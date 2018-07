DIE ZEIT: Frau Köpping, Sie sind Sachsens Integrationsministerin – und vertreten stets die Ansicht, ostdeutsche Lebensleistungen müssten ernster genommen werden. Nun wurde spekuliert, dass der neuen Bundesregierung möglicherweise kein Minister aus den neuen Ländern mehr angehören könnte. Ist das 28 Jahre nach dem Mauerfall überhaupt noch ein Problem?

Petra Köpping: Na, hören Sie mal: Jede Region Deutschlands legt Wert darauf, in einer Regierung repräsentiert zu sein. Das tut Ostdeutschland jetzt auch. Das hat nichts mit Jammer-Ossis zu tun. Sondern mit neuem Selbstbewusstsein. Die Ostdeutschen wollen mitspielen, sie fordern ihren Platz ein, und das zu Recht. Da geht es also nicht um Spaltung, sondern um Repräsentation.

ZEIT: Immerhin ist die Kanzlerin eine Ostdeutsche.

Köpping: Ja, und als sie 2005 ins Amt gewählt wurde, war die Hoffnung unheimlich groß. Angela Merkel, dachte man, würde die Interessen der neuen Länder besonders im Blick haben. Aber dem ist überhaupt nicht so, und das potenziert die Ablehnung nur noch, es macht die Leute besonders wütend.

ZEIT: Geht’s ums Prinzip – oder geht es um mehr?

Köpping: Es geht um ein Gefühl. Es gibt eine Generation in Ostdeutschland, die besonders unzufrieden ist: Das ist unsere Aufbaugeneration. Die heute 50- bis 70-Jährigen haben Ostdeutschland nach dem Mauerfall wieder auf die Beine geholfen. Diese Aufbaugeneration hat allen Grund, stolz zu sein. Ist sie übrigens auch. Aber nun merkt sie, dass ihr die Anerkennung an vielen Stellen verwehrt wird. Manche Leute sagen mir sogar, sie fühlten sich wie Bürger zweiter Klasse behandelt.

ZEIT: Wer behandelt Ostdeutsche denn wie Bürger zweiter Klasse?

Köpping: Ach, es sind so kleine, feine Momente der Herabwürdigung. Ich habe zum Beispiel in den zurückliegenden Tagen oft gehört: "Ist ja schön und gut, dass ihr euch einen ostdeutschen Minister wünscht. Aber wer, bitte schön, kommt dafür überhaupt infrage?" Als hätte der Osten keine fähigen Leute.

ZEIT: Wer wäre denn geeignet?

Köpping: Die SPD regiert derzeit in allen fünf ostdeutschen Bundesländern, die CDU in dreien. Sie finden genügend.

ZEIT: Hat Deutschland die Wut der Ostdeutschen schon wieder vergessen, die nach der Bundestagswahl alle so im Bann hielt?

Köpping: Ehrlich gesagt, glaube ich: ja. Und das ärgert mich. Auch weil die nächsten Wahlen schon bevorstehen. In diesem Jahr in Bayern und Hessen, kommendes Jahr in drei ostdeutschen Ländern. In Sachsen würde die AfD sogar gern stärkste Kraft werden.

ZEIT: In den neuen Ländern wurde besonders wenig CDU und SPD gewählt – deshalb legen diese Parteien nun nicht mehr so viel Wert auf die Ostdeutschen. Folgt das nicht einer gewissen politischen Logik?

Köpping: Ja, das stimmt, das ist eine Logik in der Politik. Es gibt aber auch noch eine andere Logik: Wenn Menschen – wie jetzt in Ostdeutschland – besonders häufig eine Protestpartei wählen, nämlich die AfD, dann sollte man ihnen besser zuhören, damit diese Protestpartei nicht irgendwann Mehrheiten bekommt.

ZEIT: Helfen ostdeutsche Minister denn wirklich gegen die AfD?

Köpping: Identifikationsfiguren helfen. Manuela Schwesig ist so eine Identifikationsfigur, Thomas de Maizière auch. Der ist ja in Westdeutschland geboren und aufgewachsen, aber er lebt seit Jahren in Sachsen. Daran sehen Sie auch: Man muss um Gottes willen kein Ostdeutscher qua Geburt sein – aber man sollte die Mentalität der Leute kennen. Im Innenministerium ist ja neuerdings das Ressort Heimat mit integriert. Das wäre perfekt für Thomas de Maizière gewesen.

ZEIT: Wie konnte es Ihrer SPD überhaupt passieren, die Ostdeutschen bei der Kabinettsbesetzung außen vor zu lassen?

Köpping: Noch ist ja nicht klar, wer wirklich im Kabinett sitzt. Aber vielleicht dachte man: Die für den Osten guten Inhalte im Koalitionsvertrag reichen aus. Mit der Empörung hat man schlicht nicht gerechnet.

ZEIT: Aber das Wort Ostdeutschland taucht doch im Koalitionsvertrag kein einziges Mal auf.

Köpping: Wir haben eine Grundrente vereinbart für Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben und trotzdem bislang nur die Minimalrente kriegen. Das ist eines von mehreren Instrumenten, das überproportional vielen Ostdeutschen nützen wird. Auch die kostenfreie Kita-Versorgung wird denen am meisten helfen, die weniger Geld als andere haben. Wir müssen ja nicht überall Ostdeutschland draufschreiben, wo Ostdeutschland geholfen ist.

ZEIT: Stünden Sie für eine Karriere im Bund zur Verfügung?

Köpping: Ich glaube, dass ich gerade hier in Sachsen wichtig bin. Außerdem gehe ich auf die 60 zu. Es ist nicht so, dass ich mich zu alt fühlen würde, aber ich denke, es wäre besser, wenn wir Jüngere in Verantwortung kommen lassen.