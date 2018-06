Vor sechs Wochen boten wir an dieser Stelle Hilfe an. Pädagogen jedweder Schulform konnten ein Set aus einem Spiel, einem Rechtschreib-Duden und einer Anleitung für den Einsatz von Scrabble im Unterricht anfordern, alles bereitgestellt von Scrabble Deutschland e. V. Die Einschätzung, es werde vielleicht ein halbes oder maximal ein ganzes Dutzend nachgefragt, erwies sich als vollkommen verfehlt. Mehr als 40 E-Mails gingen bei uns ein. Um dennoch alle Interessenten zu beglücken, wandten wir uns an den Hersteller des Spiels, die Firma Mattel, und die Duden-Redaktion. Beide Seiten sagten spontan ihre Unterstützung zu und spendierten dem Verein Waren im Wert von insgesamt 2.000 Euro für diese karitative Maßnahme. Vorbildlich! Die heutige Aufgabe stammt aus einer vorweihnachtlichen Partie zwischen Michael Rischke und seiner Gattin, während sie Präsente einpackten. Der Berliner beschenkte sich mit einer Punktzahl, die die vier nächstbesten (dreistellig dotierten) Züge klar in den Schatten stellt.

Lösung aus Nr. 7:



Mit KLÖSTER (C7–C13) und der Konjunktivform "ihr" MÖLKT (8A–8E) ließen sich 60 bzw. 66 Punkte erzielen. Das Topwort lautete "des" TÖRLS und war auf 1K–1O zu platzieren. Dank des insgesamt achtfach zählenden Ö auf dem Feld 1L gab es 85 Punkte

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de