkraft verleihen zu können. Deshalb war es üblich, dass die Künstler bis in die Nacht vor der Ausstellungseröffnung ihre Gemälde noch verbessern und firnissen durften. In England hat die Royal Academy diese Möglichkeit 1809 eingeführt. William Turner, eines ihrer prominentesten Mitglieder, soll das stets sehr effektvoll ausgenützt haben, indem er seine Bilder erst in letzter Minute vor seinem Publikum vollendete.

III. Bevor der Salon übervoll ist

In Paris entwickelte sich "Le jour de vernissage" zu einem Zeremoniell und zu einem Privileg. Denn am letzten Tag, bevor der Salon für das breite Publikum öffnete, durften die Künstler ihre Verwandten, Freunde und Gönner exklusiv zu einem Besuch in das noch nicht überlaufene Palais de l’Industrie einladen. Auf einem Stich von B. Perat von 1866 sieht man deshalb nur wenige Besucher in den riesigen Hallen, jedoch auf zehn Meter hohen Leitern die Maler, die letzte Hand an ihre Gemälde anlegen.

IV. Das Wort an sich

Der Ausdruck Vernissage war im deutschen Sprachraum bereits um das Jahr 1900 bekannt. In seinem Erinnerungsbuch Jahrhundertwende schreibt beispielsweise Max Halbe: "Man drängte sich zu ihren Eröffnungen, zur jedesmaligen ›Vernissage‹, debattierte über die Realistik Uhdes, die Problematik Habermanns." Und auch in England ersetzte um das Jahr 1912 die "Vernissage" den "varnishing day".